Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie

Takmer rok po tom, ako v auguste 1995 uniesli prezidentovho syna Michala Kováča ml., zavraždili policajta Róberta Remiáša. V jeho aute vybuchol nástražný výbušný systém. Remiáš bol priateľom a spojkou Oskara Fegyveresa, bývalého príslušníka Slovenskej informačnej služby (SIS) a kľúčového svedka v kauze únosu prezidentovho syna.
Práve dnes si pripomíname 30 rokov od jeho smrti, prípad dodnes nie je dostatočne objasnený. Zaujímalo nás, ako si na tento prípad spomína bývalý detektív Jozef Vachálek. Ten vyšetroval napríklad aj vraždu Petra Steinhübela alias Žaluďa, rovnako aj vraha Jozefa Slováka. Bol tiež svedkom osudného vstupu Mikuláša Černáka s kamarátom Jánom Kánom na Prezídium Policajného zboru.
Zažil divoké 90. roky na vlastnej koži a počas svojej 30-ročnej kariéry vyšetroval vraždy najmä v hlavnom meste. Stal sa riaditeľom odboru všeobecnej kriminality na policajnom prezídiu.
Bývalý kriminalista tiež vyšetroval prípad Ondreja Riga.
Obdobie po vražde má v živej pamäti
Kriminalistu Vachálka sme sa opýtali, ako si spomína na osudný deň, keď sa dozvedel, že zomrel Róbert Remiáš. „Niektoré zážitky z vyšetrovania z tohto obdobia mi dlhodobo zostali v pamäti. Spomínam si, že práve v tomto období, keď došlo k výbuchu motorového vozidla poškodeného Róberta Remiáša v Karlovej Vsi v Bratislave, som bol zaradený do vyšetrovacieho tímu zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny,“ spomína bývalý detektív.
V ranných hodinách dostal osobne telefonát od 1. viceprezidenta Policajného zboru, v ktorom ho požiadal o vykonanie všetkých lustrácií k osobe Remiáša. Mal sa zamerať na jeho drogovú minulosť. „V tom čase som vôbec netušil, o čo sa ide. Menovaného som poznal ako kolegu, ktorý pracoval na obvodnej správe,“ pokračuje v rozprávaní.
Z dostupných evidencií zistil, že nebolo vôbec preukázané, že by sa v minulosti Remiáš nejakým spôsobom zaplietol s drogami. Správa obsahovala aj kamarátstvo s Oskarom Fegyveresom, ktorý sa podieľal na zavlečení Michala Kováča mladšieho do cudziny a v tom čase sa ukrýval v zahraničí.
Michala Kováča ml. uniesli 31. augusta 1995. Skupina mužov ho prepadla na ceste medzi Svätým Jurom a Bratislavou a odvliekla v kufri auta do Hainburgu v Rakúsku, kde na jeho prítomnosť upozornili políciu. Na Kováča ml. bol v tom čase vydaný medzinárodný zatykač pre kauzu Technopol.
Po svedectve Fegyveresa, priameho účastníka únosu, sa potvrdilo, že na zavlečení prezidentovho syna do zahraničia sa podieľala SIS, ktorú v tom čase viedol Ivan Lexa. Motívom únosu bola snaha o diskreditáciu prezidenta Michala Kováča, ktorý bol v tom období v politickom konflikte s premiérom Vladimírom Mečiarom (HZDS).
