Vložili fretku do urýchľovača častíc: Fyzici vyriešili zložitý technický problém pomocou malej chlpatej šelmy

Urýchľovač častíc, tak ako názov napovedá, je zariadenie slúžiace na to, aby udelilo elektricky nabitým časticiam rýchlosť, zvyčajne takmer rýchlosti svetla. Následne sa nechá častica naraziť a sleduje sa, čo sa stane. Tieto zložité fyzikálne prístroje určené na výskumy častíc existujú už desiatky rokov a pomáhajú fyzikom pochopiť správanie sa elementárnych častíc, prvkov a hmoty.

Jeden prstencový urýchľovač sa nachádza aj v americkom laboratóriu, momentálne známom ako Fermilab. Vo februári 1971 fyzici dostali nové zariadenie v hodnote až 250 miliónov dolárov a začali ho konečne zostavovať, píše Science Alert.

Zariadenie pozostávalo okrem iného z približne 6,5 kilometrovej ohnutej trubice, pozdĺž ktorej inštalovali 1 014 kusov silných magnetov slúžiacich na urýchľovanie protónov.

Po dvoch mesiacov stavania ale narazili na problém. Šesť dní po inštalácii magnetov sa im dva skratovali a museli ich vymeniť. Mimochodom, jeden magnet vážil 12,5 tony a bol široký 6 metrov. Po ich výmene prišlo k ďalšiemu skratu a potom k ďalšiemu. Celkovo tak museli vymeniť až 350 magnetov. Bolo jasné, že niekde musí byť chyba. Ale kde?

Hoblinky v trubici

Vedci napokon problém objavili a ten tkvel v kontaminácii. V rúre urýchľovača sa nachádzali drobné kovové hoblinky, pravdepodobne z výroby. Tá mala ale priemer zhruba o veľkosti tenisovej loptičky. Vyčistiť trubicu tak bola výzva.

Jeden z fyzikov navrhoval použiť magnet, ktorý by pretiahli cez trubicu, avšak stále tu bol problém v tom, kto by magnet vlastne ťahal.

Prišli s nápadom britského fyzika Roberta Sheldona — fretky. Tento fyzik býval v grófstve Yorkshire a používali fretky na to, aby vbehli do zajačích tunelov a odtiaľ ich vyháňali. Je to v podstate to isté, len namiesto zajačieho tunela je tu trubica urýchľovača.

Nasadili Felíciu

Vedci preto kontaktovali farmu v Minnesote a za 35 dolárov kúpili najmenšiu fretku, akú na farme mali, s menom Felícia. 38-centimetrová fretka bola vhodnou kandidátkou na vyčistenie trubice.

Pre Felíciu vyrobili špeciálne plienky, aby sa zabránilo nehode v trubici a dali jej postroj na konci ktorého bola silná šnúra. Na koniec šnúry potom umiestnili tampón s čistiacou tekutinou a takto vyčistili trubicu. Felícia čistila jednotlivé časti trubice po dĺžkach asi 300 metrov. Vedci ju lákali na také dobroty ako kuracie mäso, pečeň, rybie hlavy či mäso z hamburgerov.

Prekvapivo to fungovalo veľmi dobre a pomocou Felície sa podarilo postupne čistiť trubice urýchľovača. Neskôr sa vyvinula nová metóda čistenia a to pomocou stlačeného vzduchu a Felícia mohla ísť do dôchodku po niekoľkých desiatkach prejazdov.

Napokon sa ukázalo, že najväčším problémom zlyhávania urýchľovača neboli nečistoty, ale zlá kontrola kvality a nesprávne zvary pri chladiacich medených vodičoch. Tento problém potom vyriešili a urýchľovač potom fungoval tak, ako mal.

Čo sa týka Felície, tá zostala medzi vedcami, no žiaľ, nie nadlho. Po niekoľkých mesiacoch jej praskol vytvorený absces na tráviacom trakte a uhynula. Aj tak sa ale zapísala do histórie fyziky ako dôležitý živočích, ktorý sa staral o údržbu urýchľovača častíc.