Daniel Siad hľadal dievčatá pre Jeffreyho Epsteina. Teraz ho našli mŕtveho

Keď sa na povrch začali dostávať informácie o Jeffreym Epsteinovi a jeho činoch, svet sa navždy zmenil. Hĺbková investigatíva tohto ohavného prípadu sa bude na povrch dostávať ešte celé roky, ak nie desaťročia.
Jeffrey Epstein nie je meno, ktoré by sme vám museli bližšie predstavovať. Podľa vyšetrovania Epstein vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá. V závere minulého roka na povrch tiež prenikli informácie o blízkom vzťahu finančníka a bývalého ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka.
Lajčák v minulosti priznal, že s Epsteinom komunikoval. Zdôraznil však, že nešlo o žiadne nelegálne aktivity. Poprel, že by bol zapletený do transakcií či sprostredkovania sexuálnych služieb. Kontakty označil za chybu a situáciu opísal slovami „hlúpe mužské egá v akcii“.
Po medializovaní kontaktov a narastajúcom tlaku verejnosti oznámil odstúpenie z verejnej funkcie. Svoje rozhodnutie vysvetľoval tým, že nechce, aby jeho osoba zaťažovala inštitúciu, ktorú zastupoval. Zároveň opätovne zdôraznil, že sa necíti byť súčasťou žiadnej nezákonnej činnosti.
Zomrel muž, ktorý Epsteinovi hľadal dievčatá
Kauza má teraz nové rozmery. Francúzskeho modelingového agenta alžírskeho pôvodu Daniela Siada našli v pondelok mŕtveho v jeho dome na predmestí Paríža. Siad bol známy svojimi väzbami na zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina a bol podozrivý, že mu napomáhal pri obchodovaní so ženami a ich zneužívaní, informuje AFP.
💬 „Je n’ai jamais violé quelqu’un de ma vie“
➡️ Daniel Siad, soupçonné d’avoir été un recruteur de Jeffrey Epstein, sort du silence pic.twitter.com/l1LEcLxob4
— BFM (@BFMTV) May 8, 2026
Siad mal 69 rokov a bol naturalizovaným občanom Francúzska a Švédska. Podľa prvotných informácií denníka Le Parisien zomrel na zastavenie srdca. Príčinu smrti určí súdna pitva. Na Siada podalo vo Francúzsku trestné oznámenie päť žien, pričom podozrivý bol aj zo znásilnenia. Vypočuť ho vyšetrovatelia nestihli, obvinenia však poprel a vyhlásil, že chce byť vypočutý a predniesť svoju verziu udalostí.
Jeho meno sa v tzv. Epsteinových spisoch vyskytlo viac ako tisíckrát. V jednom z e-mailov adresovanom Epsteinovi prirovnával nábor žien k rybačke. „V tomto zhone sa niekedy cítim ako rybár – raz mám rýchly úlovok, inokedy žiadnu rybu,“ napísal Siad Epsteinovi v roku 2014. Siad trval na tom, že Epstein „zneužil jeho dôveru“.
Francúzske úrady v roku 2020 zatkli aj Francúza Jeana-Lucu Brunela na základe obvinení, že zháňal ženy pre amerického miliardára. V roku 2022 ho našli mŕtveho vo väzení.
Dôležité meno je Naďa Marcinková
Jednou zo žien, ktorá Epsteinovi učarovala, je žena známa pod menom Naďa Marcinková. Naďa bola pôvodom z východného Slovenska, no Jeffrey Epstein ju so sebou vzal do Spojených štátov v roku 2001, v čase, keď mala ešte len 15 rokov. Údajne s ňou mal Epstein bližší vzťah ako s ostatnými Slovenkami, s ktorými mal byť v kontakte.
Naďa navštevovala Epsteina dokonca aj počas jeho prvého pobytu vo väzení, bola tam najmenej 67-krát, informuje BBC. Marcinková bola Epsteinovou blízkou a dalo by sa povedať, že aj najvýznamnejšou priateľkou celých sedem rokov. Čo sa vzťahov týka, prvenstvo tu ale zrejme patrí Ghislaine Maxwellovej. Naďa sa neskôr stala Epsteinovou osobnou asistentkou a pilotkou jeho súkromného lietadla.
Viac o jej príbehu sa dočítate v podrobnom článku a najnovšej investigatíve, ktorá odkryla pozadie Nadi Marcinkovej.
Multimilionár a odsúdený sexuálny delikvent Jeffrey Epstein bol známy svojimi kontaktmi s celebritami, politikmi a miliardármi. Podľa vyšetrovateľov vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej organizoval stretnutia majetných a vplyvných osôb s neplnoletými dievčatami. Sexuálneho zneužívania dievčat sa údajne dopúšťal aj samotný Epstein.
Delikventa našli zraneného koncom júla 2019 v jeho cele v newyorskej väznici, kde čakal na súdny proces. Úrady vtedy oznámili, že išlo o neúspešný pokus o samovraždu. AFP vysvetľuje, že zverejnený list údajne napísal a vložil do knihy ešte pred týmto incidentom.
Epsteina následne našli mŕtveho 10. augusta 2019. Súdny lekár stanovil ako príčinu smrti samovraždu obesením. Početné bezpečnostné zlyhania vo väznici a chýbajúce záznamy z kamier však vyvolávajú pochybnosti o tejto verzii.
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