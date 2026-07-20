Kuffovci sú nevinní, sudca ich oslobodil spod obžaloby. Rozsudok nie je právoplatný

Ďalšia kauza dostala súdnu bodku, rozsudok však nie je právoplatný. Prípad sa týka ešte obdobia, keď Štefan Kuffa a Filip Kuffa boli poslancami za ĽSNS.
Sudca pracoviska Okresného súdu Poprad v Kežmarku v pondelok oslobodil spod obžaloby Štefana Kuffu a Filipa Kuffu, obaja štátni tajomníci Ministerstva životného prostredia SR, spolu s Gregorom Kuffom. Všetci traja čelili obžalobe z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa formou spolupáchateľstva.
Poškodeným v procese je farmár z Kežmarku Radoslav Ksiažek. Incident sa stal ešte v lete 2021. Rozhodnutie nie je právoplatné, keďže prokurátor Okresnej prokuratúry Kežmarok sa voči nemu na mieste odvolal.
Mali ho fyzicky napadnúť a vyhrážať sa mu
Sudca v odôvodnení rozsudku okrem iného uviedol, že obžaloba súdu nepredložila dostatočné dôkazy. Znalecký posudok z odboru psychológie podľa neho nie je dôkazom, ktorý by mohol dokazovať spáchanie skutku. Výpovede svedkýň Alexandry Ksiažekovej a Henriety Bagoňovej, ktoré neboli priamo pri incidente, mali podľa sudcu obmedzenú preukaznú hodnotu a okrem toho sa v niektorých aspektoch líšili.
Sudca takisto poukázal na to, že u poškodeného neboli viditeľné vonkajšie príznaky zranení po útoku vo forme začervenania, opuchu či modrín, čo spochybňuje priebeh skutku tak, ako ho poškodený popísal. Sudca rovnako pripomenul, že počas dokazovania nebolo bez akýchkoľvek pochybností preukázané, že sa skutok stal.
Ksiažek na súde pred časom vypovedal, že Kuffovci ho fyzicky napadli, pričom ho mali škrtiť, vykrútiť mu nos a udierať päsťami do stehna, a vyhrážali sa mu. Ksiažek povedal, že ho vtlačili do auta, škrtili, Štefan Kuffa mu vykrútil nos a dostal aj päsťou do stehna a do oblasti slabín. “Keď ešte raz prídem na pozemok, tak ma zastrelia. A že keď neprestanem šíriť, že používajú mafiánske praktiky, tak ma dajú odstrániť,” tvrdil Ksiažek.
Kuffovci od začiatku považujú obžalobu za neopodstatnenú a sú presvedčení, že išlo o politicky motivovanú kauzu a aj o pomstu za to, že Gregor Kuffa začal na území Kežmarku a v okolí podnikať v poľnohospodárstve a dostal sa tak do konfliktu s konateľkou spoločnosti Heba Bagoňovou.
Ksiažek prítomný nebol
„Po dlhom čase sme sa konečne dočkali rozsudku, očakával som to už pred viac ako rokom, trošku sa to natiahlo. Za nás všetkých troch môžem povedať, že som rád, že sme dospeli k záveru a k oslobodzujúcemu rozsudku,“ reagoval na rozsudok Filip Kuffa.
Na vynesení rozsudku Ksiažek prítomný nebol. Bagoňová rozhodnutie súdu rešpektuje, hoci ľudsky ho vníma negatívne. Dôležité podľa nej bude, ako rozhodne Krajský súd v Prešove. „Kuffovci všetci sú agresívni, niektorí ľudia sa môžu aj báť, pretože každý, kto s nimi príde do styku a nevyhovie ich požiadavkám, je v ohrození. Pán Ksiažek neprišiel, lebo už s nimi nechce mať absolútne nič spoločné, nechce ich vidieť, utrpel psychickú ujmu,“ uviedla a potvrdila, že napätie na poliach v regióne stále trvá a s Kuffovcami naďalej vedú spory vo veci vlastníctva pôdy.
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