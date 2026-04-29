Koniec tajomstiev: Jakub Jablonský priznal, že život s Let’s Dance je jedno veľké lepenie času

Populárna tanečná šou dokáže preveriť nielen fyzické sily, ale aj osobný život jej účastníkov. Herec aktuálne balansuje medzi náročným pracovným tempom a rodinnými povinnosťami.
Herec Jakub Jablonský, ktorý sa stále úspešne drží v Let’s Dance po boku českej tanečnej partnerky Anny Riebauerovej, povedal denníku Nový Čas, ako to zvláda po časovej stránke, nakoľko si musí už aj plniť otcovské povinnosti.
Umelec otvorene priznal, že udržať rovnováhu medzi svetlami reflektorov a súkromným životom je v aktuálnom období jednou z najväčších výziev, akým kedy čelil. Náročný harmonogram si vyžaduje improvizáciu a veľkú mieru flexibility od celého tímu aj rodinných príslušníkov.
Tréningy v neštandardných hodinách
Napätý pracovný kalendár a povinnosti novopečeného otca donútili herca hľadať riešenia v netradičných časoch. Spolu so svojou tanečnou partnerkou sú nútení prispôsobovať tréningový proces aktuálnym možnostiam.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Jablonský neskrýva, že tento režim je vyčerpávajúci. „Je to divočina, ale Anička je veľmi flexibilná a prispôsobuje sa, takže niekedy trénujeme v noci, neskoro večer, skoro ráno. Lepšie to, ako sa dá, a robíme svoje maximum, a myslím, že to nie je málo,“ opísal situáciu pre denník.
Nahlásiť chybu v článku