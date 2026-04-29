Za dievčaťom prišli do školy a chceli ju zobrať: Žiačka zažila horor, úrady ju chceli dať do detského domova

Ilustračna foto: TASR - František Iván

Roland Brožkovič
Zásah trval celé dopoludnie a skončil sa až prevozom školáčky záchrankou na psychiatriu.

Pokus o odvedenie 14-ročnej Veroniky zo základnej školy na východnom Slovensku vyústil do dramatického konfliktu. Súd rozhodol o jej umiestnení do detského domova na prevýchovu, keďže počas rozvodu rodičov odmietala kontakt s matkou.

Výkon rozhodnutia za účasti sudkyne, psychológov a polície sprevádzal krik a fyzické potýčky, ktoré zachytili kamery. To všetko sa dialo priamo počas vyučovania, keď kompetentní prišli do školy a dievča chceli jednoducho zobrať. To sa pokúsilo o útek, no policajti a sudkyňa sa ju snažili presvedčiť a v úteku jej fyzicky bránili. Na jednom zo záberov na ňu policajt kričí: „Ukľudni sa a bude všetko v poriadku.“ O incidente informujú TVNoviny.

Otec podal trestné oznámenie

„Začalo mi biť srdce, zle sa mi dýchalo, ťažko na hrudi mi bolo. Mala som modriny,“ opísala incident školáčka. Podľa advokáta jej otca išlo o „najviac nezvládnutý výkon rozhodnutia v Slovenskej republike“. Naopak, hovorkyňa súdu Ivana Petrufová uviedla, že intervencia bola nevyhnutná na ochranu zdravia maloletej a lekár nezistil známky násilia.

Zásah trval celé dopoludnie a skončil sa až prevozom školáčky záchrankou na psychiatriu. Otec dievčaťa v reakcii na postup orgánov podal trestné oznámenie pre podozrenie zo zneužívania právomocí verejného činiteľa, ublíženia na zdraví a obmedzovania osobnej slobody.

Slováci môžu kvôli vláde prísť o obrovské peniaze: Podľa opozície ide o hanbu a katastrofu,…

Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov. Spomína prelomový prípad
Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov. Spomína prelomový prípad
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Druhá svetová vojna
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Obchodné reťazce
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov

