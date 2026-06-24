Diváci sú znechutení z incestnej scény v seriáli Rod Draka. Nová séria má už po prvej časti nábeh na úspech

Seriál Rod Draka na streamovacej platforme HBO Max pred pár dňami ponúkol prvú epizódu tretej série. Diváci už novej sérii stihli udeliť vysoké hodnotenia, no jedna scéna ich poriadne vyviedla z miery. Dokonca ju označili za nechutnú. Scenárista seriálu prezradil svoj zámer s touto scénou, tvrdí, že nechutnou byť nemala.
V pondelok 22. júna sa fanúšikovia po dvoch rokoch čakania konečne dočkali tretej série obľúbeného seriálu Rod Draka (House of the Dragon). Seriál oživuje fascinujúci svet Georgea R. R. Martina, pričom príbeh rodu Targaryenovcov je zasadený do obdobia 200 rokov pred udalosťami, ktoré sme sledovali v seriáli Hra o tróny (Game of Thrones), ktorého kontroverzná a mimoriadne diskutovaná posledná séria uzrela svetlo sveta v roku 2019.
Je teda prequelom veľkého seriálového hitu Hra o tróny, ktorého prvú sériu sme so zatajeným dychom sledovali ešte v roku 2011. Priniesol na obrazovky niečo, čo sme predtým nevideli a stal sa absolútnym fenoménom. Divákov neraz poriadne šokoval a dokázal v nich vyvolať pocity zvedavosti aj napätia. Vysoký štandard si udržiaval počas prvých štyroch sérií, ktoré sa držali knižnej predlohy. Piata séria ešte čerpala z jeho tvorby, no posledné tri série čelili vlne hejtu.
Rod Draka na divácke obrazovky zavítal so svojou prvou kapitolou v roku 2022, a aj keď niektorí diváci boli možno skeptickí, nastavil latku poriadne vysoko a odvtedy si ju solídne udržiava. Zostáva nám teda len dúfať, že sa v jeho prípade nezopakuje scenár Hry o tróny a koniec neskončí “katastrofou”, nakoľko posledná ôsma séria absolútne nenaplnila očakávania fanúšikov.
Zatiaľ mu svieti hodnotenie 88 %
V knižnici streamovacej služby HBO Max už nájdete prvú časť novej tretej série, ktorú diváci na filmovom portáli ČSFD ohodnotili vysokým číslom, udelili jej až 88 %. Toto hodnotenie sa však môže v najbližších týždňoch meniť. Tretia séria celkovo prinesie 8 častí a vychádzať budú klasicky na týždennej báze, vždy v pondelok.
V hlavných úlohách sa v novej sérii vrátili Matt Smith, Olivia Cooke aj Emma D’Arcy. Na režisérsku stoličku si zasadol Loni Peristere, ktorý sa režisérsky spolupodieľal aj na vzniku druhej série z roku 2024 alebo na seriáli American Horror Story či Zaklínač (The Witcher).
Viacerí diváci sú z jednej scény poriadne znechutení
Ako píše web Unilad, fanúšikovia seriálu sú z jednej scény v prvej epizóde tretej série Rodu Draka poriadne znechutení. Reč je o bozkávacej scéne medzi Aemondom Targaryenom, ktorého stvárňuje Ewan Mitchell a Alicent v podaní Olivie Cooke. Aemond a Alicent sú totiž matka so synom a takáto scéna sa z istého pohľadu môže označiť za incestnú. Aj keď nejde o incest (krvismilstvo) v pravom zmysle slova, pretože význam incestu je v pohlavnom styku či v manželstve medzi pokrvnými príbuznými.
Aemond v tejto scéne svoju matku Alicent pobozkal na pery, Alicent síce vyzerala vydesene, ale syna neodstrčila, len mu venovala rozpačitý úsmev. Či sa ich vzťah bude vyvíjať aj ďalej, však ukážu až ďalšie epizódy.
K scéne sa vyjadril aj scenárista seriálu Ryan J. Condal, podľa ktorého zámerom scény nemalo byť šokovať či znechutiť divákov, ale dovoliť im nazrieť do narušenej duše Aemonda, ktorý ako dieťa zažil nespočetné množstvo tráum a žiadnu lásku.
Pre rodinu Targaryenovcov to ale nie je prvý incest, keďže Rhaenyra Targaryen v podaní Emmy D’Arcy a jej pokrvný strýko Daemon Targaryen, ktorého hrá Matt Smith, sú manželia. Rovnako aj Aemondov brat Aegon (Tom Glynn-Carney) a sestra Helaena (Phia Saban) sú manželia a majú deti.
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