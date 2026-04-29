Z Bratislavy a za pár eur. Nové vlaky budú jazdiť aj 200 km/h, lákajú na nízke ceny a komfort

Foto: Leo Express

Martin Cucík
Cestovné spojenie do Prahy sa rozrastie o nové spojenia spoločnosti Leo Express. Linka Bratislava – Praha a opačne bude premávať dvakrát denne.

Už čoskoro sa dočkáme nového vlakového spojenia medzi Bratislavou a Prahou. Do boja o túto trasu sa zapojil súkromný dopravca Leo Express, ktorý ľudí láka najmä na vyšší komfort nových vlakových súprav, ako aj na nízke ceny.

Nové vlaky začnú premávať od 30. apríla na linkách Bratislava – Olomouc – Praha a Praha – Ostrava – Prešov, pričom dopravca počíta s ich nasadením aj na ďalšie spoje. Bratislava bude mať nové priame napojenie aj na menšie mestá v Česku, ako sú Olomouc, Hulín či Zábřeh na Morave, pričom vlaky budú zastavovať na hlavnej stanici aj v Petržalke.

Väčší komfort a Wi-Fi

Súpravy Talgo sú navrhnuté s dôrazom na pohodlie cestujúcich. Ponúkajú nízkopodlažný vstup, bezbariérový prístup a výrazne viac priestoru medzi sedadlami, v ekonomickej triede približne až jeden meter. Prepravia približne 350 cestujúcich. Na palube sa nachádza aj klimatizácia spolu s Wi-Fi pripojením. Vlaky využívajú aj technológiu pasívneho nakláňania a špeciálny systém kolies, ktorý umožňuje plynulejšiu jazdu v zákrutách. Maximálna rýchlosť dosahuje 200 km/h.

Foto: SITA/Jana Birošová

Cena od 12 až po 60 eur

Na webe spoločnosti sme sa pozreli aj na ceny lístkov. Z Bratislavy do Prahy a opačne sú spojenia dvakrát denne. Ak by ste chceli ísť z Bratislavy do Prahy, máte na výber odchod o 03.51 h s príchodom do Prahy o 9.55 h. Cena tohto lístka začína na 16,60 eura. Neskorší spoj odchádza z Bratislavy o 13.05 h, príchod do Prahy je o 18.55 h. Cena ale začína až na 33,30 eura. V prípade Business triedy si pripravte 67,50 eura.

Foto: Leo Express

Naopak z Prahy vyráža vlak o 06.25 h a do Bratislavy dorazí o 12.07 h. Cena tohto lístka je prijateľných 12,50 eura. V prípade neskoršieho termínu, odchodom z Prahy o 14.23 h a s príchodom do Bratislavy o 19.57 h sa však cena lístka dostane až na 41,60 eura a 50,80 eura za Business triedu. Uvedené ceny platia pre pondelok 4. mája.

Dopravca má veľké plány

Na tejto linke v súčasnosti už jazdia vlaky RegioJetu a zároveň aj spoje Železničnej spoločnosti Slovensko v spolupráci s Českými dráhami. Leo Express sa teda púšťa do tvrdej konkurencie. Dopravca však chystá aj ďalšie novinky. Veľká zmena príde 25. júna 2026, keď Leo Express vstúpi na nemecký trh.

Nová diaľková linka spojí Frankfurt nad Mohanom s Prahou, Ostravou, Krakovom a pokračovať bude až do Przemyślu. Dopravca zároveň očakáva výrazný nárast počtu cestujúcich. V roku 2026 by ich malo byť o približne 1,5 milióna viac, celkovo nad šesť miliónov ročne.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovensko chce dobyť nový reťazec. Sľubuje stabilne nízke ceny, predajne bude otvárať postupne

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac