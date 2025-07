Ak si chcete skrátiť čakanie na novú sériu Sľubu, máme pre vás tipy na seriály. Nájdete ich na streamovacích platformách

Seriál Sľub predstavil viac než sto epizód a počas prvej série zažíval úspech za úspechom. Televízia sa pochválila hneď niekoľkými rekordnými číslami sledovanosti, ktoré sa jej podarilo postupne prekonávať, a tak niet divu, že dostal seriál veľmi rýchlo aj druhú sériu. Tá by mala byť na obrazovkách už na jeseň, no dovtedy sa musia počas leta diváci zabaviť sami.

Už na začiatku diváci prirovnali seriál Sľub ku kultovému zahraničnému filmu Život je taký, komédii s Katherine Heigl a Joshom Duhamelom. V nej ich postavy mali jedno katastrofálne rande a hoci dúfali, že sa už neuvidia, ich spoloční priatelia mali iný plán. Po ich smrti totiž dostávajú do starostlivosti ich dcéru Sophiu. Tento film však nie je jediný, v ktorom nájdeme podobnosti so seriálom Sľub a my sme si pre vás pripravili dva tipy na podobné seriály.

Nový život na JOJ Play

Seriál Nový život bol odpremiérovaný na TV JOJ začiatkom roka 2020 a bol jedinečný v tom, že zobrazoval témy, ktoré dovtedy televízia v žiadnom zo svojich seriálov nepriniesla. Ako informovala na svojom webe, Nový život je plný vtipných situácií, ktoré zažíva každý, no zároveň ukazuje, ako sa človek musí znova nájsť potom, ako ukončí jednu životnú etapu.

Popis seriálu znie: „Traja najlepší kamaráti, hokejista Dušan a futbalisti Pavol a Lucia, sa rozhodnú v rovnakej chvíli ukončiť svoje dobre rozbehnuté športové kariéry. Každý z nich má na to celkom iný dôvod – zranenie, túžbu po rodine alebo po životnej zmene. Všetci traja sa ocitnú na začiatku nového života a musia si vybrať cestu, ktorou sa vyberú. Uvidíme, ako sa vyrovnávajú s veľkými životnými zmenami, ako sa mení ich vzťah k rodine a ako si konečne užívajú všetko, čo si pre profesionálny šport odopierali.“

Milo Kráľ v tomto seriáli stvárnil Dušana Molnára, úspešného hokejistu, ktorý hrával všade po svete a jeho rodina ho ochotne nasledovala. Do ďalšej sezóny sa však rozhodol nenastúpiť a rozhodol sa tiež, že je čas venovať sa viac rodine. Snaží sa stať trénerom, no nie je to také jednoduché ako čakal. Nakoniec skončí ako triedny učiteľ na gymnáziu.

Alexander Bárta sa zhostil úlohy Pavla Cviklu, excentrického futbalistu, ktorý hrá za Považskú Bystricu, a keďže je dobrý hráč, udržiava si miesto v tíme aj napriek svojim výstrelkom. Profesionálnu kariéru mu však ukončí nečakané zranenie a do života mu v tomto momente vstupuje aj 16-ročná dcéra Lea, ktorá po otcovi zdedila najmä nadanie na problémy.

Tretiu hlavnú postavu stvárnila Helena Krajčiová. Jej postava, Lucia Pálfyová, hrá futbal za petržalský klub, no najradšej by s tým už „sekla“ a usadila sa. Túži po svadbe a dieťati, no jej partner má iný názor a chce z jej kariéry vyťažiť čo najviac. Lucia nakoniec uprednostní samu seba a vracia sa do Trenčína, kde sa z nej stáva majiteľka krčmy.

Jedna rodina na VOYO