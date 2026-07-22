Zo slovenských obchodov sťahujú dve obľúbené omáčky: Predávali sa v Tescu aj Bille, hrozí zdravotné riziko

Billa Námestie Hraničiarov, Petržalka, Bratislava

Foto: Kelovy, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
Ak doma pravidelne používate sójovú omáčku, zbystrite pozornosť.

Mnohí si bez týchto omáčok nevedia predstaviť prípravu ázijských jedál, marinád ani grilovaných pokrmov. Patria medzi bežné dochucovadlá v slovenských domácnostiach. Ak ich však máte doma, oplatí sa skontrolovať etiketu. Zo slovenského trhu totiž sťahujú hneď dva obľúbené výrobky, pri ktorých kontroly odhalili neoznačené alergény. Pre citlivých ľudí môžu predstavovať zdravotné riziko.

Na problém prvého dochucovadla upozornila Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR, ktorá počas úradnej kontroly potravín v prevádzke Tempo Supermarket 406 na Chrenovskej ulici v Nitre odhalila nedostatok pri sójovej omáčke s objemom 185 ml.

Kontrola odhalila neoznačený alergén

Laboratórna analýza potvrdila prítomnosť proteínov vlčieho bôbu (lupiny). Ide o alergén, ktorý môže u citlivých ľudí vyvolať alergickú reakciu. Na etikete výrobku však vôbec nebol uvedený v zozname zložiek. Pre väčšinu spotrebiteľov omáčka nepredstavuje zdravotné riziko. Ľudia s alergiou na vlčí bôb by ju však nemali konzumovať.

Sojová omáčka
Foto: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Z Českej republiky bolo na Slovensko dovezených celkovo 7 296 kusov výrobku od spoločnosti Pěkný-Unimex s.r.o. Z toho bolo 348 kusov zlikvidovaných, zvyšných 6 948 kusov smerovalo k slovenským odberateľom.

Omáčka sa dostala aj do veľkých obchodných reťazcov. Medzi odberateľmi boli Tesco, Billa, GVP, Mäsovýroba, GRM-TRADE, Vitamín ORAVA, Andrej Timko Ing. a TA-TRANS.

Kontrola odhalila problém aj pri pálivej omáčke

Ďalší nevyhovujúci výrobok odhalili inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava mesto počas kontroly v predajni Billa na Saratovskej ulici v Bratislave.

Tabasco fľaška
Foto: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Išlo o výrobok McIlhenny Co. Tabasco Sriracha Sauce, omáčku s červenými chilli papričkami a cesnakom s objemom 256 ml, šarže LOT 062025 s dátumom minimálnej trvanlivosti do 20. decembra 2026. Krajinou pôvodu sú Spojené štáty americké, distribútorom na Slovensku je spoločnosť SNICO s.r.o.

V omáčke našli arašidy, na etikete chýbali

Laboratórna analýza vykonaná v ŠVPU-VPÚ Bratislava metódou ELISA potvrdila prítomnosť arašídov, ktoré neboli uvedené v zozname zložiek výrobku. Na sklad spoločnosti SNICO s.r.o. bolo dodaných 336 kartónov, teda 4 032 kusov omáčky s celkovou hmotnosťou 1 209,6 kg. Výrobky následne distribuovali odberateľom po celom Slovensku.

Inšpektori nariadili zákaz uvádzať výrobok na trh a zároveň zabezpečiť informovanie spotrebiteľov. Prevádzkovateľ o nevyhovujúcom výrobku informoval svojich odberateľov e-mailom. Z predaja bolo napokon stiahnutých celkovo 1 313 kusov omáčky. Spotrebitelia, ktorí trpia alergiou na vlčí bôb alebo arašidy, by uvedené výrobky nemali konzumovať. V prípade, že ich majú doma, môžu ich vrátiť na miesto predaja.

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