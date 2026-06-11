Epsteinovi poslal jej fotografie so slovami „budeš ju milovať“: Po modelke sa následne zľahla zem

Nemecký týždenník Der Spiegel v stredu informoval, že v Epsteinových spisoch sa spomína nemecká modelka, ktorá je nezvestná už takmer 11 rokov. Upozornila na to agentúra DPA, píše TASR.
Podľa správy žena, známa len ako „Michele“, odišla zo svojho rodného domu v septembri 2015 vo veku 22 rokov a odvtedy o nej nikto nepočul. Údajne bola dlhodobo v kontakte s modelingovým agentom Danielom Siadom, ktorý mal väzby na zosnulého odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.
Keď sa na povrch začali dostávať informácie z Epstein files, svet sa navždy zmenil. Hĺbková investigatíva tohto ohavného prípadu sa bude na povrch dostávať ešte celé roky, ak nie desaťročia. Nové vyšetrovanie BBC v spolupráci s investigatívnym novinárom Jakubom Pohlem prinieslo odhalenia a odkrylo nové informácie napríklad aj o Nadi Marcinkovej. Jej prípadu sme sa venovali v samostatnom článku, ktorý si môžete prečítať tu.
Vyšetrovanie sa zameriava aj na modelingového agenta
Siada zároveň vo Francúzsku vyšetrujú pre podozrenie, že napomáhal Epsteinovi pri obchodovaní so ženami a ich zneužívaní. On sám tieto obvinenia poprel. Der Spiegel uviedol, že Siadovo meno sa v Epsteinových spisoch objavuje často. V e-mailovej komunikácii posielal Epsteinovi fotografie žien s ich telesnými mierami, vyzdvihujúc ich krásu. Týždenník doplnil, že Siad poslal Epsteinovi aj fotografie Michele s textom „budeš ju milovať“. Týždenník však zdôraznil, že neexistuje žiadny dôkaz, že sa Michele s Epsteinom niekedy reálne stretla.
Dvaja bývalí Epsteinovi asistenti, ktorých týždenník oslovil so žiadosťou o vyjadrenie, uviedli, že Michele nikdy nevideli. Der Spiegel sa pokúsil spojiť aj so Siadom, no on ani jeho právnik na viaceré žiadosti nereagovali. V článku je citovaná matka modelky, ktorá uvádza, že sa obáva najhoršieho. „Myslím si, že už nie je nažive,“ uvádza sa v článku. „Že jej niečo urobili.“
Vyšetrovanie skúma kontakty s vplyvnými osobami
Spoluzakladateľ Microsoftu Bill Gates v stredu počas neverejného vypočutia pred Výborom pre dohľad Snemovne reprezentantov Kongresu USA týkajúcom sa svojho vzťahu k sexuálnemu delikventovi Jeffreymu Epsteinovi poprel, že by „niekomu ublížil“ alebo že by vedel o jeho trestnej činnosti. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Gates vypovedal v rámci vyšetrovania kontaktov medzi Epsteinom a vplyvnými osobami. Tento finančník zomrel v roku 2019 vo väzbe v New Yorku, kde čakal na proces pre obvinenia z obchodovania s maloletými na sexuálne účely. Výbor si Gatesa predvolal po tom, čo americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo dokumenty vyvolávajúce nové otázky o jeho kontaktoch s Epsteinom.
V úvodnom vyhlásení Gates uviedol, že nikdy nebol svedkom ani nevidel náznaky, že by bol Epstein zapojený do prebiehajúcej trestnej činnosti. „Nikdy som nebol na jeho ostrove, na jeho ranči ani v jeho floridskom sídle. Nikdy som nikomu neublížil,“ povedal Gates Členom výboru ďalej povedal, že s Epsteinom ho v roku 2011 zoznámili ľudia, ktorým dôveroval v rámci svojich filantropických aktivít.
Stretnutia nepriniesli žiadne finančné projekty
Epstein podľa neho tvrdil, že dokáže získať miliardy dolárov na globálne zdravotnícke projekty. Gates priznal, že vedel o Epsteinových predchádzajúcich problémoch so zákonom, no úplne nechápal rozsah zločinov, ktoré spáchal. S kontaktom súhlasil bez toho, aby si všetko dôkladne preveril.
Podľa Gatesa sa ich postupne čoraz obsiahlejšie stretnutia a rozhovory o charitatívnej činnosti odohrávali v rokoch 2011 – 2014, no neviedli k vytvoreniu žiadneho mechanizmu darcovstva ani k získaniu finančných prostriedkov. Kontakty s Epsteinom ukončil v decembri 2014. „V prvom rade som sa s Epsteinom nikdy nemal stretnúť,“ konštatoval Gates.
Tvrdí, že sa ho Epstein pokúsil vydierať
V tzv. Epsteinových spisoch sa nachádza aj koncept e-mailu z roku 2013, v ktorom Epstein naznačuje, že Gatesovi pomáhal riešiť dôsledky jeho mimomanželských vzťahov. Gates označil e-mail za falošný, no pripustil, že Epstein získal citlivé informácie o jeho osobnom živote, vrátane skutočnosti, že bol neverný, a pokúsil sa ich využiť na nátlak. „Nebol v tom úspešný, ale ukazuje to niektoré spôsoby, akými sa snažil využiť svoje kontakty so mnou na presadzovanie svojich cieľov,“ povedal Gates.
Ďalej uviedol, že dnes chápe, že Epstein sa snažil budovať si povesť cez kontakty s vplyvnými osobami. „Ak mu čas, ktorý som s ním strávil, dodal dôveryhodnosť, je mi to veľmi ľúto,“ povedal Gates. Republikánsky kongresman Tim Burchett po vypočutí uviedol, že Gates pôsobil „dobre pripravený“, no nepovedal veľa nového a neposkytol nové mená.
Demokrat Robert Garcia naopak povedal, že Gates poskytol informácie o ďalších osobách z Epsteinovho okolia a jeho odpovede boli nápomocné. Pred Výborom pre dohľad predtým vypovedali aj exprezident USA Bill Clinton s manželkou Hillary či minister obchodu Howard Lutnick.
Jeffrey Epstein bol v roku 2008 odsúdený za získavanie sexuálnych služieb od maloletých dievčat vo veku od 14 rokov. V roku 2019 zomrel vo väzení v New Yorku. Na život si siahol ešte predtým, než mal byť súdený za obvinenia z obchodovania s ľuďmi na sexuálne účely.
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