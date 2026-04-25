Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi

Sexualita je obrovskou tabu témou, ktorá ostáva za zatvorenými dverami. Pritom zaujíma takmer každého. Od toho, ako o sexe hovoriť s partnerom, cez otázky, ako často by mal byť súčasťou nášho života, až po to, či sme skutočne monogamné tvory alebo ide len o výsledok evolúcie. Mýty, očakávania a tlak na dokonalý sexuálny život tak neraz nahrádzajú realitu. Sexuologička nám priblížila, ako to vyzerá za dverami spálne a prečo by sme o sexe mali rozprávať otvorene.
„Mladšie generácie majú menej sexu ako tie predchádzajúce. Zároveň sa prvá sexuálna skúsenosť posúva do vyššieho veku,“ uviedla v rozhovore MUDr. Kamila Žižková.
MUDr. Kamila Žižková je gynekologička, pôrodníčka a sexuologička, ktorá pôsobí v Českej republike. Na sociálnych sieťach ju nájdete pod prezývkou moje_gynpor, kde vzdeláva ľudí v oblasti gynekológie s humorom. Zároveň má spolu so svojou kamarátkou Bc. Klárou Sedmerovou, ktorá je pôrodnou asistentkou, podcast s názvom Pindy z Gyndy, kde odkrývajú témy z oblasti gynekológie, pôrodníctva, sexuality a materstva.
S Kamilou Žižkovou sme sa už rozprávali, a to ako s gynekologičkou. V našom rozhovore sme vtedy rozobrali, prečo je pravidelná gynekologická prehliadka absolútnou nutnosťou v živote každej ženy, bez ohľadu na vek či sexuálne skúsenosti. No neriešili sme len odborné otázky, ale aj najčastejšie obavy, tabu a dokonca aj bizarnosti z gynekologickej ambulancie. Prezradila nám napríklad, že raz si jedna pacientka do pošvy vložila kuchynskú hubku namiesto tampónu.
Tentoraz sme sa však zamerali na oblasť sexuológie. Zaujímalo nás, či sme my ľudia monogamní, ako udržať a budovať intimitu v dlhoročnom vzťahu, ale aj to, či existuje nejaká normálna frekvencia sexu.
Je monogamia pre ľudí prirodzená?
Výskumy ukazujú, že človek nie je striktne monogamný ani polygamný druh, ale skôr flexibilný.
Máme biologické aj sociálne predpoklady pre dlhodobé párové vzťahy, ale zároveň aj schopnosť nadväzovať viac vzťahov. To, aký typ vzťahu človek preferuje, je ovplyvnené nielen biológiou, ale aj kultúrou, výchovou a osobnými hodnotami.
Ako správne hovoriť o intimite s partnerom?
Z praxe je zrejmé, že komunikácia patrí medzi najčastejšie problémy párov v oblasti sexuality. Otvorená a bezpečná komunikácia je pritom úplný základ.
Je dôležité nebáť sa tému otvoriť, hovoriť v pokoji a bez obviňovania. Namiesto kritiky typu: „Keby si sa viac snažil/a…“ je oveľa prínosnejšia formulácia: „Urobilo by mi radosť, keby…“
Partneri by sa mali vedieť deliť o to, čo sa im páči, čo im robí dobre, ale aj o svoje predstavy. Aj tie, ktoré nebudú realizovateľné. Dôležitá je aj forma oznámenia a neverbálnej komunikácie, pretože práve tá môže viesť k nedorozumeniam alebo k tomu, že sa druhý stiahne.
Ako si udržať vášeň vo vzťahu aj po rokoch?
