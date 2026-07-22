Chcete po lete vyšší dôchodok? Prilepšiť si môžete výraznejšie, no poberanie musíte pozastaviť

V momente, ako začnete poberať dôchodok, dostávate na účet či na ruku sumu, ktorú vám Sociálna poisťovňa vyrátala za roky dôchodkového poistenia. V tejto sume sú tak zahrnuté všetky práce, ktoré ste počas života odrobili a ktoré splnili podmienky, aby mohli byť brané do úvahy. Pracovať pritom nemusíte prestať ani potom, ako odídete do penzie.
Ak sa rozhodnete v lete privyrobiť si, zákon vás nijakým spôsobom neobmedzuje a neukladá vám ani povinnosť oznámiť to Sociálnej poisťovni. V určitých prípadoch si dokonca môžete uplatniť odvodovú úľavu. Výnimkou je len poberanie predčasného starobného dôchodku, pri ktorom môžete pracovať na dohodu, len ak váš ročný príjem nepresiahne stanovenú hranicu 2 400 € za kalendárny rok a zároveň si uplatníte výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie.
Kedy požiadať o zvýšenie dôchodku
Pokračovanie v zárobkovej činnosti a platenie dôchodkového poistenia vám zaručia vyšší dôchodok, čo môžete využiť napríklad aj po skončení letnej brigády. Ak ste pracovali len počas letných mesiacov a následne ste prácu ukončili, môžete hneď požiadať o prepočet a zvýšenie svojho starobného dôchodku. Treba však myslieť na to, že individuálnu žiadosť smiete podať maximálne raz za kalendárny rok. Naopak, ak by vaša práca po lete naďalej pokračovala, žiadnu žiadosť vypisovať nemusíte. V takom prípade vám Sociálna poisťovňa sumu dôchodku navýši úplne automaticky, a to vždy od januára nasledujúceho roka.
O zvýšenie požiadate nasledovne:
- Napíšte neformálnu žiadosť (list). Uveďte v nej svoje meno, priezvisko, rodné číslo a adresu. Napíšte, že žiadate o zvýšenie dôchodku za obdobie od 1. januára do dňa skončenia vašej práce, pričom zvýšenie žiadate od nasledujúceho dňa po zániku poistenia.
- Žiadosť podpíšte a odošlite. Môžete ju poslať poštou na adresu ústredia Sociálnej poisťovne v Bratislave (Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava 1). Prípadne ju podajte rýchlejšie elektronicky cez oficiálny formulár na portáli Sociálnej poisťovne.
- Počkajte na výsledok. Sociálna poisťovňa vašu žiadosť spracuje a následne vám doručí oficiálne rozhodnutie o zvýšení sumy vášho dôchodku.
Ako sa práca odrazí na sume dôchodku
Ako ďalej informuje Sociálna poisťovňa, výška pridanej sumy závisí od toho, koľko ste na brigáde zarobili:
- Ak ste počas brigády poberali dôchodok (bežná situácia): Zarobené peniaze sa premenia na tzv. body a z nich sa vypočíta navýšenie. Zjednodušene sa dá povedať, že za obdobie, kedy ste pracovali a zároveň poberali dôchodok, získate polovicu z navyšovanej sumy, ktorú by získal človek v produktívnom veku.
- Ak ste počas brigády dôchodok pozastavili (menej časté): Ak ste sa rozhodli počas práce dôchodok nepoberať, zvýšenie bude výraznejšie. Za každých 30 dní práce bez poberania dôchodku sa vám výsledná suma ešte navyše bonusovo zvýši o 0,5 %.
Dôležitá podmienka pre 0,5 % bonus: Do počtu dní sa nezapočítavajú dni, kedy sa neplatilo poistné (napríklad ak bol senior počas brigády PN alebo ošetroval člena rodiny).
Základné veličiny, s ktorými Sociálna poisťovňa pracuje
- OMB (Osobný mzdový bod): Číslo, ktoré vyjadruje, aká bola tvoja hrubá mzda v porovnaní s priemernou mzdou na Slovensku za daný rok.
- Pozor na pravidlo dvoch rokov: Na výpočet OMB za posledný rok sa podľa zákona používa priemerná mzda spred dvoch rokov. Ak vymeriavací základ pre rok výpočtu ešte nie je známy, použije sa základ z roka, ktorý predchádza roku zisťovania.
- ADH (Aktuálna dôchodková hodnota): Finančná hodnota jedného bodu, ktorú štát určuje na každý kalendárny rok (v eurách).
Ako to funguje v praxi
Situácia 1: Pracoval si a zároveň si poberal dôchodok
Toto je prípad drvivej väčšiny pracujúcich seniorov. Zvýšenie sa vypočíta tak, že sa súčet tvojich osobných mzdových bodov predelí dvoma (pretože si popri práci poberal štátny dôchodok) a vynásobí sa aktuálnou dôchodkovou hodnotou.
Príklad:
- Obdobie: Senior odpracoval letnú brigádu (2 mesiace) a popri tom poberal dôchodok.
- Zárobok: Za oba mesiace zarobil v hrubom spolu 1 200 eur.
- Priemerná mzda (VVZ): Dajme tomu 1 400 eur.
- Dôchodková hodnota (ADH): Predpokladajme 17,50 eura.
OMB sa vypočíta nasledovne: 1200/1400 = 0,8572. Toto číslo následne treba vydeliť dvomi, čím sa dostaneme k hodnote 0,4286. Toto číslo následne vynásobíme ADH, teda krát 17,50. Výsledok: K svojmu doterajšiemu mesačnému dôchodku získa senior trvalé navýšenie + 7,50 € každý mesiac.
Situácia 2: Pracoval si a pozastavil si si poberanie dôchodku
Ak sa senior rozhodne počas brigády/práce nepoberať dôchodok (a nechá si ho pozastaviť), štát ho odmení dvoma spôsobmi:
- Mzdové body sa nedelia dvoma (získa plnú hodnotu zarobených bodov).
- Za každých celých 30 dní práce bez poberania dôchodku sa mu celková vypočítaná suma dôchodku zvýši o 0,5 %.
Príklad:
- Pôvodný dôchodok: 600 €/mesiac.
- Obdobie: Senior pracoval 60 dní (2 mesiace) a poberanie dôchodku si pozastavil.
- Prírastok z poistenia: Vypočítaný napr. na 15 €. Predstavuje mesačné zvýšenie dôchodku, na ktoré mu vznikol nárok. Suma vypočítaná zo zárobku pomocou vzorca (súčet OMB x ADH).
Najprv sa pripočíta prírastok k pôvodnej mesačnej sume dôchodku, teda 600 + 15 = 615 eur. Nasleduje uplatnenie bonusu 0,5 % za každých 30 dní bez poberania dôchodku (60 dní = 2 x 0,5 % = 1 %). Bonus je 1 % zo 615 €, teda 6,15 €. Nový dôchodok sa tým pádom vypočíta nasledovne: 615 + 6,15 = 621,15 €/mesiac.
Pozor na prácu s odvodovou úľavou
Ak ako bežný starobný dôchodca zarábate na dohodu menej ako 200 € mesačne a uplatníte si odvodovú úľavu, neplatíte dôchodkové poistenie (ani zamestnávateľ v plnom rozsahu). Z tejto práce sa vám dôchodok tým pádom nezvýši, pretože nevzniklo dôchodkové poistenie. Aby sa vám dôchodok zvýšil, váš príjem musí presiahnuť 200 €/mesiac (poistné sa potom platí zo sumy nad 200 €), alebo si odvodovú úľavu nesmiete uplatniť.
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