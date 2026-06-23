Herci z Dunaja, k vašim službám sa rozlúčili s ich postavami. Teraz sú na rade diváci, zhasla im nádej

Záver 14. série Dunaja, k vašim službám so sebou priniesol niekoľko rozuzlení, no po jeho konci v divákoch ostalo ešte viac nezodpovedaných otázok. Diváci pritom už veľmi dobre vedia, že takto končí každá séria, a tak sú zvyknutí využiť letnú prestávku na diskutovanie o tom, či ich obľúbené postavy prežili, alebo aký bude ich ďalší osud.
“Od momentu odvysielania poslednej epizódy sme zavalení otázkami, či bude Leopold súčasťou ďalšieho príbehu, či sa Klára s Lukášom ešte niekedy stretnú, či Lena vyjde z prestrelky živá. A hoci sa diváci pýtajú, už po predchádzajúcich skúsenostiach vedia, že odpovede im prinesie až nová séria Dunaja v septembri,” povedala pre Markízu Evita Twardzik, vedúca oddelenia vývoja seriálovej tvorby.
Azda najväčšia otázka, ktorá ostala, sa týka prežitia Leny. Teórie o tom, či mohla guľku prežiť, sme vám pritom už priniesli. Diváci sa skôr prikláňajú k možnosti, že guľka, ktorá ju zasiahla priamo do srdca, bola nezlúčiteľná so životom, a tak je čas nadobro sa s ňou rozlúčiť.
Odkazy pre divákov
Čo sa týka Kláry, pri nej ostáva tiež veľký otáznik. Nebola by totiž prvou hlavnou postavou, ktorá odišla, keďže Leopoldov návrat je jasným dôkazom, že sa postavy môžu vytratiť a znova vrátiť. Napriek tomu diváci veria, že by to pre teraz naozaj mohol byť jej koniec a v ďalšej sérii sa neobjaví. Nasvedčovať tomu mala aj fotografia, ktorú pridala Marta Turianová, ktorá v seriáli hrá slúžku Hanu.
K fotografii napísala “Goodbye Klára” (pozn. red. v preklade: “Zbohom, Klára”), čím jasne naznačila, že sa s postavou lúči a navyše na fotografii drží Kristína Svarinská obrovskú kyticu, ktorú tiež pravdepodobne dostala na rozlúčku. Fotografiu na jej profile dnes už nenájdete, a tak sa skutočne môže zdať, že prezradila viac, ako mala, a snažila sa to takto napraviť.
Postava, ktorá príbeh začala
“Tu je jasné, že postava skončila,” zhodnotila diváčka v komentároch. Väčšina divákov pritom s týmto názorom súhlasila, hoci sa im Klárin odchod nepozdával. Bola to totiž Klára Zacharová, kto sa ako zlodejka ocitol na konkurze v obchodnom dome Dunaj, čím celý seriál vlastne začal a takto sa otvorila celá zápletka okolo Kučerovcov a tiež jej kamarátstva s Evou a Alenkou.
Klára pritom na konci 14. série nenastúpila do vlaku sama. Pôvodne s ňou mal ísť aj Lukáš Kudlička, no nakoniec sa rozhodli cestu odložiť. Klára šla poza jeho chrbát a zanechala po sebe len list na rozlúčku, odkazujúc mu, aby sa sústredil na svojho syna, zatiaľ čo ona ochráni toho svojho.
Bývalú predavačku nakoniec vo vlaku okrem Filipka sprevádzal aj jej otec Ernest, s ktorým si po rokoch vybudovali vzťah a ktorý sa v seriáli neobjavoval veľmi často. Vždy, keď sa však objavil, malo to dobrý dôvod, tak ako teraz.
Otec a dcéra, ktorých už pravdepodobne neuvidia
Ernesta stvárnil herec Ady Hajdu a tak ako v prípade Kláry, aj o jeho pokračovaní mala veľavravne prehovoriť fotografia na sociálnej sieti. Pridal ju pritom sám a k záberu, na ktorom je so svojou seriálovou dcérou Kristínou Svarinskou, napísal: “Bay bay Ernest Almasi, bola to v Dunaji parádna jazda.”
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Z jeho slov tak vyplýva, že hoci by stále mohla byť nádej, že sa vráti Klára, v prípade jeho postavy to tak svetlo nevidieť. Zdá sa, že pre Ernesta v 14. sérii padla posledná kvapka a s jeho postavou sa tak definitívne nelúčil len on, ale mali by to spraviť aj diváci.
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