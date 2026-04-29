Za dievčaťom prišli do školy a chceli ju zobrať: Žiačka zažila horor, úrady ju chceli dať do detského domova

Pokus o odvedenie 14-ročnej Veroniky zo základnej školy na východnom Slovensku vyústil do dramatického konfliktu. Súd rozhodol o jej umiestnení do detského domova na prevýchovu, keďže počas rozvodu rodičov odmietala kontakt s matkou.
Výkon rozhodnutia za účasti sudkyne, psychológov a polície sprevádzal krik a fyzické potýčky, ktoré zachytili kamery. To všetko sa dialo priamo počas vyučovania, keď kompetentní prišli do školy a dievča chceli jednoducho zobrať. To sa pokúsilo o útek, no policajti a sudkyňa sa ju snažili presvedčiť a v úteku jej fyzicky bránili. Na jednom zo záberov na ňu policajt kričí: „Ukľudni sa a bude všetko v poriadku.“ O incidente informujú TVNoviny.
Otec podal trestné oznámenie
„Začalo mi biť srdce, zle sa mi dýchalo, ťažko na hrudi mi bolo. Mala som modriny,“ opísala incident školáčka. Podľa advokáta jej otca išlo o „najviac nezvládnutý výkon rozhodnutia v Slovenskej republike“. Naopak, hovorkyňa súdu Ivana Petrufová uviedla, že intervencia bola nevyhnutná na ochranu zdravia maloletej a lekár nezistil známky násilia.
Zásah trval celé dopoludnie a skončil sa až prevozom školáčky záchrankou na psychiatriu. Otec dievčaťa v reakcii na postup orgánov podal trestné oznámenie pre podozrenie zo zneužívania právomocí verejného činiteľa, ublíženia na zdraví a obmedzovania osobnej slobody.
