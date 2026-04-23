Najväčšia predajňa na Slovensku už je otvorená. Nový reťazec s expanziou nekončí, pribudnú aj ďalšie pobočky

Nemecký reťazec Müller vstúpil na náš trh ešte počas vlaňajšieho roka. V júni otvoril svoju prvú pobočku v Trenčíne, ktorá bola dlho jedinou na Slovensku. Vo štvrtok 23. apríla sa k nej pridala očakávaná predajňa v bratislavskom nákupnom centre Avion, ktorá by mala byť najväčšia v krajine.
Müller v Avione prebral priestory po ukončenej prevádzke britského športového reťazca Sports Direct. Veľkorysá nákupná plocha prechádzala v uplynulých mesiacoch rekonštrukciou a teraz je už definitívne sprístupnená pre zákazníkov. Počas otváracieho dňa na ľudí čakalo koleso šťastia a tiež zľava 20 % na nákup.
Aplikácia a široké nákupné možnosti
Nemecký reťazec otvoril svoju prvú bratislavskú prevádzku spolu s tradičným sprievodným programom. Už od ranných hodín sa v predajni pohybovali desiatky ľudí, ktorí skúmali sortiment a ceny. Müller ostal aj v Bratislave verný svojej povesti – nedá sa zaškatuľkovať ako drogéria, nakoľko okrem kozmetiky, parfémov či bežnej drogérie ponúka aj chovateľské potreby, hračky, kancelárske potreby, potraviny či hry.
Zaujímavosťou je, že jeho umiestnenie v rámci bratislavského nákupného centra je hneď vedľa značky dm drogerie, ktorá sa prirodzene považuje za najbližšiu konkurenciu. Či to tak bude aj v praxi ukáže až čas.
Müller zároveň zákazníkov priamo na mieste informoval o spustenej vernostnej aplikácii, v ktorej si môžu za uskutočnené nákupy zbierať body, pričom za prvý nákup nad 20 eur majú dostať aj jednorazovú zľavu.
Ďalšie predajne
Expanzia nemeckej siete by mala pokračovať aj naďalej, čo ešte v marci potvrdili samotní zástupcovia spoločnosti. V hlavnom meste sa počíta s otvorením predajne v petržalskom nákupnom centre OC Galéria, stať by sa tak podľa informácií interezu malo v novembri. Približne v rovnakom termíne otvorí tiež pobočka v OC Vivo!, ktoré aktuálne prechádza rekonštrukciou. Logo Müller podľa dostupných správ pribudne aj v shoppingu Nivy Centrum.
Okrem toho nový reťazec pripravuje prevádzku napríklad v nitrianskom nákupnom centre OC Centro. Expanzné plány už spoločnosť má aj na rok 2027, čo potvrdila pre portál tvnoviny.sk. „V roku 2027 plánujeme otvoriť ďalších päť-šesť predajní,“ uviedla Soňa Kossuth z marketingového oddelenia.
Viac o spoločnosti
Spoločnosť Müller Drogerie GmbH má za sebou viac ako 70 rokov pôsobenia a dnes je prítomná v ôsmich krajinách Európy. Prevádzkuje viac než 900 predajní, v ktorých zákazníci nájdu veľmi širokú ponuku tovaru. Sortiment zahŕňa drogériu, parfumy, prírodnú kozmetiku, hračky, papiernické a školské potreby, pomôcky do domácnosti aj potraviny vrátane BIO produktov a výživových doplnkov.
Koncept predajní sa pritom líši od klasickej drogérie, na akú sú zákazníci v našich končinách zvyknutí. Müller na veľkých predajných plochách spája viacero druhov sortimentu na jednom mieste a práve touto pestrosťou chce zaujať aj slovenských zákazníkov.
