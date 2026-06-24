Diváci sú znechutení z incestnej scény v seriáli Rod Draka. Nová séria má už po prvej časti nábeh na úspech

Záber z incestnej scény Aemonda a Alicent v seriáli Rod Draka

Záber z incestnej scény Aemonda a Alicent v seriáli Rod Draka, foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Zuzana Veslíková
Zo zákulisia filmov
Diváci prvej epizóde tretej série Rodu Draka udelili 88 %.

Seriál Rod Draka na streamovacej platforme HBO Max pred pár dňami ponúkol prvú epizódu tretej série. Diváci už novej sérii stihli udeliť vysoké hodnotenia, no jedna scéna ich poriadne vyviedla z miery. Dokonca ju označili za nechutnú. Scenárista seriálu prezradil svoj zámer s touto scénou, tvrdí, že nechutnou byť nemala.

V pondelok 22. júna sa fanúšikovia po dvoch rokoch čakania konečne dočkali tretej série obľúbeného seriálu Rod Draka (House of the Dragon). Seriál oživuje fascinujúci svet Georgea R. R. Martina, pričom príbeh rodu Targaryenovcov je zasadený do obdobia 200 rokov pred udalosťami, ktoré sme sledovali v seriáli Hra o tróny (Game of Thrones), ktorého kontroverzná a mimoriadne diskutovaná posledná séria uzrela svetlo sveta v roku 2019.

Viac z témy Zo zákulisia filmov:
1.
Toy Story 5 len za jeden víkend zarobil neuveriteľných 272 miliónov eur. Prvenstvo získal aj v slovenských kinách
2.
Trailer k novému Spider-Manovi s Tomom Hollandom a Zendayou je tu. Do kín dorazí už na konci júla
3.
Milan Ondrík vo filme Bojovník ukáže inú tvár: Rola ho sprevádzala celé mesiace
Zobraziť všetky články (51)

Je teda prequelom veľkého seriálového hitu Hra o tróny, ktorého prvú sériu sme so zatajeným dychom sledovali ešte v roku 2011. Priniesol na obrazovky niečo, čo sme predtým nevideli a stal sa absolútnym fenoménom. Divákov neraz poriadne šokoval a dokázal v nich vyvolať pocity zvedavosti aj napätia. Vysoký štandard si udržiaval počas prvých štyroch sérií, ktoré sa držali knižnej predlohy. Piata séria ešte čerpala z jeho tvorby, no posledné tri série čelili vlne hejtu.

Rod Draka na divácke obrazovky zavítal so svojou prvou kapitolou v roku 2022, a aj keď niektorí diváci boli možno skeptickí, nastavil latku poriadne vysoko a odvtedy si ju solídne udržiava. Zostáva nám teda len dúfať, že sa v jeho prípade nezopakuje scenár Hry o tróny a koniec neskončí “katastrofou”, nakoľko posledná ôsma séria absolútne nenaplnila očakávania fanúšikov.

Zatiaľ mu svieti hodnotenie 88 %

V knižnici streamovacej služby HBO Max už nájdete prvú časť novej tretej série, ktorú diváci na filmovom portáli ČSFD ohodnotili vysokým číslom, udelili jej až 88 %. Toto hodnotenie sa však môže v najbližších týždňoch meniť. Tretia séria celkovo prinesie 8 častí a vychádzať budú klasicky na týždennej báze, vždy v pondelok.

V hlavných úlohách sa v novej sérii vrátili Matt SmithOlivia Cooke aj Emma D’Arcy. Na režisérsku stoličku si zasadol Loni Peristere, ktorý sa režisérsky spolupodieľal aj na vzniku druhej série z roku 2024 alebo na seriáli American Horror Story či Zaklínač (The Witcher).

Viacerí diváci sú z jednej scény poriadne znechutení

Ako píše web Unilad, fanúšikovia seriálu sú z jednej scény v prvej epizóde tretej série Rodu Draka poriadne znechutení. Reč je o bozkávacej scéne medzi Aemondom Targaryenom, ktorého stvárňuje Ewan Mitchell a Alicent v podaní Olivie Cooke. Aemond a Alicent sú totiž matka so synom a takáto scéna sa z istého pohľadu môže označiť za incestnú. Aj keď nejde o incest (krvismilstvo) v pravom zmysle slova, pretože význam incestu je v pohlavnom styku či v manželstve medzi pokrvnými príbuznými.

Aemond a Alicent v Rode Draka
Aemond a Alicent v seriáli Rod Draka, foto: MovieStillsDB

Aemond v tejto scéne svoju matku Alicent pobozkal na pery, Alicent síce vyzerala vydesene, ale syna neodstrčila, len mu venovala rozpačitý úsmev. Či sa ich vzťah bude vyvíjať aj ďalej, však ukážu až ďalšie epizódy.

K scéne sa vyjadril aj scenárista seriálu Ryan J. Condal, podľa ktorého zámerom scény nemalo byť šokovať či znechutiť divákov, ale dovoliť im nazrieť do narušenej duše Aemonda, ktorý ako dieťa zažil nespočetné množstvo tráum a žiadnu lásku.

Rhaenyra Targaryen a Daemon Targaryen
Rhaenyra Targaryen a Daemon Targaryen v seriáli Rod Draka, foto: MovieStillsDB

Pre rodinu Targaryenovcov to ale nie je prvý incest, keďže Rhaenyra Targaryen v podaní Emmy D’Arcy a jej pokrvný strýko Daemon Targaryen, ktorého hrá Matt Smith, sú manželia. Rovnako aj Aemondov brat Aegon (Tom Glynn-Carney) a sestra Helaena (Phia Saban) sú manželia a majú deti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Toy Story 5 len za jeden víkend zarobil neuveriteľných 272 miliónov eur. Prvenstvo získal aj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme na kúpalisku za 12 €: Plavecký bazén zatarasili ležadlom, nafukovacia atrakcia ležala v tráve
Boli sme na kúpalisku za 12 €: Plavecký bazén zatarasili ležadlom, nafukovacia atrakcia ležala v tráve
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Mali sme to tu sami pre seba
Tip na výlet
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Mali sme to tu sami pre seba
Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite: Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, BSK aj Dr. Max reagujú
Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite: Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, BSK aj Dr. Max reagujú
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
Obchodné reťazce
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
1 na 1
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac