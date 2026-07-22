V niektorých okresoch vyhlásia karanténu: Na Slovensku sa oficiálne objavil krasoň jaseňový

Pohľad na krašona jaseňového a na jaseň

Foto: Jacy Lucier, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons / Willow, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Roland Brožkovič
TASR
Krasoň jaseňový je invázny hmyzí škodca napádajúci stromy rodu jaseň.

To, čoho sa všetci obávali, sa nakoniec oficiálne potvrdilo. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč dnes potvrdil výskyt škodlivého ázijského krasoňa jaseňového. Tento invázny chrobák z východnej Ázie vie spôsobiť obrovské škody na stromoch.

Škodca dokáže v krátkom čase zlikvidovať celé jaseňové porasty,“ cituje ministra Denník N. V Strede nad Bodrogom objavili 18 chrobákov a čakalo sa na oficiálne potvrdenie z akreditovaného laboratória vo Francúzsku. V jednotlivých okresoch teraz budú vyhlasovať karanténu. Podľa ministra tvorí jaseň približne 2 % stromov v našich lesoch. Z oblasti 100 kilometrov od miesta výskytu sa nebude smieť vyvážať jaseňové drevo.

Jasene v ohrození

Spomínaných 18 jedincov našli ešte pred týždňom vo feromónovom lapači. ÚKSÚP v spolupráci s Národným lesníckym centrom začal vykonávať delimitačný prieskum. Jeho cieľom je zistiť a presne vymedziť rozsah nákazy v dotknutej oblasti.

Krasoň jaseňový je invázny hmyzí škodca napádajúci stromy rodu jaseň (Fraxinus). „Patrí medzi chrobáky z čeľade krasoňovitých a pochádza z východnej Ázie. V Európe predstavuje vážne riziko pre zdravie jaseňov, pričom najohrozenejším druhom je jaseň štíhly (Fraxinus excelsior),“ spresnil ÚKSÚP.

Krasoň jaseňový (Agrilus planipennis), nebezpečný škodca jaseňov
Ilustračná foto: Flickr (Tom Murray)

Dospelý chrobák je 8,5 – 15 milimetrov dlhý, má štíhle telo a charakteristické kovovo zelené sfarbenie. Škodca má spravidla jednu generáciu ročne. Dospelé jedince sa vyskytujú od mája do septembra, pričom po párení samičky kladú vajíčka do trhlín kôry jaseňov.

„Najväčšie škody spôsobujú larvy, ktoré sa vyvíjajú pod kôrou. Po vyliahnutí prenikajú do kambia a lyka, kde vytvárajú typické kľukaté chodbičky. Tým narúšajú transport vody a živín, čo vedie k postupnému chradnutiu stromu. Prvými príznakmi napadnutia sú rednutie koruny od jej vrcholu, odumieranie konárov a následne úhyn celého stromu, ku ktorému môže dôjsť už za dva až tri roky,“ priblížili z ústavu. Charakteristickým znakom výskytu škodcu sú výletové otvory v tvare písmena D na kmeni alebo hrubších konároch.

Priorita EÚ

Krasoň jaseňový patrí medzi prioritných škodcov Európskej únie, teda organizmy s najvyšším potenciálom spôsobiť závažné hospodárske, environmentálne a spoločenské škody. Na Slovensku sa jeho výskyt každoročne monitoruje. Ak verejnosť spozoruje príznaky napadnutia jaseňov alebo nájde podozrivého chrobáka, kontaktovať má rastlinolekárskeho inšpektora ÚKSÚP podľa regionálnej príslušnosti alebo zaslať oznámenie mailom na [email protected]. Do oznámenia treba uviesť lokalitu nálezu, stručný opis príznakov a priložiť fotografie poškodenia alebo škodcu.

Minister Richard Takáč
Foto: TASR – Daniel Stehlík

„Ak sa to potvrdí, tak potom sú tu prvé dve krajiny v EÚ, ktoré majú problém s týmto chrobákom. Maďarsko je už potvrdené, Slovensko čaká na potvrdenie,“ opísal situáciu ešte 13. júla Richard Takáč, čo sa dnes aj naplnilo. Chrobák podľa jeho slov pravdepodobne prišiel z východu, teda cez Ukrajinu do Maďarska. Takáč podotkol, že Slovensko už realizuje kroky a bolo už aj zasadnutie o opatreniach. Úzko bude spolupracovať aj s Maďarskom. Očakáva pomoc aj Európskej komisie.

Agrorezort na svojom webe informoval, že pre záchyt krasoňa jaseňového bude monitorovacia sieť rozšírená o ďalšie feromónové lapače. „Rozšírenie monitoringu je nevyhnutné vzhľadom na obdobie letu dospelých jedincov, ktoré prebieha od konca mája do začiatku septembra,“ spresnilo ministerstvo.

Škodca napáda predovšetkým vrchné časti koruny hostiteľských stromov. Podobné príznaky poškodenia spôsobuje na Slovensku aj rozšírené hubové ochorenie jaseňa vyvolané patogénom Hymenoscyphus fraxineus (predtým Chalara fraxinea), ktorého symptómom je usychanie konárov vo vrchných častiach koruny.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pri stanici v Bratislave sa vykoľajil vlak: Železnice situáciu preverujú

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Slováci a Česi v zahraničí
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Slováci a Česi v zahraničí
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
1 na 1
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac