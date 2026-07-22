V niektorých okresoch vyhlásia karanténu: Na Slovensku sa oficiálne objavil krasoň jaseňový

To, čoho sa všetci obávali, sa nakoniec oficiálne potvrdilo. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč dnes potvrdil výskyt škodlivého ázijského krasoňa jaseňového. Tento invázny chrobák z východnej Ázie vie spôsobiť obrovské škody na stromoch.
„Škodca dokáže v krátkom čase zlikvidovať celé jaseňové porasty,“ cituje ministra Denník N. V Strede nad Bodrogom objavili 18 chrobákov a čakalo sa na oficiálne potvrdenie z akreditovaného laboratória vo Francúzsku. V jednotlivých okresoch teraz budú vyhlasovať karanténu. Podľa ministra tvorí jaseň približne 2 % stromov v našich lesoch. Z oblasti 100 kilometrov od miesta výskytu sa nebude smieť vyvážať jaseňové drevo.
Jasene v ohrození
Spomínaných 18 jedincov našli ešte pred týždňom vo feromónovom lapači. ÚKSÚP v spolupráci s Národným lesníckym centrom začal vykonávať delimitačný prieskum. Jeho cieľom je zistiť a presne vymedziť rozsah nákazy v dotknutej oblasti.
Krasoň jaseňový je invázny hmyzí škodca napádajúci stromy rodu jaseň (Fraxinus). „Patrí medzi chrobáky z čeľade krasoňovitých a pochádza z východnej Ázie. V Európe predstavuje vážne riziko pre zdravie jaseňov, pričom najohrozenejším druhom je jaseň štíhly (Fraxinus excelsior),“ spresnil ÚKSÚP.
Dospelý chrobák je 8,5 – 15 milimetrov dlhý, má štíhle telo a charakteristické kovovo zelené sfarbenie. Škodca má spravidla jednu generáciu ročne. Dospelé jedince sa vyskytujú od mája do septembra, pričom po párení samičky kladú vajíčka do trhlín kôry jaseňov.
„Najväčšie škody spôsobujú larvy, ktoré sa vyvíjajú pod kôrou. Po vyliahnutí prenikajú do kambia a lyka, kde vytvárajú typické kľukaté chodbičky. Tým narúšajú transport vody a živín, čo vedie k postupnému chradnutiu stromu. Prvými príznakmi napadnutia sú rednutie koruny od jej vrcholu, odumieranie konárov a následne úhyn celého stromu, ku ktorému môže dôjsť už za dva až tri roky,“ priblížili z ústavu. Charakteristickým znakom výskytu škodcu sú výletové otvory v tvare písmena D na kmeni alebo hrubších konároch.
Priorita EÚ
Krasoň jaseňový patrí medzi prioritných škodcov Európskej únie, teda organizmy s najvyšším potenciálom spôsobiť závažné hospodárske, environmentálne a spoločenské škody. Na Slovensku sa jeho výskyt každoročne monitoruje. Ak verejnosť spozoruje príznaky napadnutia jaseňov alebo nájde podozrivého chrobáka, kontaktovať má rastlinolekárskeho inšpektora ÚKSÚP podľa regionálnej príslušnosti alebo zaslať oznámenie mailom na [email protected]. Do oznámenia treba uviesť lokalitu nálezu, stručný opis príznakov a priložiť fotografie poškodenia alebo škodcu.
„Ak sa to potvrdí, tak potom sú tu prvé dve krajiny v EÚ, ktoré majú problém s týmto chrobákom. Maďarsko je už potvrdené, Slovensko čaká na potvrdenie,“ opísal situáciu ešte 13. júla Richard Takáč, čo sa dnes aj naplnilo. Chrobák podľa jeho slov pravdepodobne prišiel z východu, teda cez Ukrajinu do Maďarska. Takáč podotkol, že Slovensko už realizuje kroky a bolo už aj zasadnutie o opatreniach. Úzko bude spolupracovať aj s Maďarskom. Očakáva pomoc aj Európskej komisie.
Agrorezort na svojom webe informoval, že pre záchyt krasoňa jaseňového bude monitorovacia sieť rozšírená o ďalšie feromónové lapače. „Rozšírenie monitoringu je nevyhnutné vzhľadom na obdobie letu dospelých jedincov, ktoré prebieha od konca mája do začiatku septembra,“ spresnilo ministerstvo.
Škodca napáda predovšetkým vrchné časti koruny hostiteľských stromov. Podobné príznaky poškodenia spôsobuje na Slovensku aj rozšírené hubové ochorenie jaseňa vyvolané patogénom Hymenoscyphus fraxineus (predtým Chalara fraxinea), ktorého symptómom je usychanie konárov vo vrchných častiach koruny.
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