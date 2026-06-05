Dunaj sa blíži do finále. Pozrite sa, čo bude nasledovať ďalej a ktorý seriál obsadí jeho vysielací čas

Postavy Kristíny a Leny z Dunaja, k vašim službám.

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Divákom ostávajú posledné dva týždne vysielania ich obľúbeného seriálu.

Pomaly, ale isto sa seriály televízie Markíza približujú k finále sérií a dostávajú sa tak pred obávanú letnú prestávku, kedy sú vynechané z vysielania. Minulý rok sme si pre vás z tohto dôvodu pripravili viacero tipov na seriály, ktoré nájdete na streamovacích platformách, ktoré vám pomôžu skrátiť si čakanie.

Seriály, ktoré pripomínajú Dunaj, k vašim službám a ponúka ich Netflix, nájdete na tomto odkaze.

Seriály, ktoré majú spoločné prvky s Dunajom a nájdete ich na HBO Max, zas nájdete TU.

A ak hľadáte niečo, čo by sa podobalo Sľubu, aj v tomto prípade sme zostavili rebríček podobných seriálov, ktoré sa nachádzajú na VOYO či JOJ play, a pozrieť si ich môžete na tomto odkaze.

Televízia Markíza sa už stihla podeliť o programové plány, vďaka ktorým už dnes vieme, čo bude nasledovať po tom, ako odvysiela finále Dunaja, k vašim službám. Štrnásta séria sa oficiálne uzavrie v utorok 16. júna, takže divákom ostávajú posledné dva týždne sledovania predtým, než ich bude čakať letná prestávka tak ako každý rok.

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Čo môžu diváci očakávať od finále 14. série

Finále pritom podľa popisu epizódy sľubuje viaceré silné emócie. Stojí v ňom: „Holubec prerazí nové dno. Walter má diabolský plán. Michala s Alenou čaká veľké prekvapenie. Imrich prežíva ťažké chvíle. Klára sa odhodlá na šokujúci krok. Medzi Dávidom a Kristínou to iskrí čoraz viac, spoznáme Oskarovo tajomstvo i hĺbku Leninej lásky. Zistíme, koho čaká cesta bez návratu a pochopíme, že vo vile Kučerovcov už nič nebude tak ako predtým…“

Rachel z Dunaja a fotografia odboja.
Foto: TV Markíza

Azda najprekvapivejším momentom, o ktorom tak vieme už teraz, je to, že Dávid a Kristína nájdu novú lásku po tom, ako obaja tragicky prišli o svoje polovičky. Diváci pritom už skôr špekulovali o tom, či Dávidovi tvorcovia po Evinej smrti nájdu nejakú novú partnerku, hoci sa to zdalo príliš skoro. Mali pritom aj teóriu o tom, že by mohol skončiť s Helgou, keďže ich spája malý Janko, pričom sme sa na tento potenciálny scenár spýtali aj samotnej herečky, ktorá hrdú Nemku stvárňuje.

„Nemyslím si, že by Dávid takýto vzťah prežil,“ povedala Jana Majeská so smiechom pre interez a dodala: „Helga dá zabrať a keby sa dostal do rúk Walterovi, neviem-neviem. Ale všetko je v rukách našich scenáristov, nechajme sa prekvapiť, čo vymyslia.“ 

Teraz už sú plány scenáristov známe a Kristína je pre neho očividne vhodnejšou voľbou.

Titulná fotografia k seriálu Dunaj, k vašim službám.
Foto: TV Markíza

Vo vysielaní ho nahradí český kriminálny seriál

Hoci bližšie informácie ohľadom 15. série zatiaľ nepadli, televízia prezradila aspoň to, čo Dunaj, k vašim službám najbližšie týždne nahradí na televíznych obrazovkách. Bude to český kriminálny seriál Policie Modrava, ktorý v súčasnosti nasleduje po epizódach Dunaja a tak sa len zmení jeho vysielací čas a bude na obrazovkách skôr.

Po tomto seriáli je v súčasnosti v programe o 23:15 ďalší český kriminálny seriál, a to Odznak Vysočina. Tomu sa vysielací čas v podstate nezmení, keďže bude vysielaný len o desať minút skôr. Je to z dôvodu, že Policie Modrava bude každý utorok a štvrtok na obrazovkách s dvoma epizódami namiesto jednej, a tak vyplní nielen svoj pôvodný čas, ale stane sa tiež náhradou za Dunaj.

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