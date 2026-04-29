Slováci môžu kvôli vláde prísť o obrovské peniaze: Podľa opozície ide o hanbu a katastrofu, koalícia sa bráni

Zmrazenie eurofondov by pre Slovensko bolo medzinárodnou hanbou a zároveň ekonomickou katastrofou. Zhodli sa na tom opozičné strany. Európsky parlament dnes schválil správu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej únie za rok 2024 a zároveň vyzval Európsku komisiu, aby zvážila spustenie tzv. mechanizmu podmienenosti voči Slovensku.
Ten môže viesť až k pozastaveniu vyplácania eurofondov, ak existujú vážne pochybnosti o ochrane finančných záujmov Európskej únie. Opozičné strany hovoria o vážnom poškodení mena krajiny aj jej ekonomických záujmov. Zhodujú sa, že Slovensko sa dostáva do bezprecedentnej situácie, ktorá môže mať konkrétne dosahy na investície, regionálny rozvoj aj životnú úroveň obyvateľov.
Druhýkrát v histórii
„Pre Slovensko je to hanba a katastrofa! Kvôli Ficovi je Slovensko v celej Európe známe ako krajina zlodejín a korupcie. Bez eurofondov bude Slovensko úplne nahraté,“ uviedol predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling. Podľa neho ide o priamy dôsledok krokov vlády premiéra Roberta Fica, najmä zmien v trestných kódexoch a zrušenia špecializovaných inštitúcií (Národnej kriminálnej agentúry a Úradu špeciálnej prokuratúry).
„Ficova vláda zmenila Trestný zákon a zrušila Úrad špeciálnej prokuratúry a NAKA, čím uľahčila rozkrádanie eurofondov a znížila zaň tresty. Je to vôbec druhýkrát v histórii, čo sa toto deje. EÚ sa oprávnene obáva, že eurofondy sa na Slovensku budú rozkrádať s požehnaním vlády,“ hovorí Gröhling.
Ostro reagovalo aj Hnutie Slovensko. To označilo situáciu za „svetovú hanbu“. Podľa hnutia vláda systematicky oslabuje spravodlivosť a vytvára prostredie, v ktorom je zneužívanie eurofondov jednoduchšie. „Ficova vláda systematicky ničí spravodlivosť a dovoľuje rozkrádať eurofondy, ktoré nám sem posielajú ostatné krajiny EÚ. Je tu ešte niekto, kto nechápe, že Fico ničí Slovensko a mal by okamžite skončiť? Ak chce mať naša krajina budúcnosť, nemôže mať na čele Fica s jeho vládnou mafiou!“ napísal na sociálnej sieti poslanec Július Jakab z Hnutia Slovensko.
Na objednávku Progresívneho Slovenska
Uznesenie Európskeho parlamentu je však podľa koaličných poslancov bezobsažné zasahovanie do politiky, ktorých bude s blížiacimi sa parlamentnými voľbami pribúdať. „Vnímam to ako jedno z desiatok bezobsažných uznesení, ktoré nemajú žiadny záväzný charakter pre Európsku komisiu,“ reagoval poslanec Smeru-SD Richard Glück.
Toto uznesenie si podľa neho objednalo najsilnejšie opozičné hnutie Progresívne Slovensko „u priateľov vo frakcii“ EP. Poslanec Tibor Gašpar (Smer-SD) tvrdil, že podobných „útokov“ bude postupne pribúdať v súvislosti s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami v roku 2027.
Poslanec a predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko si myslí, že zo strany Európskeho parlamentu ide o zasahovanie do politiky. Predseda národniarov chce v tejto súvislosti osloviť premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a iniciovať také legislatívne zmeny, aby Slovensko neprišlo v EÚ o právo veta.
Nahlásiť chybu v článku