Jeden z najobľúbenejších hercov z Dunaja prehovoril o osude svojej postavy: Nevyzerá to s ním dobre

Patrí medzi najvýraznejšie tváre seriálu Dunaj, k vašim službám a jeho postava Waltera Klausa už od prvých epizód vyvoláva silné emócie. S blížiacim sa záverom vojny však fanúšikovia čoraz častejšie špekulujú, aký osud čaká obávaného nacistického dôstojníka.
Otáznik tak automaticky visí aj nad budúcnosťou herca Jána Koleníka v obľúbenom seriáli. Hoci stvárňuje zápornú postavu, herec jej dodal charizmu a presvedčivosť, vďaka čomu patrí medzi najdiskutovanejšie tváre seriálu. Aký osud čaká Waltera? Uzavrie sa definitívne jeho príbeh v najbližšej dobe? Samotný herec prvýkrát otvorene prehovoril pre portál Koktejl o budúcnosti svojej postavy a naznačil, ako to s ním bude ďalej.
Jeho budúcnosť je neistá
Chladný, vypočítavý a ambiciózny dôstojník SS sa v príbehu predstavil ako muž, ktorý neváha využiť svoju moc a postavenie vo svoj prospech. Jeho konanie často prekračuje hranice ľudskosti, no zároveň ide o postavu, ktorá nie je napísaná iba čiernobielo. Práve jeho vnútorné rozpory, manipulácia a schopnosť ovplyvňovať ľudí okolo seba z neho urobili jednu z najvýraznejších postáv Dunaja, k vašim službám.
Medzi jeho najväčšie zločiny patrí vražda Petra Kučeru, ktorá sa stala jedným z najsilnejších momentov seriálu a odštartovala túžbu po pomste u Kláry. Jeho rozhodnutia zároveň opakovane zasiahli do života rodiny Kučerovcov aj ďalších postáv, ktoré sa snažili vzdorovať nacistickému režimu.
Napriek svojej krutosti však Walter nie je typickým jednorozmerným záporákom. Seriál postupne odhalil aj jeho komplikovaný vzťah s manželkou Helgou, ambície, ktoré ho ženú za mocou, či momenty, keď sa pod tvrdou maskou objaví aj jeho zraniteľnejšia stránka. Walter Klaus je jedinečná postava a máloktorý divák by o ňu chcel prísť.
Zdá sa však, že tvorcovia seriálu s ním zamýšľajú niečo, čo by sa fanúšikom seriálu nemuselo páčiť. Hoci nič nie je isté, herec predsa len niečo prezradil. Jeho slová síce ostávajú zahalené rúškom tajomstva, no predsa len z nich možno niečo vyčítať. Niektorým divákom, ktorí si ho obľúbili, sa to bude ťažko čítať. „Walter raz skončí, počítam s tým a podľa mňa si zaslúži trpký koniec. Vždy niečo skončí a príde nové a tá zmena je to, čo ma na tom baví,“ poznamenal záhadne Janko Koleník.
O nových úlohách zatiaľ mlčí
Hoci to vyzerá tak, že jedného dňa sa postava Waltera Klausa vytratí z deja, samotný herec bude i naďalej zavalený prácou. Ako potvrdil sympatický umelec, rozhodne sa nenudí. „Nakrúcam aktuálne pre Markízu dva projekty. Nemôžem o nich zatiaľ komunikovať,“ povedal stručne Janko Koleník a držal ďalej bobríka mlčanlivosti. Údajne by jedným z projektov mal byť seriál z nemocničného prostredia s názvom Druhá šanca, ktorý Markíza odvysielala v troch sériách.
Tvorcovia seriálu si ďalší vývoj deja strážia, a tak si fanúšikovia budú musieť na odpoveď ešte počkať. Jedno je však isté – osud jednej z najvýraznejších postáv Dunaja, k vašim službám bude patriť k najočakávanejším momentom ďalších epizód.
Otázniky nad osudmi seriálových hrdinov sa objavujú po každom finále. Ani tentoraz tomu nebolo inak a fanúšikovia pozorne sledovali indície naznačujúce, ktorí herci sa so svojimi postavami definitívne rozlúčili. Tejto téme sme sa venovali aj v predchádzajúcom článku, v ktorom sme zhrnuli všetky dôležité náznaky po skončení 14. série.
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