Kukurica za 3 400 €: Pozrite si najhorší trik, ktorým vás oklamú na dovolenke

peniaze

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Turistické pasce
Vreckoví zlodeji, trik s vtáčím trusom, zhotovenie fotografie, núkanie náramkov, predaj lístkov alebo zlá suma v platobnom termináli.

Je tesne pred začiatkom dovolenkovej sezóny, a teda ideálny čas na to upozorniť dovolenkárov na najčastejšie podvody, s ktorými sa môžu turisti stretnúť.

Prehľad známych podvodov v dovolenkových destináciách priniesol portál MailOnline. Upozorňuje, že pri cestách ani tento rok netreba zabúdať na vreckových zlodejov, najmä v metropolách ako Barcelona či Rím.

Klasickí vreckoví zlodeji, trik s vtáčím trusom aj fotografie s exotickým zvieraťom

Interez vám nedávno priniesol prehľad tipov, ako sa im vyhnúť. MailOnline k týmto tipom dodáva, že jednou z častých taktík je znečistenie oblečenia tekutinou, ktorá pripomína vtáčí trus. Tento trik sa objavuje najmä v mestách s veľkým počtom holubov, napríklad v Londýne.

Podvod prebieha jednoducho. Na vašom oblečení alebo na vlasoch sa objaví biela, zelená alebo čierna škvrna. Vzápätí prichádza „ochotný“ cudzinec, ktorý ponúkne pomoc s čistením. Kým vás rozptyľuje, druhý zlodej vás nenápadne okradne.

V krajinách ako Egypt či Maroko si zase dávajte pozor na ľudí, ktorí vám ponúkajú, že vás odfotia.

@ethanovertonuk

Často ide o osoby s exotickými zvieratami (tie neraz núkajú aj jazdu na zvierati) a po fotení môžu agresívne žiadať o peniaze. Skúsení cestovatelia preto radia, aby sme v turistických oblastiach, najmä v severnej Afrike, odmietali podobné ponuky a nenechali sa nikým neznámym fotografovať.

220 eur za 24 kilometrov jazdy, falošné výlety a výmeny bankoviek

Časté sú aj taxikárske podvody. Príkladom sú dve turistky z Chorvátska, ktoré museli zaplatiť 220 eur za 24-kilometrovú jazdu. Podvod zvyčajne funguje cez nefunkčný taxameter, obchádzky alebo dodatočne zamlčanie toho, že taxikár si účtuje za jeden kilometer vysokú sumu.

V mestách ako Paríž či Rím si dávajte pozor aj na ľudí, ktorí vám dávajú náramky alebo lístky na atrakcie.

@ryandirusso

Rizikom sú aj falošní sprievodcovia. V južných destináciách sa môžete stretnúť s predajcami, ktorí ponúkajú „prehliadky“ či výlety. Ak si službu neoveríte, môžete zaplatiť za zájazd, ktorý sa nikdy neuskutoční. Odborníci odporúčajú vybavovať podobné aktivity výhradne cez oficiálne informačné centrá.

Obrovský pozor na počet núl v platobnom termináli!

