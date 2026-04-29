Odmietol sexuálne služby, dostal nožom do brucha: Polícia rieši brutálny incident na východe Slovenska

Foto: Facebook - Polícia SR - Košický kraj (reprofoto)

Roland Brožkovič
TASR
Policajti zasahovali v pondelok (27. 4.) večer pri násilnom incidente, ku ktorému došlo na jednej z ulíc v Košiciach. Mladý muž utrpel zranenie v oblasti brucha po tom, čo odmietol ponuku dvoch mužov na sexuálne služby ženy. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu výtržníctva. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

„Podľa doterajších zistení k mužovi pristúpili dvaja muži, ktorí mu ponúkali sexuálne služby inej ženy. Muž tieto služby odmietol. Následne mu jeden z mužov mal odcudziť peňaženku a mobilný telefón a druhý ho mal bodnúť nožom do oblasti brucha a obaja podozriví z miesta ušli,“ uviedla hovorkyňa.

Blesková reakcia polície

Na miesto boli okamžite vyslaní policajti aj záchranári, ktorí zranenému mužovi poskytli pomoc a odviezli ho do nemocnice. Muž utrpel podľa predbežnej lekárskej správy zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 14 dní.

„Policajti aktívne prehľadávali košické ulice a vďaka ich pohotovej a rýchlej reakcii sa podarilo podozrivých mužov vypátrať. Dvoch mužov vo veku 30 a 34 rokov obmedzili na osobnej slobode,“ uviedla Illésová. Obaja boli podrobení dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, pozitívna bola iba v prípade 34-ročného muža s hodnotou 1,52 promile.

Oboch podozrivých po potrebných úkonoch zo zadržania prepustili. Policajti vykonávajú ďalšie procesné úkony smerujúce k riadnemu objasneniu skutku.

Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov. Spomína prelomový prípad
Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov. Spomína prelomový prípad
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Druhá svetová vojna
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Obchodné reťazce
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Černobyľ
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore

