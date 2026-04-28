Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť

Na väzňov odvedených do nemeckého koncentračného tábora Auschwitz v Poľsku čakalo peklo. Živorili tu v brutálnych podmienkach, v dôsledku čoho sa zmenili na nepoznanie – ich identitu nahradili čísla a ich vzhľad poznačilo kruté hladovanie. Výskumom jeho účinkov na ľudský organizmus sa zaoberal aj nacistický lekár Johann Paul Kremer. O hrôzach, ktoré sa tu odohrávali, dodnes svedčí denník, ktorý si viedol.
Experimenty boli jednou z hrôz, ktoré číhali na obete odvedené do najväčšieho nacistického koncentračného tábora. Najznámejším lekárom, ktorý ich vykonával, bol Josef Mengele, ktorý dostal prezývku Anjel smrti. Fascinovala ho rasová biológia – pseudoveda, ktorá podporovala myšlienky o nadradenosti niektorých etnických skupín a dostal moc rozhodovať o tom, kto bude žiť a kto nie.
Najefektívnejšie spôsoby sterilizácie hľadali aj ďalší. Boli medzi nimi lekár Carl Clauberg, ktorého metóda bola krutá a pre ženy mimoriadne bolestivá, či Horst Schumann, ktorý ovládal prístroje s röntgenovým žiarením a dávkoval ho na vaječníky a semenníky väzňov.
Doktor Johann Kremer mal inú úlohu. Fascinoval ho vplyv hladovania na ľudský organizmus. Siahal predovšetkým po extrémne vyčerpaných väzňoch, ktorých automaticky čakala poprava, aby mohol skúmať ich orgány, spomína kanál World History. No zverstvá páchal aj na živých.
Tri mesiace hrôzy
Kremer sa narodil 26. decembra 1883 v Stellbergu, ktorý bol súčasťou Nemeckého cisárstva. Najprv pôsobil na univerzite v nemeckom meste Münster a 30. augusta 1942 sa dostal do Auschwitzu. Zaujímavosťou je, že tu slúžil iba tri mesiace, píše Jewish Virtual Library. Konkrétne od 30. augusta 1942 do 18. novembra 1942. No bola to dosť dlhá doba na to, aby sa svojimi hrôzostrašnými činmi zapísal do histórie. Čo zažíval, si spisoval do denníka, ktorý sa zachoval.
Kým ľuďom podali smrtiaci fenol, dal si ich vyfotiť
V článku sa po odomknutí dozvieš
- ako nazval Auschwitz vo svojich denníkových zápiskoch;
- čo opísal v detailoch z plynovania žien;
- čo znamenalo, keď priznal, že z ľudí odoberal „čerstvý živý materiál“;
- prečo dostal milosť a bol prepustený na slobodu.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku