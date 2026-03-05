Skvelá správa pre fanúšikov seriálu Game of Thrones. Príbeh opäť ožije, tentoraz v celovečernom filme

Ak máte radi slávny seriál Game of Thrones, určite vás poteší, že jeho tvorcovia začali s prípravou celovečerného filmu. Snímka by nás mala preniesť o niekoľko storočí skôr, než sa začali odvíjať udalosti pôvodného seriálu, a ukázať obdobie, ktoré doteraz nebolo detailne spracované.
Úspech stále pretrváva
Po obrovskom úspechu seriálu Hra o tróny (Game of Thrones) z roku 2011 sa zdá, že príbehy zo sveta Západozeme ešte zďaleka nepovedali posledné slovo. Hoci finále seriálu v roku 2019 rozdelilo fanúšikov a vyvolalo množstvo diskusií aj kritiky, mnohí dokonca požadovali jeho pretočenie, popularita ságy zostala mimoriadne silná. Dokazuje to aj úspech novších seriálov Rod draka (House of the Dragon) z roku 2022 a Rytier siedmich kráľovstiev (A Knight of the Seven Kingdoms) z roku 2026, ktoré na legendárny príbeh nadväzujú.
Práve preto sa jeho tvorcovia rozhodli bohatý fantasy svet rozvíjať ďalej – tentoraz však vo veľkom štýle na filmovom plátne.
Ako píše filmový portál ČSFD, podľa dostupných informácií pripravuje spoločnosť Warner Bros. Pictures celovečerný film zasadený do rovnakého univerza. Na scenári pracuje americký scenárista Beau Willimon, ktorý stojí za úspešným politickým seriálom House of Cards a podieľal sa aj na oceňovanom projekte Andor.
Niekoľko storočí predtým
Samotný film by sa podľa zákulisných informácií mal odohrávať niekoľko storočí pred udalosťami pôvodného seriálu. Príbeh by sa mal sústrediť na legendárne dobytie Západozeme, ktoré viedol Aegon I. Targaryen. Tento moment patrí medzi najdôležitejšie udalosti v histórii celého sveta vytvoreného spisovateľom Georgeom R. R. Martinom. Aegon si totiž spolu so svojimi drakmi a spojencami postupne podrobil jednotlivé kráľovstvá a položil základy dynastie Targaryenovcov, ktorá bude vládnuť celé stáročia.
Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na epické bitky, politické intrigy, drakov aj veľké historické momenty. Zároveň ide o obdobie, ktoré doteraz nebolo detailne spracované vo filmovej podobe, takže tvorcovia majú dostatok priestoru na veľkolepé rozprávanie príbehu.
Kedy sa nového filmu dočkáme, však zatiaľ nie je jasné.
