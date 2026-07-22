Pri stanici v Bratislave sa vykoľajil vlak: Železnice situáciu preverujú

Pri stanici Nové mesto pri Bratislave sa vykoľajil vlak. V dôsledku udalosti meškal jeden vlak, inak pravidelná osobná doprava nebola ovplyvnená. Na nehodu upozornila stránka na facebooku Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR, fotografiu im zaslal fanúšik.
Ako dodáva Denník N, predbežne sa hovorí o závade na výhybke alebo na súprave, nešlo teda vysoko pravdepodobne o chybu rušňovodiča. „Dnes došlo v obvode železničnej stanice Bratislava – Nové Mesto počas bežného posunu súpravy ZSSK k vykoľajeniu jedného vozňa. Súprava bola bez cestujúcich a nikto sa nezranil. Doterajšie informácie nenasvedčujú pochybeniu rušňovodiča ZSSK. Príčinu udalosti a okolnosti na železničnej infraštruktúre preverujú ŽSR aj ZSSK,“ uviedla železničná spoločnosť pre Denník N.
Dopravu sa v stanici malo podarilo obnoviť o 10.50 hod.
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