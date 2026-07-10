Jeden z najobľúbenejších hercov z Dunaja prehovoril o osude svojej postavy: Nevyzerá to s ním dobre

Ján Koleník v seriáli Dunaj, k vašim službám

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Zlá správa pre divákov.

Patrí medzi najvýraznejšie tváre seriálu Dunaj, k vašim službám a jeho postava Waltera Klausa už od prvých epizód vyvoláva silné emócie. S blížiacim sa záverom vojny však fanúšikovia čoraz častejšie špekulujú, aký osud čaká obávaného nacistického dôstojníka.

Otáznik tak automaticky visí aj nad budúcnosťou herca Jána Koleníka v obľúbenom seriáli. Hoci stvárňuje zápornú postavu, herec jej dodal charizmu a presvedčivosť, vďaka čomu patrí medzi najdiskutovanejšie tváre seriálu. Aký osud čaká Waltera? Uzavrie sa definitívne jeho príbeh v najbližšej dobe? Samotný herec prvýkrát otvorene prehovoril pre portál Koktejl o budúcnosti svojej postavy a naznačil, ako to s ním bude ďalej.

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Jeho budúcnosť je neistá

Chladný, vypočítavý a ambiciózny dôstojník SS sa v príbehu predstavil ako muž, ktorý neváha využiť svoju moc a postavenie vo svoj prospech. Jeho konanie často prekračuje hranice ľudskosti, no zároveň ide o postavu, ktorá nie je napísaná iba čiernobielo. Práve jeho vnútorné rozpory, manipulácia a schopnosť ovplyvňovať ľudí okolo seba z neho urobili jednu z najvýraznejších postáv Dunaja, k vašim službám.

Medzi jeho najväčšie zločiny patrí vražda Petra Kučeru, ktorá sa stala jedným z najsilnejších momentov seriálu a odštartovala túžbu po pomste u Kláry. Jeho rozhodnutia zároveň opakovane zasiahli do života rodiny Kučerovcov aj ďalších postáv, ktoré sa snažili vzdorovať nacistickému režimu.

Ján Koleník a Adriana Novakov v Dunaji, k vašim službám
Foto: TV Markíza

Napriek svojej krutosti však Walter nie je typickým jednorozmerným záporákom. Seriál postupne odhalil aj jeho komplikovaný vzťah s manželkou Helgou, ambície, ktoré ho ženú za mocou, či momenty, keď sa pod tvrdou maskou objaví aj jeho zraniteľnejšia stránka. Walter Klaus je jedinečná postava a máloktorý divák by o ňu chcel prísť.

Zdá sa však, že tvorcovia seriálu s ním zamýšľajú niečo, čo by sa fanúšikom seriálu nemuselo páčiť. Hoci nič nie je isté, herec predsa len niečo prezradil. Jeho slová síce ostávajú zahalené rúškom tajomstva, no predsa len z nich možno niečo vyčítať. Niektorým divákom, ktorí si ho obľúbili, sa to bude ťažko čítať. „Walter raz skončí, počítam s tým a podľa mňa si zaslúži trpký koniec. Vždy niečo skončí a príde nové a tá zmena je to, čo ma na tom baví,“ poznamenal záhadne Janko Koleník.

O nových úlohách zatiaľ mlčí

Hoci to vyzerá tak, že jedného dňa sa postava Waltera Klausa vytratí z deja, samotný herec bude i naďalej zavalený prácou. Ako potvrdil sympatický umelec, rozhodne sa nenudí. „Nakrúcam aktuálne pre Markízu dva projekty. Nemôžem o nich zatiaľ komunikovať,“ povedal stručne Janko Koleník a držal ďalej bobríka mlčanlivosti. Údajne by jedným z projektov mal byť seriál z nemocničného prostredia s názvom Druhá šanca, ktorý Markíza odvysielala v troch sériách.

Ján Koleník a Jana Majeská v Dunaji, k vašim službám
Foto: TV Markíza

Tvorcovia seriálu si ďalší vývoj deja strážia, a tak si fanúšikovia budú musieť na odpoveď ešte počkať. Jedno je však isté – osud jednej z najvýraznejších postáv Dunaja, k vašim službám bude patriť k najočakávanejším momentom ďalších epizód.

Otázniky nad osudmi seriálových hrdinov sa objavujú po každom finále. Ani tentoraz tomu nebolo inak a fanúšikovia pozorne sledovali indície naznačujúce, ktorí herci sa so svojimi postavami definitívne rozlúčili. Tejto téme sme sa venovali aj v predchádzajúcom článku, v ktorom sme zhrnuli všetky dôležité náznaky po skončení 14. série.

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