Voyo hlási veľkú zmenu: Diváci sa môžu tešiť na novinku, ktorú zrejme nikto nečakal

Streamovacia platforma Voyo sa na Slovensku teší mimoriadne popularite a teraz do nej pribudne ďalší, tentokrát nečakaný obsah. Spravodajská televízia ta3 totiž rozširuje dosah a prináša svoj obsah aj na Voyo.
Diváci tak v rámci predplatného Voyo maximum získajú jednoduchší prístup k aktuálnym informáciám, politickej publicistike a spravodajstvu. Ide o strategický krok, ktorým značka reaguje na meniace sa divácke návyky a posilňuje svoju dostupnosť v online prostredí. Pre streamovaciu platformu Voyo to zároveň znamená rozšírenie ponuky o nepretržité spravodajstvo.
„Ide o spoluprácu silnej digitálnej platformy a etablovanej spravodajskej televízie, ktorá prináša logický a zrozumiteľný benefit pre diváka aj mimo televíznych obrazoviek. Spojením ponúkneme viac relevantného obsahu, väčší divácky komfort a jednoduchší prístup k spravodajstvu kedykoľvek a kdekoľvek. Čo s týka archívu našich relácií, tie aj naďalej ponúkame divákom na našom webe alebo sociálnych sieťach,“ povedal Maroš Havran, generálny riaditeľ ta3
