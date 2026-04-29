Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur

Foto: archív Lukáša Kravára / ilustračná foto: pxhere

Zuzana Veslíková
Hypotéka patrí medzi najväčšie životné rozhodnutia, prízvukuje.

Jednou z otázok, ktorú v dnešnej dobe riešia mnohí mladí ľudia, je bývanie. Niektorí sa túžia čím skôr osamostatniť, no to nie je vôbec jednoduché. Ďalšou dilemou je, či bývať v prenájme alebo si zobrať hypotéku na vlastnú nehnuteľnosť. Finančný poradca Lukáš Kravár nám prezradil, v akom prípade je lepšie využiť ešte na nejaký čas „mama hotel“ a za akých podmienok, naopak, odporúča ísť do hypotéky na bývanie. Taktiež uviedol, akých chýb sa vyvarovať pri jej vybavovaní, alebo čo v prípadoch, keď sa dostanete do situácie, v ktorej ju nebudete vedieť splácať a ako sa jej ideálne vyhnúť. 

„Ak počítame s 30-ročným žiadateľom, ktorý nemá deti, je slobodný, nemá iné finančné záväzky a bral by si hypotéku s úrokovou sadzbou 3,60 % p. a. a so splatnosťou na 30 rokov, pri čistom príjme 1 000 eur môže počítať s hypotékou do približne 74-tisíc eur, pri príjme 1 400 eur do cca 116-tisíc eur a pri príjme 2 000 eur by mohol počítať s hypotékou do približne 179-tisíc eur,“ prezradil nám Lukáš Kravár.

Aká je situácia na slovenskom hypotekárnom trhu z vášho pohľadu? Ako veľmi dnes ovplyvňujú úrokové sadzby rozhodnutie kúpiť nehnuteľnosť? Oplatí sa čakať na ich pokles? Odporúčali by ste mladým aktuálne brať si hypotéku na bývanie?

V súvislosti s vojnou na Blízkom východe sme mohli v posledných týždňoch vidieť, že banky reagovali na túto situáciu a o pár desatiniek percent zvýšili svoje úrokové sadzby. Osobne som však nezaznamenal nijaký signifikantný pokles záujmu o riešenie vlastného bývania formou hypoték. Hypotekárny trh je teda stále pomerne živý.

Ak dnes niekto uvažuje nad tým, že by chcel riešiť vlastné bývanie a jeho situácia mu to dovoľuje, veľmi by som toto rozhodnutie neodkladal a nečakal by som na prípadné zníženie sadzieb. Vo väčšine prípadov sa takéto čakanie nemusí vyplatiť. Treba si totižto uvedomiť, že významný faktor v tomto zohrávajú ceny nehnuteľností.

Za minulý rok zdraželi nehnuteľnosti o 12 % (byt, ktorý stál začiatkom roka 2025 napríklad 150-tisíc eur, stál na konci roka 168-tisíc eur). Tento rok sa síce očakáva nižší rast cien, ale stále neočakávame ich pokles. Toto s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí, že si budeme musieť od banky požičať viac a takisto budeme musieť dať viac z vlastného vrecka. A keďže neočakávame ani významný pokles sadzieb, práveže skôr ich mierny nárast, nedáva zmysel čakať.

Dajme si ilustračnú situáciu – som mladý človek okolo 25 rokov, aké základné podmienky musím spĺňať, aby mi banka schválila hypotéku? Je dobrý nápad kupovať si vlastný byt, ak som hneď po škole a nemám žiadne úspory?

Nie, určite to nie je dobrý nápad. Každý sme už asi videli tú štatistiku, ktorá hovorí o tom, že slovenskí mladí ľudia opúšťajú rodičov ako jedni z posledných v rámci Európskej únie. Síce je to celkom smutná realita, ale netreba preto podľahnúť tomuto tlaku a nutne sa za hocijakých okolností osamostatniť. Ak je to možné, odporúčam pokojne využiť ešte nejaký čas „mama hotel“, počas ktorého sa budem snažiť o to, aby bol môj príjem pravidelný a stabilný, čo majú banky veľmi rady a aby som si vytvoril dostatočnú rezervu.

Keď už mám stabilné zamestnanie alebo prosperujúce podnikanie a vytvorenú dostatočnú rezervu, môžem rozmýšľať nad hypotékou. Následne to, či mi banka schváli úver a v akej výške, závisí hlavne od toho, akú drahú nehnuteľnosť si chcem kúpiť a či mi na to vôbec postačuje môj príjem. Ak mi nebude postačovať, môže sa to vyriešiť prizvaním spoludlžníka (často partnera alebo rodiča).

Veľkou stopkou na ceste k hypotéke by mohlo byť, ak som mal už predtým nejaký úver, ktorý som v posledných rokoch nesplácal poctivo a pravidelne. Párkrát sa mi už aj stalo, že ma oslovili mladí klienti, ktorí niekoľkokrát žiadali neúspešne o spotrebný úver. Keďže ich žiadosti boli v nedávnej dobe zamietnuté, nemohli sme spoločne riešiť ani hypotéku, keďže mali negatívne záznamy v úverovom registri.

Je nejaká spodná hranica príjmu, ktorú nesmiem podliezť, aby som hypotéku dostala?

Nie, nie je dané nijaké také konkrétne číslo. Treba si ale uvedomiť, že nie celý môj čistý príjem je pre banku akceptovateľný do hypotéky. Napríklad banka je povinná z môjho čistého príjmu odpočítať zákonom stanovené životné minimá, rezervu vo výške 40 % a takisto prípadné splátky existujúcich úverov. Hypoteticky, aj osoba s čistým mesačným príjmom 700 eur môže dostať hypotéku (vek 30 rokov, bezdetná, slobodná, bez iných úverov), ale bola by vo výške len niečo vyše 40-tisíc eur, za čo si asi nič špeciálne nekúpi.

S akou výškou hypotéky môže počítať osoba, ktorá zarába napríklad 1000, 1400 alebo 2000 eur mesačne v čistom?

Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov. Spomína prelomový prípad
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
