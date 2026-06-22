Tretia séria seriálu Rod Draka je konečne tu a je brutálna. Diváci prvej časti udelili 89 %

Záber zo seriálu Rod Draka

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
House of the Dragon
Čaká nás poriadne vzrušujúcich osem týždňov.

Seriál Rod Draka (House of the Dragon) je po dvoch rokoch čakania späť a opäť oživuje fascinujúci svet Georgea R. R. Martina a príbeh rodu Targaryenovcov. Či sa podarí novej tretej sérii naplniť očakávania náročných divákov, uvidíme o niekoľko týždňov, po premiére prvej časti to však vyzerá, že začala mimoriadne sľubne. 

Seriál Rod Draka je zasadený do obdobia 200 rokov pred udalosťami, ktoré sme sledovali v seriáli Hra o tróny (Game of Thrones), ktorého kontroverzná a mimoriadne diskutovaná posledná séria uzrela svetlo sveta v roku 2019. Rod Draka na divácke obrazovky zavítal so svojou prvou kapitolou tri roky nato, a aj keď niektorí diváci boli možno skeptickí, nastavil latku poriadne vysoko a odvtedy si ju solídne udržiava.

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Diváci sú mimoriadne spokojní. Chvála prichádza aj zo zahraničia

V knižnici streamovacej služby HBO Max už nájdete prvú časť novej tretej série, ktorú prví diváci dokonca stihli vidieť a na ČSFD jej zatiaľ svieti šialene vysoké hodnotenie 89 %. Najbližšie dni bude zaujímavé sledovať, či sa bude meniť a ak áno, ktorým smerom. Čísla na databáze IMDb mu ukazujú rating 8,3/10.

Recenzie prichádzajúce zo zahraničia nešetria pozitívnymi prívlastkami a zhodujú sa na tom, že tretia séria hneď v úvode napravila reputáciu konca tej druhej a veci, ktoré jej boli vyčítané, spravila inak. Či budú súhlasiť aj slovenskí a českí diváci, uvidíme v nasledujúcich dňoch.

Tretia séria celkovo prinesie 8 častí a vychádzať budú klasicky na týždennej báze, vždy v pondelok. Preto ak milujete seriálové večery strávené s priateľmi, najbližšie týždne máte priestor na to, usporiadať si ich a prežívať zážitok z tohto fantasy spoločne.

V hlavných úlohách sa vrátili Matt Smith, Olivia Cooke aj Emma D’Arcy a už podľa traileru bolo zrejmé, že ich čakajú poriadne dramatické chvíle. Máme sa teda na čo tešiť aj po vizuálnej stránke, pretože tvorcovia si na efektoch dali poriadne záležať.

Na režisérsku stoličku si zasadol Loni Peristere, ktorý sa režisérsky spolupodieľal aj na vzniku druhej série z roku 2024 alebo na seriáli American Horror Story či Zaklínač (The Witcher).

Záber zo seriálu Rod Draka
Záber zo seriálu Rod Draka, foto: MovieStillsDB

Hra o tróny sa v seriálovom svete stala absolútnym fenoménom

Rod Draka je prequelom veľkého seriálového hitu Hra o tróny, ktorého prvú sériu sme so zatajeným dychom sledovali ešte v roku 2011. Priniesol na obrazovky niečo, čo sme predtým nevideli a stal sa absolútnym fenoménom. Divákov neraz poriadne šokoval a dokázal v nich vyvolať pocity zvedavosti aj napätia, pretože si nikdy nemohli byť istí tým, že ich obľúbeného hrdinu nepostihne ten najkrutejší osud.

Vysoký štandard si udržiaval počas prvých štyroch sérií, ktoré sa držali knižnej predlohy legendy George R. R. Martina. Piata séria ešte čerpala z jeho tvorby, no posledné predbehli autora a diváci si nedávali servítku pred ústa a nešetrili ostrou kritikou. Najväčší šok priniesla ôsma a zároveň posledná séria, ktorá absolútne nenaplnila divácke očakávania. Zniesla sa na ňu vlna hejtu a odniesla si od divákov slabé hodnotenia.

Rod Draka si následne získal svojich skalných divákov, ktorí sú s tým, čo im tvorcovia dávkujú, zatiaľ spokojní. Zostáva nám teda len dúfať, že sa v jeho prípade nezopakuje scenár Hry o tróny a koniec neskončí “katastrofou”, ako napokon usúdili mnohí diváci.

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