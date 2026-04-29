Sex ako základ prežitia? Bývalá exfarmárka Monika Haklová to povedala narovinu, takéto vzťahy vôbec nechápe

Téma intimity v dlhodobých vzťahoch je často tabuizovaná, hoci práve ona tvorí krehkú hranicu medzi milencami a spolubývajúcimi.
V podcaste Petra Jašureka povedala bez hanby bývalá účastníčka Farmy Monika Haklová, ako to vidí so sexom. Podľa nej je intimita medzi mužom a ženou základom všetkého a ak vo vzťahu chýba, niečo je veľmi zle. Upozorňuje na to, že žiť vedľa seba bez dotykov a bozkov nie je normálne a takýto chlad v domácnosti skôr či neskôr pocítia všetci, vrátane detí.
Bozky vystrieda zdvorilé objatie
Pre mnohých je sex len „bonusom“, no pre Moniku ide o nevyhnutnosť, ktorá definuje podstatu partnerskej lásky. Ak sa vytratí, vzťah stráca svoju dynamiku. „Sex je veľmi potrebný. Ľudia si síce povedia, že nie je, ale podľa mňa je naozaj veľmi dôležitý. Nerozumiem vzťahom, kde spolu manželia žijú, ale nemajú medzi sebou intimitu, len sa objímajú, bez bozkov, bez blízkosti. Podľa mňa je to v dnešnej dobe smutné,“ vyjadrila sa.
Vzťah môže navonok pôsobiť stabilne, no ak z neho postupne zmizne intimita, ostáva len prázdne spolunažívanie. Monika Haklová to vníma ako smer, z ktorého sa k skutočnej blízkosti a vášni vracia len veľmi ťažko.
