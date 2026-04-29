Kukurica za 3 400 €: Pozrite si najhorší trik, ktorým vás oklamú na dovolenke

Je tesne pred začiatkom dovolenkovej sezóny, a teda ideálny čas na to upozorniť dovolenkárov na najčastejšie podvody, s ktorými sa môžu turisti stretnúť.
Prehľad známych podvodov v dovolenkových destináciách priniesol portál MailOnline. Upozorňuje, že pri cestách ani tento rok netreba zabúdať na vreckových zlodejov, najmä v metropolách ako Barcelona či Rím.
Klasickí vreckoví zlodeji, trik s vtáčím trusom aj fotografie s exotickým zvieraťom
Interez vám nedávno priniesol prehľad tipov, ako sa im vyhnúť. MailOnline k týmto tipom dodáva, že jednou z častých taktík je znečistenie oblečenia tekutinou, ktorá pripomína vtáčí trus. Tento trik sa objavuje najmä v mestách s veľkým počtom holubov, napríklad v Londýne.
Podvod prebieha jednoducho. Na vašom oblečení alebo na vlasoch sa objaví biela, zelená alebo čierna škvrna. Vzápätí prichádza „ochotný“ cudzinec, ktorý ponúkne pomoc s čistením. Kým vás rozptyľuje, druhý zlodej vás nenápadne okradne.
V krajinách ako Egypt či Maroko si zase dávajte pozor na ľudí, ktorí vám ponúkajú, že vás odfotia.
@ethanovertonuk #scam #ethanoverton #ethansidequests #egypt #pyramids ♬ original sound – Ethan Overton
Často ide o osoby s exotickými zvieratami (tie neraz núkajú aj jazdu na zvierati) a po fotení môžu agresívne žiadať o peniaze. Skúsení cestovatelia preto radia, aby sme v turistických oblastiach, najmä v severnej Afrike, odmietali podobné ponuky a nenechali sa nikým neznámym fotografovať.
220 eur za 24 kilometrov jazdy, falošné výlety a výmeny bankoviek
Časté sú aj taxikárske podvody. Príkladom sú dve turistky z Chorvátska, ktoré museli zaplatiť 220 eur za 24-kilometrovú jazdu. Podvod zvyčajne funguje cez nefunkčný taxameter, obchádzky alebo dodatočne zamlčanie toho, že taxikár si účtuje za jeden kilometer vysokú sumu.
V mestách ako Paríž či Rím si dávajte pozor aj na ľudí, ktorí vám dávajú náramky alebo lístky na atrakcie.
@ryandirusso Lol this is getting out of hand. At least he was cool and more respectful 🇮🇹 #italy #vatican #scammer #worldtravel #foryoupage ♬ original sound – ryandirusso
Rizikom sú aj falošní sprievodcovia. V južných destináciách sa môžete stretnúť s predajcami, ktorí ponúkajú „prehliadky“ či výlety. Ak si službu neoveríte, môžete zaplatiť za zájazd, ktorý sa nikdy neuskutoční. Odborníci odporúčajú vybavovať podobné aktivity výhradne cez oficiálne informačné centrá.
Nahlásiť chybu v článku