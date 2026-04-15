Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik

V posledných dvoch sériách dostáva seriálová Helga poriadne zabrať. Z úteku sa rýchlo stal únos a na vlastnej koži zažila zverstvá vojny. Na druhej strane, nakoniec sa predsa len vrátila späť k svojmu manželovi, od ktorého sa predtým pokúšala ujsť a ten si ju rovno dvojnásobne poistil – dcérou a ružovým autom.
Jana Majeská v Dunaji, k vašim službám stvárňuje postavu Helgy Klausovej od prvej série. Diváci spolu s ňou spoznali jej manžela, otca a tiež sestru, pričom tak, ako oni, aj jej postava si prešla počas štrnástich sérií obrovským prerodom. Niekedy je tak menej obľúbená, inokedy viac a nás zaujímalo, ako ju vníma samotná herečka, ktorá ju hrá.
Nie je ani kladná, ani záporná postava
Helga patrí k najkomplexnejším postavám seriálu. Ak by ste sa ju snažili zaškatuľkovať ako kladnú či zápornú postavu, šlo by to ťažšie. Nie vždy sa totiž obetuje za iných ako jej sestra Lena, ale na druhej strane nepácha zverstvá ako jej manžel. Od začiatku seriálu sa navyše veľmi zmenila a dnes sa na svet díva o čosi inak, čo diváci nemôžu prehliadnuť.
Jana Majeská tiež zdieľa tento pohľad a vie, že sa jej postava nedá opísať jedným adjektívom. „Helga je jednoducho človek. So svojimi dobrými stránkami, aj chybami. Svet nie je čiernobiely, ani ľudia v ňom a ona nie je výnimka. Je silno ovplyvnená propagandou, svojím manželom, ale v jej očiach sa snaží konať najlepšie, ako vie,“ povedala herečka pre interez.
Vie byť Walterovi rovnocennou partnerkou
