Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť

Kauza Jeffreyho Epsteina patrí v týchto dňoch medzi najsledovanejšie témy vo svete. Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo viac ako tri milióny nových strán dokumentov z vyšetrovania týkajúceho sa odsúdeného sexuálneho predátora, ktorý podľa objasňovania vybudoval nelegálnu sieť zabezpečujúcu majetným a vplyvným ľuďom neplnoleté dievčatá.
Epstein si v roku 2019 siahol na život vo väzení v New Yorku. Jeho stopa tým však nezmizla. Aj po jeho smrti sa v takzvaných „Epsteinových spisoch“ objavujú viaceré prominentné mená zo svetovej politiky, z biznisu aj verejného života vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa, amerického exprezidenta Billa Clintona či miliardára Elona Muska.
Dokumenty obsahujú e-maily, textové správy, interné vyšetrovacie spisy aj ďalšie materiály, ktoré podľa amerických úradov nemali viesť k novým obvineniam, no majú významný spoločenský a politický dosah.
Dosah na Slovensko a rezignácia Lajčáka
A ten vnímame aj na Slovensku. V dokumentoch sa opakovane objavuje meno bývalého ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka v súvislosti s jeho komunikáciou s Epsteinom. Toto ich prepojenie spôsobilo, že odchod Lajčáka z pozície poradcu premiéra nežiadali len predstavitelia opozície, ale aj koaličnej SNS. Samotný Lajčák opakovane odmietol, že by o Epsteinových zločinoch vedel alebo sa na nich podieľal, a jeho skutky verejne odsúdil, avšak svoju rezignáciu premiérovi napokon sám ponúkol.
Premiér Robert Fico túto jeho rezignáciu prijal, pričom uviedol, že Lajčák sa vzdaním funkcie prejavil ako veľký diplomat a že Slovensko jeho odchodom prichádza o významný zdroj skúseností v oblasti diplomacie a zahraničnej politiky.
Lajčákom zoznam prepojených osôb však nekončí, ako sme vás dnes informovali, v spisoch zverejnených v rámci vyšetrovania činnosti sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina sa objavuje aj meno slovenského diplomata Andreja Drobu. Podľa zverejnených informácií bol Andrej Droba, v tom čase riaditeľ kancelárie ministra zahraničných vecí, zapojený do zabezpečenia plánovaného stretnutia vo Viedni.
Zo zverejnených e-mailov vyplýva, že Epstein mal do Viedne pricestovať vlakom. Slovenská strana mu ponúkla odvoz priamo zo stanice, ktorý mal byť podľa komunikácie bezpečnejším riešením. Riešili sa presné časy príchodu, miesto stretnutia aj osoba, ktorá mala Epsteina sprevádzať.
Parlament zaradil do programu uznesenie na podporu Epsteinových obetí
Téma Epsteinových spisov sa dostala aj priamo na pôdu Národnej rady SR. Plénum parlamentu zaradilo do programu aktuálnej schôdze opozičné uznesenie na podporu obetí Jeffreyho Epsteina. Návrh predložila poslankyňa Beáta Jurík a ide o spoločný opozičný materiál. Zaradenie bodu schválil parlament aj vďaka podpore viacerých poslancov za SNS vrátane predsedu strany Andreja Danka, ako aj nezaradeného poslanca Jána Ferenčáka.
Opozícia v návrhu uznesenia uvádza, že vo svetle zverejnených informácií by takéto gesto solidarity bolo jasným signálom, že násilie na ženách nemožno zľahčovať ani popierať a že obetiam sexuálneho násilia sa má dostať ochrany a podpory bez ohľadu na postavenie páchateľa.
SaS hovorí o chápadlách siete siahajúcej na Slovensko
Podľa strany SaS Epsteinova kauza v súvislosti so Slovenskom siaha ešte ďalej. Poslankyňa Martina Bajo Holečková vyhlásila, že zo zverejnených dokumentov vyplýva existencia slovenských obetí, vrátane žien a možno aj maloletých dievčat. Upozornila, že ide o mimoriadne vážnu tému, ktorá si vyžaduje dôsledné riešenie.
Bajo Holečková zároveň kritizovala reakciu časti poslancov vládnej koalície pri rokovaní o zaradení uznesenia na podporu obetí, keď sa podľa jej slov stretli s výsmechom. Podľa nej to vypovedá o prístupe niektorých politikov k obetiam sexuálneho násilia. „Pri takejto téme opäť len ukazujú to, akým spôsobom sa vedia zastať žien, ako sa správajú k obetiam sexuálneho násilia a zneužívania,“ dodala poslankyňa.
Poslankyňa SaS uviedla, že komunikácia Miroslava Lajčáka s Epsteinom nemala byť len osobného charakteru. Podľa jej vyjadrení sa mal s Epsteinom deliť o vnútorné informácie týkajúce sa Slovenska, dohadovať stretnutia pre premiéra Roberta Fica s americkými predstaviteľmi a riešiť vnútropolitickú situáciu po vražde novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
V komunikácii sa podľa Bajo Holečkovej mali objaviť aj zmienky o prípade únosu Vietnamca a o ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi. Lajčák mal Epsteinovi písať o hroziacom kolapse parlamentu v súvislosti s touto kauzou, pričom Epstein mu mal radiť, ako sa finančne zabezpečiť v prípade pádu vlády.
Etický kódex poslanca a pravidlá správania v parlamente
Popri globálnej kauze Epsteinových spisov rieši Národná rada SR aj vlastné vnútorné pravidlá. Parlament schválil etický kódex poslanca spolu s novelou rokovacieho poriadku. Dokument stanovuje, že poslanec má konať vo verejnom záujme, zdržať sa osobných urážok, vulgárnych prejavov a správania, ktoré by mohlo poškodiť dôveru verejnosti v parlament.
Kódex upravuje aj pravidlá konfliktu záujmov, nakladania s verejnými prostriedkami a obliekania v rokovacej sále. Za formálny odev sa považuje oblek alebo slušné nohavice so sakom a košeľou u mužov a kostým, nohavice, sukňa alebo šaty vhodné na formálne príležitosti u žien. Športové oblečenie a športová obuv sa za formálny odev nepovažujú.
Zverejnenie Epsteinových spisov tak otvorilo tému, ktorá má presah aj na Slovensko. Dokumenty amerického ministerstva spravodlivosti priniesli nové informácie o pohybe Jeffreyho Epsteina, jeho komunikácii, finančných tokoch aj kontaktoch v Európe. Na Slovensku vyvolali politickú diskusiu, dostali sa na pôdu parlamentu a mali aj konkrétne dôsledky vrátane rezignácie poradcu premiéra Miroslava Lajčáka.
Portál interez v tejto súvislosti oslovil poslankyňu najsilnejšej opozičnej strany Progresívneho Slovenska Beátu Jurík s niekoľkými otázkami. Vyjadruje sa k tomu, čo vyplynulo z analýzy zverejnených dokumentov, aký dosah môžu mať na Slovensko, prečo parlament riešil podporu obetí Epsteinových zločinov a ako vníma súbeh tejto kauzy s debatou o etickom kódexe poslanca a správaní v Národnej rade SR.
V Epsteinových spisoch sa objavili viaceré prepojenia na Slovensko. Téme ste sa venovali aj vy. Čo ste zistili? Máte informácie o ďalších prepojeniach? Čo sme sa ešte nedozvedeli?
Na základe veľmi dôkladnej analýzy zverejnených dokumentov, stránku po stránke, dokument po dokumente, sme priniesli informácie o prepojeniach na Slovensko. Našli sme záznamy o návštevách Epsteina na Slovensku, potvrdené leteckými itinerármi, emailovou komunikáciou či účtenky z obchodov v Bratislave aj v Prešove.
Epstein tiež pravidelne prispieval nemalými sumami na neznáme slovenské účty a podľa emailov plánoval dokonca na Slovensku kúpiť nehnuteľnosť. Zároveň, a to je podľa mňa najhoršie, sa v mnohých konverzáciách objavili aj zmienky o dievčatách či ženách zo Slovenska a ich fotky.
Zverejnené dokumenty poukazujú na zvrhlosť a pokrytectvo ľudí, ktorí sa prezentujú ako bojovníci za tradičnú rodinu. Ale ukazujú aj vplyv americkej krajnej pravice na slovenskú politiku – prostredníctvom ministra zahraničných vecí a blízkeho človeka premiéra Fica. Miroslav Lajčák sa mal stretávať so Stevom Bannonom, ktorého hlavným projektom bol rozklad EÚ zvnútra.
Zatiaľ nevieme, či sa s ním stretol aj samotný Robert Fico napriek tomu, že sme ho opakovane vyzývali na potvrdenie alebo vyvrátenie tejto informácie. Podľa toho, ako zmätene sa správa jeho zahraničný kompas, sa to tak javí.
Podávate trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru na neznámeho páchateľa a tiež predkladáte do Národnej rady uznesenie na podporu slovenských obetí Epsteina. Venuje sa prípadu aj polícia? Aké linky sa preverujú? Dozvieme sa ešte niečo ďalšie?
Práve preto, aby sa orgány činné v trestnom konaní zaoberali sieťou, ktorú riadil Epstein, sme podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Aj keď už Epstein nemôže čeliť spravodlivosti, sme presvedčení, že príslušné orgány by mali jeho prepojenia na Slovensko riadne prešetriť.
Z informácií, ktoré máme, mohli byť medzi jeho obeťami aj Slovenky. Obdobné otvorenie vyšetrovania dnes ohlásil aj poľský premiér. Je dôležité, aby sa obete, kdekoľvek sa nachádzajú, domohli spravodlivosti a zároveň, aby sa prešetrili aj možné vplyvy cudzích mocností na naše krajiny.
Ako hodnotíte krok premiéra Fica aj jeho poradcu Lajčáka o ukončení jeho pôsobenia vo funkcii poradcu?
Nevyhnutné minimum. Premiér Fico mal svojho poradcu odvolať už po zverejnení spoločnej fotografie s Epsteinom zo Slovenského veľvyslanectva vo Viedni. My sme ho k tomu ako opozičné političky vyzvali, on však podľa svojich slov nevidel dôvod na jeho odvolanie.
Tak snáď si ho teraz už všimol. Je hanbou, že namiesto toho, či už pán Lajčák alebo premiér Fico, aby mali aspoň toľko chochmesu a ospravedlnili sa obetiam Epsteinových ohavných činov, sa sami pasujú do roly obetí – vraj platia politickú daň. A zničené životy všetkých tých dievčat a mladých žien? Za čo platia ony? Naopak, Robert Fico ešte Lajčákovi poďakoval, asi za kus dobrej roboty.
Čo to hovorí o mocných mužoch Slovenska?
Sú totálne odtrhnutí od reality a farizejsky sa skrývajú za tradičné hodnoty. Hanba im.
Ako sa pozeráte na fakt, že v parlamente sa rokovalo o vhodnom oblečení žien v súvislosti s touto kauzou? Prečo chcú vysokopostavení muži ovplyvňovať to, ako sa budú ženy v parlamente obliekať?
To, že do etického kódexu koalícia vložila vetu, že ženy majú nosiť “formálne oblečenie vhodné pre ženy” len potvrdzuje, aké spiatočnícke je ich myslenie. Čo to znamená “vhodné pre ženy?” A aké oblečenie je “vhodné pre mužov”?
Svoj postoj k ženám však už neraz preukázali aj vo svojich vulgárnych vyjadreniach na adresu opozičných kolegýň a tiež spôsobom, akým organizujú schôdze, keď z hodiny na hodinu menia rokovací čas a najmä ženy-matky majú problém na poslednú chvíľu si zariadiť starostlivosť o deti. Nehovoriac o pracovníkoch a pracovníčkach NR SR, ktoré tiež majú svoje rodiny.
Poslancom koalície sa nechce byť v práci viac dní, preto radšej predlžujú rokovania do nočných hodín a usekávajú rozpravy. Všetko riešia narýchlo a chaoticky, a tak to potom aj vyzerá. Predseda parlamentu Richard Raši sa vyjadril, že nemá tú právomoc zmeniť to. Tak kto, keď nie on? Akoby im vlastne vyhovovalo, keby v parlamente neboli ženy. Alebo len také, ktoré sú ticho a poslušne odhlasujú, čo im zadajú.
Považujete to až za obťažovanie?
Považujem to za nevhodné a za prejav malosti a spiatočníctva. Bude nejaký parlamentný policajt merať pri vstupe do pléna dĺžku sukne alebo ma pošle prezliecť sa, ak si napríklad dám kravatu, ktorá je súčasťou “formálneho oblečenia mužov?”. My v parlamente nepotrebujeme Smotánku, ale riadne a predvídateľné fungovanie, vzájomný rešpekt, diskusiu a slušnosť. Ale tá nie je vecou obleku, ale toho, aké návrhy sem nosíme a ako sa kto vyjadruje. Známky nám za to vystavia voliči, nie módna polícia.
Ako sa vaši kolegovia z NR SR správajú k ženám, keď nie sú nablízku novinári a sú vypnuté kamery? Máte nejaké konkrétne zážitky?
Záleží od kolegov. Niektorí sú slušní a vedia napr. aj kompliment adresovať tak, že je prijatý s rovnako dobrým úmyslom, s akým je myslený. Iní zas majú poznámky napr. k nášmu oblečeniu či vystupovaniu. Dokonca si pamätám spochybňovanie nášho vzdelania a otázku koaličného poslanca “či a ako by sa mali alebo nie k téme vyjadrovať mladé slečny”. Už ani nepočítam všetky komentáre k môjmu oblečeniu a vetu “… ale keby ste sa viac usmievala.” Ja by som sa aj rada, ale, žiaľ, zákony, ktoré do pléna nosia, sú skôr do plaču.
Čo by ste odkázali preživším obetiam, ktoré sa stali predmetom Epsteinového obchodu?
Vyjadrujem obetiam všetku svoju podporu a úprimnú ľútosť nad tým, čo prežili. Chápem, aké ťažké je opätovne sa vracať k traume, ktorú mnohé chceli vytesniť a zabudnúť. Zároveň ich prosím, aby sa ozvali orgánom činným v trestnom konaní, ak sa na to cítia.
Želám im spravodlivosť. Chcela by som tiež poprosiť ľudí, aby sa v komentároch zdržali ponižovania, hodnotenia či posmeškov na adresu obetí. Rovnako prosím o rešpekt voči pani Lajčákovej, ženských obetí už bolo dosť, netraumatizujme ďalšiu ženu za konanie jej muža.
