Syn Joža Ráža ukázal vzácnu spomienku: Zverejnil záber 25-ročného speváka z 1-izbového bytu

Rodinné fotografie majú často nevyčísliteľnú hodnotu. Zachytávajú okamihy, ku ktorým sa človek po rokoch rád vracia, a zároveň ponúkajú pohľad do minulosti, ktorú verejnosť väčšinou nepozná. Presne takúto spomienku sa rozhodol zdieľať syn Joža Ráža, ktorý na Instagrame zverejnil vzácnu fotografiu zo súkromného rodinného archívu.
Na snímke je okrem iného aj samotný legendárny spevák z čias, keď mal 25 rokov, teda ešte predtým, než sa stal jednou z najvýraznejších osobností slovenskej hudobnej scény. Je ho tak vidieť v období, keď ešte nebol taký slávny, hoci už bol spevákom a basgitaristom v skupine Elán, ktorej vznik portál Vtedy.sk datuje do roku 1968.
Má za sebou dlhú cestu v hudobnom priemysle, ktorú však pred niekoľkými mesiacmi uzavrel a oznámil, že koncertná éra kapely sa blíži ku koncu, pričom samotný Jožo Ráž otvorene vysvetlil dôvod.
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Vzácna fotografia na sociálnej sieti
Syn Joža Ráža, ktorý je ministrom dopravy Slovenskej republiky, fotografiu predstavil ako milé odľahčenie a fanúšikom prezradil, že ide o jeho vôbec prvú fotografiu po narodení. K historickému záberu pripojil aj krátky, no výstižný popis. “…a teraz, prosím, na odľahčenie niečo z môjho archívu, priatelia. Moja prvá fotografia po narodení. Odfotené v roku 1979 v 1-izbovom byte mojich rodičov na Kupeckého ulici v Bratislave,” uviedol spevákov syn Jozef.
O tri roky neskôr vyšiel kapele Elán album Ôsmy svetadiel, čím odštartovala svoju slávnu éru. Práve jednoduchosť a autentickosť tohto odkazu zaujali mnoho ľudí. Namiesto dlhého rozprávania nechal priestor samotnej fotografii, ktorá zachytáva jedinečný okamih z rodinnej histórie.
Návrat do úplných začiatkov
Na čiernobielej fotografii je spevák vo svojich hudobných začiatkoch, ako drží syna a po jeho boku stojí jeho usmievavá manželka Barbora. Ako je uvedené v popise, snímka vznikla v jednoizbovom byte v Bratislave, kde rodina v tom čase žila. Ide o obyčajnú rodinnú momentku, ktorá dnes predstavuje cenný dokument svojej doby a zároveň pripomína skromné začiatky jednej z najväčších osobností slovenskej populárnej hudby.
Takéto fotografie boli v minulosti vzácnosťou. Rodinné albumy obsahovali len niekoľko starostlivo uchovaných záberov, pričom každý z nich rozprával vlastný príbeh. Práve preto má podobná snímka po desaťročiach mimoriadnu hodnotu nielen pre rodinu, ale aj pre fanúšikov.
Fanúšikovia sú nadšení
Jožo Ráž patrí už dlhé roky medzi najznámejších slovenských spevákov. Verejnosť ho pozná predovšetkým z koncertných pódií, televíznych vystúpení či mediálnych rozhovorov. O to väčšiu pozornosť vzbudzujú fotografie, ktoré zachytávajú jeho súkromie. Zverejnený záber ukazuje speváka v období, keď ešte netušil, akú významnú kariéru raz vybuduje.
Fanúšikovia tak dostali príležitosť vidieť jeho úplné začiatky a pripomenúť si, že aj známe osobnosti vyrastali v obyčajných podmienkach a prežívali rovnaké detstvo ako mnohí ďalší. Reakcie ľudí boli rôzne, no každá jedna neskrývala nadšenie z toho, čo uverejnil syn speváka na sociálnej sieti. “Jožino, nezaprieš veruže v sebe ani Joža, ani deda a ani mamu. Paráda. V prejavoch vidno Joža, ale máš aj tú nosáľovskú identitu,” myslí si jeden fanúšik. “Úžasná podoba s otcom,” poznamenala žena.
Je samozrejmé, že fotografia zaujala predovšetkým skalných fanúšikov Elánu. “Akurát počúvam môj milovaný Elán,” napísala k snímke fanúšička. “Elán navždy,” uviedla komentujúca, ku ktorej sa pridala ďalšia: “Jéj, to je nádherná spomienka. V prvom momente som pozerala, že či to je Instagram Elánu. Úžasné,” okomentovala jedinečnú snímku nadšená žena.
Ďalší sa zase zamerali na samotnú rodinu, ako na nich pôsobí, a dokonca sa k fotografii vyjadrila aj žena, ktorá odhalila niečo zo súkromia rodiny Joža Ráža a prezradila, že spevák mal spolu so svojou manželkou opatrovateľku. “Určite si nepamätáte, ale keď ste boli trošku väčší, vodila Vás aj Vášho brata maminka k nám na Klincovú ulicu na opatrovanie. Mama sa volala Mária Mičincová. Ja som sa s vami hrávala. Opýtajte sa maminky alebo aj otca. Budú si určite pamätať,” napísala jedna žena.
Spomienka, ktorá potešila
Nostalgické príspevky zo súkromných archívov patria na sociálnych sieťach medzi tie najobľúbenejšie. Ľudí totiž zaujíma nielen súčasnosť známych osobností, ale aj ich minulosť a rodinné príbehy.
Fotografia preto nepredstavuje iba obyčajnú spomienku. Je návratom na úplný začiatok životného príbehu speváka, ktorý sa neskôr stal ikonou slovenskej hudobnej scény. Hoci bol príspevok myslený predovšetkým ako odľahčenie, fanúšikom priniesol milý pohľad do rodinného archívu a pripomenul, že za každou známou osobnosťou sa skrýva obyčajný ľudský príbeh, ktorý sa začal v kruhu najbližších.
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