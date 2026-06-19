Adriana Novakov naznačila tajomnú indíciu o nových epizódach Dunaja. Fanúšikovia sú vo vytržení

Herečka Adriana Novakov v seriáli Dunaj, k vašim službám

Foto: Instagram.com/adrinovakov

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Majú sa na čo tešiť. 

Obľúbený dobový seriál uzavrel ďalšiu napínavú sériu, ktorá divákom priniesla množstvo dramatických zvratov, silných emócií a nezabudnuteľných momentov. Kým fanúšikovia stále spracúvajú udalosti záverečnej epizódy, jedna z výrazných tvárí seriálu, Adriana Novakov, sa prihovorila svojim sledovateľom na sociálnej sieti a podelila sa o dojmy z uplynulej série aj o lákavé náznaky toho, čo prinesú nové časti.

Herečka, ktorá v seriáli stvárňuje kontroverznú postavu Astrid, priznala, že aj ju samotnú posledné udalosti na obrazovke silno zasiahli. Vo svojom príspevku sa najprv obrátila na divákov s otázkou, ako sa im páčila záverečná časť seriálu.

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Zákulisné zábery a záhadný odkaz

“Ako sa vám páčila záverečná časť seriálu Dunaj, k vašim službám? Zimomriavky?” opýtala sa fanúšikov Adriana Novakov a pripojila k príspevku na Instagrame sériu fotografií zo zákulisia natáčania Dunaja, k vašim službám, čím priblížila atmosféru na pľaci. Najväčšiu pozornosť však vzbudili jej slová o pripravovaných pokračovaniach.

Adriana naznačila, že tvorcovia už pracujú na ďalších epizódach a podľa nej sa majú fanúšikovia naozaj na čo tešiť. “Keby ste len vedeli, čo točíme teraz, tak vám garantujem, že vyskočíte z kože. Uvidíme sa opäť na TV obrazovkách po malej prestávke,” dodala herečka so štipkou záhadnosti, čím ešte viac navnadila divákov, ktorí budú odrátavať dni do začiatku ďalšej série.

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Historická autenticita ako prednosť seriálu

Dobové seriály sú známe tým, že si vyžadujú mimoriadnu pozornosť pri tvorbe kostýmov, účesov či celkového vzhľadu postáv. Každý detail musí zodpovedať obdobiu, v ktorom sa príbeh odohráva. Adriana preto vyzdvihla množstvo hodín strávených v maskérni a priznala, že posledná séria ju nadchla aj po vizuálnej stránke.

“Čo sa mňa týka, 14. séria ma dostala opäť po kostýmovej a aj maskérskej stránke. Bolo to dokonalé! Ako vždy. Tie odsedené hodiny v maskérni stáli skutočne za to,” pokračovala nadšená herečka.

Práve autentická atmosféra patrí medzi najväčšie prednosti seriálu. Diváci si počas rokov zvykli na precízne spracovanie historického prostredia a kvalitná práca zákulisných profesií je jedným z dôvodov, prečo si projekt získal takú veľkú popularitu.

Váži si príležitosť v seriáli

V závere svojho príspevku vyjadrila vďačnosť za možnosť byť súčasťou úspešného televízneho projektu. “Ďakujem, že môžem byť súčasťou tohto seriálu, aj ako taká potvora, akou Astrid je…,” doplnila herečka, ktorá si zjavne váži príležitosť stvárňovať takýto výrazný charakter.

Adriana Novakov v seriáli Dunaj, k vašim službám
Foto: TV Markíza

Komplikované a nie vždy sympatické postavy bývajú pre hercov často veľkou výzvou. Astrid patrí medzi postavy, ktoré v divákoch vyvolávajú silné reakcie, no zároveň výrazne posúvajú dej dopredu. Aj vďaka tomu sa stala jednou z najdiskutovanejších súčastí seriálu, za čo môže aj výrazná premena postavy, čo sa týka zovňajšku.

Diváci sa už nevedia dočkať

Nielen veta, v ktorej herečka naznačila, čo čaká divákov, rozprúdila diskusie medzi priaznivcami seriálu. Na sociálnych sieťach sa začali objavovať rôzne teórie o tom, aké dejové línie čakajú obľúbených hrdinov v ďalšej sérii, no nechýbali ani emócie, ktoré prezrádzali, že sa diváci už nevedia dočkať ďalšej série a že pre nich to “malá prestávka” ani zďaleka nie je.

“Dúfam, že to bude ako v reáli, a síce z presvedčených nacistov a ľudákov sa stanú komunisti, veď ako inak by vaše postavy v seriáli mohli ostať? Tak dúfam, že spolu s pánmi Ochránekom, Nikodýmom a Koleníkom len vymeníte hákový kríž za kosák a kladivo a “sieg heil” za “práci česť, súdruhovia”. Ale či už bude tak, alebo tak, boli ste famózni,” napísal jeden fanúšik.

Herečka Adriana Novakov
Foto: Instagram.com/adrinovakov

Herečka zareagovala na dlhú reakciu, čím opäť vzbudila u mnohých nadšenie a zároveň nedočkavosť. “Ďakujeme a všetko sa čoskoro dozviete,” dodala Adriana. “To nie je malá pauza, to je ohromná pauza! Záverečná časť bola geniálna,” uviedla nadšená žena. “Malá pauza? Dvom mesiacom hovoríte malá pauza? Nevydržím do tej doby,” vyjadrila sa ďalšia netrpezlivá fanúšička, s ktorou súhlasila i ďalšia: “Cca 3 mesiace pauza nie je malá pauza. No veľa zvratov prinieslo finále.”

Naplnia sa herečkine slová?

Hoci si seriál po skončení aktuálnej série dopraje krátku prestávku, záujem divákov rozhodne neutícha. Slová Adriany Novakov naznačujú, že tvorcovia pripravujú ďalšie prekvapenia a nové epizódy by mohli priniesť ešte väčšie napätie než doteraz.

Fanúšikom tak zostáva už len čakať na návrat seriálu na televízne obrazovky. Ak sú však indície od predstaviteľky Astrid aspoň čiastočne pravdivé, ďalšia séria by mohla patriť k tým najvýraznejším v histórii projektu. A práve to je prísľub, ktorý medzi divákmi vyvoláva veľké očakávania.

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