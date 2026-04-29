Na strednom Slovensku horia lesy: Hasiči sa snažia zabrániť rozšíreniu plameňov, zasahujú desiatky z nich

Hasiči zasahujú pri požiaroch lesov pri obciach Kokava nad Rimavicou a Liptovský Trnovec. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Dnes krátko popoludní vypukol požiar lesného porastu v katastri obce Kokava nad Rimavicou, okres Poltár. Zároveň prebieha zásah pri požiari lesa v katastri obce Liptovský Trnovec, okres Liptovský Mikuláš, ktorý bol ohlásený dnes krátko po 13.00 h,“ uviedol HaZZ.
Dodal, že na oboch miestach zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči, ktorí vykonávajú hasebné práce s cieľom čo najrýchlejšie zlikvidovať požiare.
