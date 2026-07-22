Oblečenie tu nakúpite za pár eur. Populárny reťazec hlási vlnu zlacňovania, na Slovensku vlani zarobil

Predajňa Primark v Bratislave

Foto: interez.sk

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Keď írska značka prichádzala do Bratislavy, ľudia na otvorenie jej prvej predajne čakali v dlhých radoch.

Spoločnosť Primark vstúpila na slovenský trh v máji 2023, keď otvorila svoju zatiaľ jedinú predajňu v nákupnom centre Eurovea. Počas prvého dňa sa do nej nahrnuli mnohí Bratislavčania, ktorí v dvojposchodovej prevádzke hľadali povestné lacné oblečenie. To by malo teraz prejsť novou vlnou znižovania cien.

Primark o tom informoval v tlačovej správe. Slovenská vetva navyše vlani prvýkrát vykázala zisk.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Ikea otvorí novú prevádzku pod Tatrami. Pre tisíce Slovákov v regióne sprístupní žiadané služby
2.
Predajne sú zatvorené, vypnutý je aj e-shop. Zo Slovenska sa potichu vytratila známa značka
3.
Umelá inteligencia určuje ceny v obchodoch. Veľký reťazec nasadil systém, ktorý rozhoduje o zľavách
Zobraziť všetky články (451)

Globálne zlacňovanie

Ako zástupcovia reťazca priblížili, značka znižuje ceny stoviek najpredávanejších kúskov dámskeho, pánskeho a detského oblečenia v rámci práve spustenej kampane Iconic Value. Okrem toho sľubuje aj zlepšujúcu sa kvalitu svojho tovaru.

Keďže zákazníci dnes oveľa viac zvažujú pomer ceny a kvality, Primark predstavuje zmeny pri stovkách obľúbených modelov,“ avizuje v tlačovej správe spoločnosť. Takáto filozofia by mohla reflektovať aktuálny maloobchodný trend v Európe, v rámci ktorého sa darí hlavne diskontným reťazcom. Spôsobené to je zhoršenou spotrebiteľskou náladou či nižšou kúpyschopnosťou obyvateľov.

„Priaznivé ceny majú pre zákazníkov v celej strednej a vo východnej Európe aj naďalej veľký význam. S tým, ako v tomto regióne rastieme, chceme aj naďalej určovať smerovanie, ako by mala vyzerať móda za dostupné ceny,“ uviedol Maciej Podwojski, riaditeľ spoločnosti Primark pre strednú a východnú Európu.

Aktuálna kampaň Iconic Value prebieha v predajniach, ako aj na sociálnych a digitálnych kanáloch Primarku, a to od dnešného dňa na všetkých 19 trhoch, na ktorých pôsobí.

Ziskový rok

Vstup na slovenský trh bol v rámci stredoeurópskeho a východoeurópskeho regiónu jeden zo strategických krokov. Pochopiteľne, voľba padla na Bratislavu, ktorá je pre koncept Primarku jednoznačne najvhodnejšou tuzemskou lokalitou. Od mája 2023 je predajňa v nákupnom centre Eurovea stále jedinou slovenskou pobočkou, pričom na tomto fakte by sa podľa našich informácií nemalo v blízkej dobe nič meniť.

Írov určite teší aj pohľad na hospodárske výsledky slovenskej eseročky Primark, ktorá vlani vykázala slušný zisk. Stalo sa tak po roku 2024, keď skončila v strate viac ako milión eur. Zisk pred zdanením síce bol viac ako 70-tisíc eur, no do konečných výsledkov sa premietli aj zvyšujúce sa náklady, čo vtedy potvrdil Podwojski.

Čakanie na otvorenie bratislavskej predajne Primark
Foto: interez.sk

Ak sa pozrieme na minulý rok, tržby spoločnosti Primark Slovakia medziročne klesli zhruba o 6 %, no tentoraz bol zisk na úrovni 825-tisíc eur.

Viac o značke Primark

Írsky módny reťazec Primark, na domácom trhu známy pod názvom Penneys, postavil svoj biznis model na ponuke najnovších módnych trendov za extrémne nízke ceny. Jeho ponuka pokrýva široké spektrum tovaru – od základného oblečenia a obuvi cez kozmetiku až po domáce potreby. Značka funguje na princípe tzv. fast fashion modelu, v ktorom je bežná masová výroba, veľká obmena kolekcií a nižšie ceny.

Typické sú pre Primark veľkometrážne predajne vo frekventovaných lokalitách, ktoré sú absolútne kľúčovou súčasťou jeho biznisu. Kým na Slovensku sa neočakáva výraznejšia expanzia a bratislavská predajňa ostane jediným obchodom, u našich susedov v Českej republike Primark potvrdil rozširovanie svojej siete.

Predajňa Primark v Bratislave
Foto: interez.sk

Spoločnosť v súčasnosti v Českej republike prevádzkuje tri predajne – dve v Prahe a jednu v Brne. Najnovšie sa k týmto lokalitám pridáva aj Ostrava a potvrdené je, že tretej pobočky sa dočká hlavné mesto. Primark už mal podpísať nájomnú zmluvu so známym nákupným centrom Westfield Černý Most.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Predajne sú zatvorené, vypnutý je aj e-shop. Zo Slovenska sa potichu vytratila známa značka

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Slováci a Česi v zahraničí
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Slováci a Česi v zahraničí
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
1 na 1
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac