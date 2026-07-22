Zaplatili 75 eur za pivo a drink: Podnik v obľúbenej destinácii žne kritiku, vyvarujte sa chyby turistov

Mykonos a peniaze

Ilustračné foto: Unsplash/PxHere

Zuzana Veslíková
Jednou z vecí, ktorá dokáže znepríjemniť dovolenku, je negatívna skúsenosť v podobe vysokého účtu, ktorý nečakáte.

Už v roku 2022 britské médium Mail Online prinieslo správy o istom gréckom podniku, ktorý mal podľa neho údajne „okrádať“ nič netušiacich turistov. Na Tripadvisore sa naň každoročne sype množstvo kritiky a inak to nie je ani toto leto, kedy sa opäť ozývajú nespokojní zákazníci. 

Podnik s názvom DK Oyster sa nachádza na populárnom gréckom párty ostrove Mykonos. Keď si ho vyhľadáte na Tripadvisore, zistíte, že mu svieti slabé hodnotenie 2,1/5 a uvádza sa, že sa v rebríčku reštaurácií na Mykonose zoradenom podľa ich hodnotenia nachádza až na 356. mieste zo 408, čo nie je vôbec lichotivá pozícia.

Navyše svieti pri ňom oznámenie, že cestovateľský web odporúča prečítať si dôležité bezpečnostné upozornenie. V ňom stojí, že Tripadvisor bol upozornený na medializované správy a odporúča ľuďom pred návštevou podniku vyhľadať si o ňom ďalšie informácie, aj mimo ich recenzií. No už len tie sa nesú v poriadne negatívnom svetle.

Grécky ostrov Mykonos
Ostrov Mykonos v Grécku, foto: Pixabay

Ľudia opakujú, že nedostali jedálny lístok a pri platení na nich čakalo nepríjemné prekvapenie

Prvá recenzia na podnik pribudla počas tejto sezóny ešte v apríli a rovno s upozornením: úplne sa mu vyhnúť. Recenzent z Londýna spomína, že pri návšteve nedostali žiadne menu a drink tu stojí asi 25 eur. Ďalší opakuje, že pri návšteve nedostali nápojový lístok a za margaritu si podnik naúčtoval 50 eur. Dokonca z jeho strany padlo aj obvinenie na to, že zamestnanci boli „agresívni“, spomína recenzia.

„Rovnako ako mnohým iným, aj nám ponúkli ležadlá zadarmo, ak si objednáme nápoje. A my sme sa chytili,“ začal opisovať svoju skúsenosť ďalší návštevník. „No vypýtať si 75 eur za jedno pivo a aperol je nechutné,“ dodal s tým, že správanie, ako sa im dostalo tu, ešte nikde inde nezažil.

Iný návštevník dokonca odfotil menu, na ktorom síce je vypísaná ponuka jedál, no skutočne bez cien. „Jedlo slabej kvality a drahé,“ podotkol.

„Nápoje stáli 50 eur za kus. Úprimne, cítime sa, akoby nás podviedli,“ priznal dovolenkár, ktorý podľa svojich slov navštívil podnik v júni tohto roku.

Držte sa základného pravidla a nikdy si neobjednávajte niečo, čo neviete, koľko stojí

The Independent sa rozhodol tieto tvrdenia ešte počas minulej sezóny overiť a podnik navštívil. Vo svojej reportáži ukázal, že jeho autorka dostala jedálny lístok, v ktorom boli uvedené aj ceny, ktoré síce boli vysoké, no napokon ju pri platení nečakalo žiadne prekvapenie a bola jej naúčtovaná taká suma, ako mala.

Grécky ostrov Mykonos
Ostrov Mykonos v Grécku, foto: Pixabay

Zhodnotila však, že je podnik drahší než ostatné na okolí a keďže si stanovila rozpočet 50 eur, mala si problém z jedálneho lístka vôbec niečo vybrať.

Sledovala aj ďalších zákazníkov v podniku a všimla si, že si objednávajú bez toho, aby menu videli. Začula jeden párik, ktorý si vypýtal smoothie a dvakrát cestoviny s krabom bez toho, aby vedeli, koľko za to zaplatia. Keď to zrátala, zistila, že za svoju objednávku dajú 430 eur, čo môže byť pre niekoho poriadne vysoká cena, ktorá vie nepríjemne zaskočiť.

Čo z tohto vyplýva? Ak sa chystáte na dovolenku, nespoliehajte sa v reštauráciách na milé úsmevy a vtipy od obsluhy, aby ste neodchádzali nahnevaní. Kým si niečo objednáte, overte si ceny, a ak si všimnete nezrovnalosti pri platení, nebojte sa ozvať a situáciu riešiť hneď na mieste.

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