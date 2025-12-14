Odborník nám vysvetlil, prečo je káva drahšia: Lacnejšia už nebude. Ak kilogram stojí 15 €, je to odpad

Foto: osobný archív Ladislav Király/Unsplash

Klaudia Oselská
Nárast cien za kávu je logický, pretože s problémami bojuje každá časť kávového reťazca.

Ak ste milovníkom kofeínu, určite ste si všimli, že cena kávy na Slovensku výrazne rastie. Preto sme sa na túto tému pozreli s kávovým expertom Ladislavom Királym, ktorý nám celú problematiku objasnil. Zároveň nám prezradil, aká je minimálna suma, za ktorú sa dá vyprodukovať aspoň priemerná káva. 

Ladislav Király nám už v minulosti prezradil, koľko stojí kvalitná káva, akú najodpornejšiu kávu pil, či je cibetková káva skutočne kvalitná, aký je jeho názor na instantnú kávu a ako si vybrať kávu tak, aby nám zaručene chutila, aký je správny postup prípravy šálky kávy, ako si môžeme pripraviť chutnú kávu doma bez profesionálneho stroja, no aj to, ako zistíme, že v kaviarni predávajú skutočne kvalitnú kávu.

Prečo je káva drahšia

Odborníka na kávu sme sa spýtali: Prečo je v súčasnosti káva na Slovensku oveľa drahšia? Je to spôsobené len infláciou a celkovým zdražovaním všetkého sortimentu, alebo existujú aj iné dôvody, ktoré bežný spotrebiteľ nevidí?

Király nám vysvetlil, že jeden z hlavných problémov spočíva v raste ceny kávy ako komodity. „Ešte v októbri 2023 stála libra kávy na burze 1,5 amerického dolára, ale už vo februári 2024 to bolo viac ako 4, 2 USD, podobná cena sa drží dodnes. To znamená, že cena kávy na burze stúpla takmer trojnásobne, a to hovoríme o cene tej najlacnejšej arabiky, ktorú označujeme za komoditnú. Všetky lepšie kávy sú ešte drahšie,“ povedal pre interez Ladislav Király.

Problém bol tiež v tom, že malé pražiarne nemali veľké skladové zásoby, takže ceny zvyšovali takmer okamžite. Veľké spoločnosti, ktoré mali zásob dostatok, však reagovali neskôr. Ale medzičasom už zdraželi aj tie, takže dnes sú výrazne drahšie aj všetky supermarketové komoditné kávy.

Ďalším problémom sú klimatické zmeny v Brazílii a vo Vietname, čo sú najväčší producenti arabiky a robusty. Zároveň celosvetovo rastú náklady na dopravu a logistiku, ceny energií a aj zberači, farmári alebo spracovatelia chcú zarábať viac ako kedysi. Navyše, mladá generácia už nechce s kávou pracovať, pretože táto práca nie je dobre finančne ohodnotená. „Vytvára to tlak na cenu pracovnej sily, ak chceme, aby s kávou niekto pracoval, musíme ho lepšie zaplatiť,“ dodal Király.

Ilustračné foto: Unsplash

„Na Slovensku vláda hádže podnikateľom polená pod nohy“

Podľa odborníka môže za zdražovanie kávy na Slovensku okrem spomínaných faktorov aj inflácia, rastúce ceny energií, mzdových nákladov, technológií, obalov a mnohých ďalších vecí, ktoré sú pri výrobe kávy dôležité.

„No musím spomenúť aj ťažšie podnikateľské prostredie na Slovensku. Vláda podnikateľom nijako nepomáha, práve naopak, hádže im polená pod nohy. Taká transakčná daň je síce naoko nízka, tvorí 0,4 % z prevodu, ale napríklad našej eseročke zhltne približne 10 % zisku.

Alebo od budúceho roka si budeme môcť pri kupovaní auta, ktoré používame na firemné i súkromné účely, uplatniť iba polovicu z jeho DPH, čo je ďalší dodatočný náklad pre firmy. Podobných faktorov, pre ktoré podnikatelia prídu o peniaze, je viac a, samozrejme, že ak chcú prežiť, tak tieto náklady musia preniesť na zákazníkov,“ prezradil.

Király zároveň uviedol, že nárast cien za kávu je logický, pretože s problémami bojuje každá časť kávového reťazca, od pestovateľa až po kaviareň, všetko je drahšie ako predtým. „Bohužiaľ, káva už nikdy nebude lacnejšia,“ prezradil expert.

„Ak v obchodoch nájdete kávu za menej ako 15 eur za jeden kilogram, tak to musí byť nehorázny odpad. Minimálna suma, za ktorú sa dnes dá vyprodukovať aspoň priemerná káva, je okolo 20 eur za jeden kilogram. Keď ju niekde uvidíte za menej, vyhnite sa jej. Vaše telo si to nezaslúži,“ dodal na záver.

