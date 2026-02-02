Epstein mal cestovať do Bratislavy aj do Prešova: Kontakty mu núkali „typickú slovenskú krásu“

V uverejnených záznamoch o Jeffreyovi Epsteinovi majú figurovať aj slovenské ženské mená. Zmienka o Slovensku v nich padla niekoľkokrát.
Ako informujú TV Noviny, Slovensko by malo byť v Epsteinových spisoch spomínané aspoň 150-krát. Kontakty na Slovensku mu núkali ženy so sexy telom a s krásnymi modrými očami, „typická slovenská krása“. Kontakt dodal, že žena veľmi dobre rozpráva po anglicky. Podľa TV Novín má jeho prítomnosť na Slovensku dokazovať výpis z kreditnej karty. V prešovskom hračkárstve mal minúť 40 eur. Zastavil sa však aj v obchodoch s oblečením.
V spisoch padla zmienka aj o Slovenke Nadi Marcinkovej, ktorá mala byť Epsteinovou blízkou spolupracovníčkou. Od roku 2024 sa však o nej nič nevie.
