Najväčšia predajňa na Slovensku už je otvorená. Nový reťazec s expanziou nekončí, pribudnú aj ďalšie pobočky

Jakub Baláž
Po otvorení prvého obchodu v Trenčíne sa nový reťazec rozrástol do hlavného mesta. Čerstvo sprístupnená predajňa ohúri obrovským priestorom.

Nemecký reťazec Müller vstúpil na náš trh ešte počas vlaňajšieho roka. V júni otvoril svoju prvú pobočku v Trenčíne, ktorá bola dlho jedinou na Slovensku. Vo štvrtok 23. apríla sa k nej pridala očakávaná predajňa v bratislavskom nákupnom centre Avion, ktorá by mala byť najväčšia v krajine.

Müller v Avione prebral priestory po ukončenej prevádzke britského športového reťazca Sports Direct. Veľkorysá nákupná plocha prechádzala v uplynulých mesiacoch rekonštrukciou a teraz je už definitívne sprístupnená pre zákazníkov. Počas otváracieho dňa na ľudí čakalo koleso šťastia a tiež zľava 20 % na nákup.

Nemecký reťazec otvoril svoju prvú bratislavskú prevádzku spolu s tradičným sprievodným programom. Už od ranných hodín sa v predajni pohybovali desiatky ľudí, ktorí skúmali sortiment a ceny. Müller ostal aj v Bratislave verný svojej povesti – nedá sa zaškatuľkovať ako drogéria, nakoľko okrem kozmetiky, parfémov či bežnej drogérie ponúka aj chovateľské potreby, hračky, kancelárske potreby, potraviny či hry.

Zaujímavosťou je, že jeho umiestnenie v rámci bratislavského nákupného centra je hneď vedľa značky dm drogerie, ktorá sa prirodzene považuje za najbližšiu konkurenciu. Či to tak bude aj v praxi ukáže až čas.

Müller zároveň zákazníkov priamo na mieste informoval o spustenej vernostnej aplikácii, v ktorej si môžu za uskutočnené nákupy zbierať body, pričom za prvý nákup nad 20 eur majú dostať aj jednorazovú zľavu.

Expanzia nemeckej siete by mala pokračovať aj naďalej, čo ešte v marci potvrdili samotní zástupcovia spoločnosti. V hlavnom meste sa počíta s otvorením predajne v petržalskom nákupnom centre OC Galéria, stať by sa tak podľa informácií interezu malo v novembri. Približne v rovnakom termíne otvorí tiež pobočka v OC Vivo!, ktoré aktuálne prechádza rekonštrukciou. Logo Müller podľa dostupných správ pribudne aj v shoppingu Nivy Centrum.

Okrem toho nový reťazec pripravuje prevádzku napríklad v nitrianskom nákupnom centre OC Centro. Expanzné plány už spoločnosť má aj na rok 2027, čo potvrdila pre portál tvnoviny.sk. „V roku 2027 plánujeme otvoriť ďalších päť-šesť predajní,“ uviedla Soňa Kossuth z marketingového oddelenia.

Spoločnosť Müller Drogerie GmbH má za sebou viac ako 70 rokov pôsobenia a dnes je prítomná v ôsmich krajinách Európy. Prevádzkuje viac než 900 predajní, v ktorých zákazníci nájdu veľmi širokú ponuku tovaru. Sortiment zahŕňa drogériu, parfumy, prírodnú kozmetiku, hračky, papiernické a školské potreby, pomôcky do domácnosti aj potraviny vrátane BIO produktov a výživových doplnkov.

Koncept predajní sa pritom líši od klasickej drogérie, na akú sú zákazníci v našich končinách zvyknutí. Müller na veľkých predajných plochách spája viacero druhov sortimentu na jednom mieste a práve touto pestrosťou chce zaujať aj slovenských zákazníkov.

