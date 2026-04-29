Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie

Foto: archív Jozefa Vachálka/TASR - Štefan Puškáš

Lucia Mužlová
29. apríla 1996 o 22.15 h došlo k výbuchu auta. Sedel v ňom policajt Róbert Remiáš.

Takmer rok po tom, ako v auguste 1995 uniesli prezidentovho syna Michala Kováča ml., zavraždili policajta Róberta Remiáša. V jeho aute vybuchol nástražný výbušný systém. Remiáš bol priateľom a spojkou Oskara Fegyveresa, bývalého príslušníka Slovenskej informačnej služby (SIS) a kľúčového svedka v kauze únosu prezidentovho syna.

Práve dnes si pripomíname 30 rokov od jeho smrti, prípad dodnes nie je dostatočne objasnený. Zaujímalo nás, ako si na tento prípad spomína bývalý detektív Jozef Vachálek. Ten vyšetroval napríklad aj vraždu Petra Steinhübela alias Žaluďa, rovnako aj vraha Jozefa Slováka. Bol tiež svedkom osudného vstupu Mikuláša Černáka s kamarátom Jánom Kánom na Prezídium Policajného zboru.

Zažil divoké 90. roky na vlastnej koži a počas svojej 30-ročnej kariéry vyšetroval vraždy najmä v hlavnom meste. Stal sa riaditeľom odboru všeobecnej kriminality na policajnom prezídiu.

Foto: archív Jozefa Vachálka, upravené redakciou

Bývalý kriminalista tiež vyšetroval prípad Ondreja Riga. Vydavateľstvo INTEREZ MEDIA prinieslo na knižný trh aj originálny prípad true crime, aký na Slovensku ešte nebol. Kniha sa volá Príbeh detektíva – Hon na sériového vraha Ondreja Riga a autormi sú práve Jozef Vachálek a Pavol Knapko. Príbeh vás zavedie priamo do srdca vyšetrovania najznámejšej a najbrutálnejšej série vrážd po roku 1989.

Obdobie po vražde má v živej pamäti

Kriminalistu Vachálka sme sa opýtali, ako si spomína na osudný deň, keď sa dozvedel, že zomrel Róbert Remiáš. „Niektoré zážitky z vyšetrovania z tohto obdobia mi dlhodobo zostali v pamäti. Spomínam si, že práve v tomto období, keď došlo k výbuchu motorového vozidla poškodeného Róberta Remiáša v Karlovej Vsi v Bratislave, som bol zaradený do vyšetrovacieho tímu zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny,“ spomína bývalý detektív.

V ranných hodinách dostal osobne telefonát od 1. viceprezidenta Policajného zboru, v ktorom ho požiadal o vykonanie všetkých lustrácií k osobe Remiáša. Mal sa zamerať na jeho drogovú minulosť. „V tom čase som vôbec netušil, o čo sa ide. Menovaného som poznal ako kolegu, ktorý pracoval na obvodnej správe,“ pokračuje v rozprávaní.

Z dostupných evidencií zistil, že nebolo vôbec preukázané, že by sa v minulosti Remiáš nejakým spôsobom zaplietol s drogami. Správa obsahovala aj kamarátstvo s Oskarom Fegyveresom, ktorý sa podieľal na zavlečení Michala Kováča mladšieho do cudziny a v tom čase sa ukrýval v zahraničí.

Michala Kováča ml. uniesli 31. augusta 1995. Skupina mužov ho prepadla na ceste medzi Svätým Jurom a Bratislavou a odvliekla v kufri auta do Hainburgu v Rakúsku, kde na jeho prítomnosť upozornili políciu. Na Kováča ml. bol v tom čase vydaný medzinárodný zatykač pre kauzu Technopol.

Pietna spomienka na Róberta Remiáša v roku 1998. Foto: Archív TASR

Po svedectve Fegyveresa, priameho účastníka únosu, sa potvrdilo, že na zavlečení prezidentovho syna do zahraničia sa podieľala SIS, ktorú v tom čase viedol Ivan Lexa. Motívom únosu bola snaha o diskreditáciu prezidenta Michala Kováča, ktorý bol v tom období v politickom konflikte s premiérom Vladimírom Mečiarom (HZDS).

Odporúčané články
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Druhá svetová vojna
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Obchodné reťazce
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Černobyľ
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo

