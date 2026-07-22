Oblečenie tu nakúpite za pár eur. Populárny reťazec hlási vlnu zlacňovania, na Slovensku vlani zarobil

Spoločnosť Primark vstúpila na slovenský trh v máji 2023, keď otvorila svoju zatiaľ jedinú predajňu v nákupnom centre Eurovea. Počas prvého dňa sa do nej nahrnuli mnohí Bratislavčania, ktorí v dvojposchodovej prevádzke hľadali povestné lacné oblečenie. To by malo teraz prejsť novou vlnou znižovania cien.
Primark o tom informoval v tlačovej správe. Slovenská vetva navyše vlani prvýkrát vykázala zisk.
Globálne zlacňovanie
Ako zástupcovia reťazca priblížili, značka znižuje ceny stoviek najpredávanejších kúskov dámskeho, pánskeho a detského oblečenia v rámci práve spustenej kampane Iconic Value. Okrem toho sľubuje aj zlepšujúcu sa kvalitu svojho tovaru.
„Keďže zákazníci dnes oveľa viac zvažujú pomer ceny a kvality, Primark predstavuje zmeny pri stovkách obľúbených modelov,“ avizuje v tlačovej správe spoločnosť. Takáto filozofia by mohla reflektovať aktuálny maloobchodný trend v Európe, v rámci ktorého sa darí hlavne diskontným reťazcom. Spôsobené to je zhoršenou spotrebiteľskou náladou či nižšou kúpyschopnosťou obyvateľov.
Aktuálna kampaň Iconic Value prebieha v predajniach, ako aj na sociálnych a digitálnych kanáloch Primarku, a to od dnešného dňa na všetkých 19 trhoch, na ktorých pôsobí.
Ziskový rok
Vstup na slovenský trh bol v rámci stredoeurópskeho a východoeurópskeho regiónu jeden zo strategických krokov. Pochopiteľne, voľba padla na Bratislavu, ktorá je pre koncept Primarku jednoznačne najvhodnejšou tuzemskou lokalitou. Od mája 2023 je predajňa v nákupnom centre Eurovea stále jedinou slovenskou pobočkou, pričom na tomto fakte by sa podľa našich informácií nemalo v blízkej dobe nič meniť.
Írov určite teší aj pohľad na hospodárske výsledky slovenskej eseročky Primark, ktorá vlani vykázala slušný zisk. Stalo sa tak po roku 2024, keď skončila v strate viac ako milión eur. Zisk pred zdanením síce bol viac ako 70-tisíc eur, no do konečných výsledkov sa premietli aj zvyšujúce sa náklady, čo vtedy potvrdil Podwojski.
Ak sa pozrieme na minulý rok, tržby spoločnosti Primark Slovakia medziročne klesli zhruba o 6 %, no tentoraz bol zisk na úrovni 825-tisíc eur.
Viac o značke Primark
Írsky módny reťazec Primark, na domácom trhu známy pod názvom Penneys, postavil svoj biznis model na ponuke najnovších módnych trendov za extrémne nízke ceny. Jeho ponuka pokrýva široké spektrum tovaru – od základného oblečenia a obuvi cez kozmetiku až po domáce potreby. Značka funguje na princípe tzv. fast fashion modelu, v ktorom je bežná masová výroba, veľká obmena kolekcií a nižšie ceny.
Typické sú pre Primark veľkometrážne predajne vo frekventovaných lokalitách, ktoré sú absolútne kľúčovou súčasťou jeho biznisu. Kým na Slovensku sa neočakáva výraznejšia expanzia a bratislavská predajňa ostane jediným obchodom, u našich susedov v Českej republike Primark potvrdil rozširovanie svojej siete.
Spoločnosť v súčasnosti v Českej republike prevádzkuje tri predajne – dve v Prahe a jednu v Brne. Najnovšie sa k týmto lokalitám pridáva aj Ostrava a potvrdené je, že tretej pobočky sa dočká hlavné mesto. Primark už mal podpísať nájomnú zmluvu so známym nákupným centrom Westfield Černý Most.
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