Adriana Brnčalová prezradila, čo ju čaká po skončení Sľubu: Pripustila možný odchod do zahraničia 

Adriana Brnčalová v seriáli Sľub

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Seriál Sľub
Podľa nej môžu nastať rôzne situácie.

Herečka Adriana Brnčalová sa vďaka úspešnému seriálu Sľub dostala do výrazného povedomia divákov a zažíva obdobie, ktoré jej prinieslo nielen viac pracovných príležitostí, ale aj zvýšený záujem verejnosti. Umelkyňa už teraz priznala, čo bude s ňou po skončení projektu, a vyzerá to u nej zaujímavo. 

Hviezda, ktorej dobový seriál zmenil život a naučil ju väčšej odvahe, zašla do aquaparku Bešeňová, kde bola pozvaná. Prišla z dôvodu autogramiády, takže na programe mala nielen oddych a načerpanie energie do ďalších dní, ale aj pracovné povinnosti. Ako povedala v rozhovore pre Nový Čas, stará sa o seba viac než inokedy predtým.

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O životnom štýle a vysnívanom mužovi

Sympatická brunetka uviedla, že chodí pravidelne plávať, pričom ju to veľmi baví. “Chodím tiež cvičiť do posilňovne, takže snažím sa udržiavať nejaký aktívny štýl. Navyše, leto ma automaticky ťahá von, robiť niečo, byť stále niekde, takže snažím sa byť stále aktívna,” priznala Adriana, ktorá sa vždy snažila o seba starať, no, ako to už býva u mladých ľudí, boli jej prednejšie iné veci, vrátane zábavy.

Dnes je tomu však inak. “Ale teraz si uvedomujem, že je dôležité sa o seba starať aj po tej psychickej, aj fyzickej stránke. Nemala som to tak vždy, ale poslednú dobu investujem čas a energiu do seba,” poznamenala herečka a prezradila zároveň rituál, ktorý zvykne robiť každý deň. Podľa jej slov musí vypiť aspoň dva poháre vody po zobudení na prázdny žalúdok. “Dosť ma to nakopne,” uviedla Adriana, ktorá momentálne nemá po svojom boku človeka, s ktorým by si založila rodinu.

Avšak predstavy o svojom vyvolenom má celkom jasné. “Nech je hlavne vyšší a empatický a nech je džentlmen. Lebo nechcem povedať, že vymreli títo džentlmeni, ale stretla som veľa chlapov, ktorí nedokážu žene podržať ani dvere. A to je, si myslím, na zamyslenie pre tých mužov,” priznala Adriana Brnčalová, ktorej najbližšie mesiace budú v znamení práce, ale aj zábavy.

Leto v znamení oddychu aj práce

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