Zverejnili údajný list na rozlúčku: Je ťažko čitateľný, Epstein v ňom píše, že na neho nič nemajú

Jeffrey Epstein Foto: TASR/AP

Lucia Mužlová
TASR
Jeffrey Epstein
Našiel ho spoluväzeň.

Americký federálny sudca v stredu zverejnil dopis na rozlúčku, ktorý údajne napísal nebohý sexuálny delikvent Jeffrey Epstein niekoľko týždňov pred svojou smrťou. Dopis bol doposiaľ zapečatený a uzamknutý v súdnom trezore v dôsledku vyšetrovania iného prípadu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.

Epsteinov bývalý spoluväzeň uviedol, že dopis našiel v knihe vo svojej cele po tom, ako sa odsúdený finančník neúspešne pokúsil spáchať samovraždu. Stalo sa to údajne niekoľko týždňov pred jeho smrťou v auguste 2019.

Viac z témy Jeffrey Epstein:
1.
Nikto nevie, prečo to spravila teraz: Melania Trump prehovorila o Epsteinovi, nevedel o tom ani prezident
2.
Banka bude musieť kvôli Epsteinovi zacvakať 67 miliónov eur. Trvá na svojej pravde
3.
Škandál v nórskej monarchii: Princezná Mette-Marit priznala blízky vzťah s Epsteinom. Tvrdí, že bola oklamaná
Zobraziť všetky články (84)

„Vyšetrovali ma celé mesiace – nenašli NIČ!!!“ píše sa v dopise napísanom ručne na linajkovanom papieri. „Je potešením, keď si človek môže vybrať čas, kedy sa rozlúči,“ pokračuje text, ktorý je miestami ťažko čitateľný.

„Čo chcete, aby som urobil – začal nariekať!! TO NIE JE ŽIADNA ZÁBAVA – NESTOJÍ TO ZA TO!!“ píše sa v závere dopisu.

Pravosť potvrdená nebola

List doposiaľ nezverejnili v dôsledku trestného konania proti spomínanému bývalému Epsteinovmu spoluväzňovi, ktorý si podľa AP odpykáva doživotný trest za zabitie štyroch ľudí.

Sudca Kenneth Karas ho zverejnil na žiadosť denníka The New York Times. Jeho pravosť zatiaľ potvrdená nebola. AP zdôrazňuje, že v rozsiahlych vládnych spisoch, ktoré sa zaoberali okolnosťami Epsteinovej smrti, sa dopis nezmieňoval.

Multimilionár a odsúdený sexuálny delikvent bol známy svojimi kontaktmi s celebritami, politikmi a miliardármi. Podľa vyšetrovateľov vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej organizoval stretnutia majetných a vplyvných osôb s neplnoletými dievčatami. Sexuálneho zneužívania dievčat sa údajne dopúšťal aj samotný Epstein.

Delikventa našli zraneného koncom júla 2019 vo svojej cele v newyorskej väznici, kde čakal na súdny proces. Úrady vtedy oznámili, že išlo o neúspešný pokus o samovraždu. AFP vysvetľuje, že zverejnený dopis údajne napísal a vložil do knihy ešte pred týmto incidentom.

Epsteina následne našli mŕtveho 10. augusta 2019. Súdny lekár stanovil ako príčinu smrti samovraždu obesením. Početné bezpečnostné zlyhania vo väznici a chýbajúce záznamy z kamier však podľa AFP vyvolávajú pochybnosti o tejto verzii.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac