Fakty ukazujú na jedného konkrétneho víťaza Let’s Dance. Nebol by to Koleník ani Porubjaková

Nie je to tak dávno, čo sa diváci po vypadnutí Petry Polnišovej vzbúrili a začali požadovať televíziu, aby ukazovala konkrétne čísla, keď ide o divácke hlasovanie. Nešlo im totiž do hlavy, že hoci mala herečka obrovskú podporu na sociálnych sieťach, nedostala dosť SMS hlasov na to, aby mohla v šou pokračovať.
Najnovšie prišli s novou teóriou, že tým, že Let’s Dance sleduje najmä ženské publikum, je pochopiteľné, že viac hlasov dostávajú muži, a preto sú momentálne v súťaži traja muži a len jedna žena. Víťazom sa tak môže stať Ján Koleník, Jakub Jablonský, Kristián Baran alebo Zuzana Porubjaková. Zdá sa však, že jedno z týchto mien má oproti ostatným výhodu.
Prvotné dojmy sa nepotvrdili
Kto sú ich favoriti, dali diváci vedieť ešte pred začiatkom šou. Podľa prvotných dojmov bol jasný víťaz Koleník, hneď za ním Jablonský a trojicu favoritov uzatváral Baran. Nebude tak náhoda, že sa práve títo traja muži prebojovali až do semifinále a minimálne jeden z nich bude aj vo finále.
Portál Mediaboom pritom poukázal na fakt, že ak chcú diváci vedieť, kto by vyhral, ak by hlasovanie prebiehalo ako doteraz, stačí sa zamerať na jediný detail.
„Dostávame správy, že si nie ste istí a chceli by ste vedieť, akým kľúčom funguje rozhodnutie a kto je v ohrození. Funguje to jednoducho – tri páry, ktoré ostali na parkete a sú v ohrození, od vás dostali najnižšiu podporu, najmenší počet hlasov formou SMS hlasov,“ oznámil nedávno moderátor Adam Bardy po tom, ako sa diváci dožadovali vidieť výsledky hlasovania.
Má najväčšiu divácku podporu
V siedmom kole medzi poslednými ostali Gabriela Marcinková, Nela Pocisková a Ján Koleník, ktorý sa dokonca ocitol v rozstrelovej dvojici. V ôsmom kole sa zas v poslednej trojici na základe diváckych hlasov ocitli Jakub Jablonský, Gabriela Marcinková a Zuzana Porubjaková. Nakoniec vypadli práve Pocisková a Marcinková.
Stačí pritom jediný pohľad na tieto trojice z posledných kôl, aby ste si všimli, že jedno meno medzi nimi chýba. Dá sa z toho jasne vyčítať, že najväčšiu divácku podporu tak má Kristián Baran, ktorého víťazstvo majú diváci stále tuho v pamäti z minulého roka. Navyše tak mal práve tento herec najkratšiu pauzu medzi jednotlivými sériami a všetkým, čo to obnáša.
Ak by teda diváci hlasovali rovnako ako doteraz, víťazom by sa stal práve tento herec zo Sľubu, keďže vo finále sú rozhodujúce divácke hlasy a bodovanie poroty nemá váhu.
