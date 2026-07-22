Rešpekt si získal na fronte, Rusi z neho majú strach. Kto je hlavný veliteľ ukrajinskej armády Mychajlo Drapatyj?

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelensky pristúpil k jednej z najväčších zmien vo vedení ozbrojených síl od začiatku ruskej invázie. Z funkcie vrchného veliteľa odvolal Oleksandra Syrského a na jeho miesto vymenoval Mychajla Drapatého. Ide o generála, ktorý si počas vojny vybudoval povesť veliteľa schopného počúvať ľudí v prvej línii a presadzovať zmeny, po ktorých armáda dlhodobo volala.
O rozhodnutí informoval portál Kyiv Independent. K personálnej zmene došlo po niekoľkých dňoch protestov v centre Kyjeva, kde sa každú noc schádzali tisíce ľudí. Spočiatku demonštrovali proti odvolaniu ministra obrany Mychajla Fedorova, no postupne sa protesty zmenili na otvorenú výzvu na výmenu vrchného veliteľa armády.
Meno nového veliteľa zaznievalo na protestoch
Keď sa začali objavovať informácie o napätých vzťahoch medzi Fedorovom a Syrským, pozornosť verejnosti sa obrátila práve na vedenie armády. Medzi protestujúcimi boli aj vojaci a veteráni, ktorí opakovane skandovali meno Mychajla Drapatého. Práve jeho považovali za človeka, ktorý by mohol armáde priniesť nový impulz.
Volodymyr Zelensky napokon ich očakávania naplnil. V pondelok večer oznámil, že Oleksander Syrskyj vo funkcii končí a vedenie ozbrojených síl preberá Drapatyj.
Nový vrchný veliteľ sa krátko po vymenovaní prihovoril verejnosti na sociálnej sieti Facebook. Zdôraznil, že prijíma jednu z najzodpovednejších úloh vo svojom živote. „Slúžiť Ukrajine bolo pre mňa vždy cťou a počas vojny za nezávislosť to znamená absolútnu zodpovednosť. Budem pracovať zodpovedne, sústredene a s rešpektom voči ľuďom, ktorí dnes bránia náš štát,“ napísal. Zároveň poďakoval Oleksandrovi Syrskému, ktorého označil za človeka, ktorý výrazne ovplyvnil jeho vojenskú kariéru.
Syrského štýl velenia vyvolával čoraz väčšiu kritiku
Hoci Zelenskyj ešte krátko pred oznámením personálnej zmeny verejne nenaznačoval, že uvažuje o výmene vrchného veliteľa, kritika smerom k Syrskému v posledných mesiacoch silnela. Časť mladších dôstojníkov mu vyčítala spôsob riadenia armády, ktorý podľa nich pripomínal sovietsky model.
Rozhodnutia sa prijímali zhora, velitelia na fronte mali len obmedzený priestor konať samostatne a armáda často držala pozície aj za cenu vysokých strát. Naopak, Drapatyj dlhodobo presadzoval úplne odlišný prístup. Opakovane hovoril, že veliteľ musí niesť osobnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia, počúvať podriadených a byť pripravený priznať si chyby.
Pred samotným rozhodnutím absolvoval Volodymyr Zelensky sériu rokovaní s najvyšším velením armády. Okrem Drapatého sa stretol aj s veliteľom výsadkových vojsk Olehom Apostolom, zástupcom náčelníka generálneho štábu Volodymyrom Horbatiukom a veliteľmi viacerých elitných jednotiek vrátane Andrija Bileckého, Ihora Obolenského a Denysa Prokopenka.
Reformy podporoval už počas pôsobenia Fedorova
Po odvolaní ministra obrany Mychajla Fedorova patril Drapatyj medzi tých, ktorí sa ho verejne zastali. Ocenil jeho snahu meniť zaužívané pravidlá fungovania armády a podporil reformy, ktoré mali zrýchliť rozhodovanie aj fungovanie vojenských štruktúr.
„Armáda potrebuje zmenu, ale bez spravodlivosti nebude mať žiadna reforma zmysel pre ľudí, ktorí túto vojnu nesú na svojich pleciach každý deň,“ uviedol deň po ministrovom odvolaní.
Zároveň upozornil, že velitelia nesmú mlčať o problémoch, pretože práve mlčanie umožňuje, aby sa chyby opakovali a ich následky boli ešte tragickejšie.
Veliteľ, ktorý si rešpekt získal na fronte
Mychajlo Drapatyj nepatrí medzi generálov, ktorí sú často na titulných stranách novín. Napriek tomu si medzi vojakmi vybudoval veľmi silnú reputáciu. V poslednom období velil spoločným silám zodpovedným za front v Charkovskej oblasti. Počas jeho pôsobenia sa ukrajinským jednotkám podarilo stabilizovať situáciu pri Kupiansku a oslobodiť časť okupovaného územia. Predtým stál na čele operačno-strategického zoskupenia Dnipro, ktoré koordinovalo obranu rozsiahlej časti východného frontu.
Americký analytik Rob Lee z Foreign Policy Research Institute uviedol, že velitelia brigád oceňovali najmä jeho schopnosť pýtať sa podriadených na ich názory a potreby namiesto toho, aby im iba rozdával rozkazy.
Niektorí ruskí blogeri sa vyjadrili, že ide o rešpektovaného vojaka. Podľa nich sa v Rusku v médiách a na vojenských kanáloch píše, že má rozsiahle bojové skúsenosti na fronte a dostal sa aj na oficiálny zoznam hľadaných osôb.
Od Mariupoľa až po Cherson
Rodák z mesta Kamianec Podilskyj absolvoval Charkovský inštitút tankových vojsk v roku 2004. Do povedomia sa dostal už počas bojov o Mariupoľ v roku 2014, keď velil jednotke, ktorej obrnené vozidlo prerazilo barikády proruských síl. Tento moment sa dodnes považuje za jeden zo symbolov ukrajinského odporu v prvých mesiacoch konfliktu na Donbase.
Po začiatku ruskej invázie v roku 2022 velil obrane smeru na Kryvyj Rih a neskôr sa podieľal na oslobodení Chersonu. Výraznú úlohu zohral aj počas ruskej ofenzívy v Charkovskej oblasti v roku 2024, keď sa ukrajinským silám pod jeho velením podarilo zastaviť ďalší postup ruskej armády.
Drapatého meno sa nespája iba s úspechmi na bojisku. Mnohí mu pripisujú rešpekt aj preto, že bol ochotný niesť osobnú zodpovednosť za tragédie. Po ruskom raketovom útoku na výcvikové stredisko, pri ktorom zahynulo 12 ukrajinských vojakov, sa v roku 2025 rozhodol odstúpiť z funkcie veliteľa pozemných síl. Vo vyhlásení priznal, že napriek svojej snahe nedokázal odstrániť systémové problémy, ktoré k tragédii prispeli.
„Kolektívna nezodpovednosť a beztrestnosť sú jedom pre armádu. Pokúšal som sa to zmeniť. Ak sa však tragédie opakujú, znamená to, že moje úsilie nestačilo,“ uviedol.
Následne dodal, že armáda môže byť silná iba vtedy, ak jej velitelia nesú osobnú zodpovednosť za životy svojich vojakov. Práve tento prístup je podľa viacerých ukrajinských veliteľov aj zahraničných analytikov jedným z hlavných dôvodov, prečo sa Volodymyr Zelensky rozhodol zveriť vedenie ukrajinskej armády práve Mychajlovi Drapatému.
Zmena aj na poste náčelníka generálneho štábu
Volodymyr Zelenskyj v stredu na sociálnych sieťach oznámil, že za nového náčelníka armádneho generálneho štábu vymenuje generálmajora Ihora Skybiuka. Vo funkcii nahradí Andrija Hnatova.
„Stanovili sme postupnosť ďalších krokov. Dnes budú formalizované rozhodnutia o zmenách vo vedení Ozbrojených síl Ukrajiny – príslušné dekréty sa pripravujú. Spolu s (hlavným veliteľom ozbrojených síl) Mychajlom Drapatým a (dočasným ministrom obrany) Jevhenijom Chmarom sme rozhodli, že novým náčelníkom generálneho štábu Ozbrojených síl Ukrajiny sa stane generálmajor Ihor Skybiuk,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.
Skybiuk je podľa Zelenského skúsený dôstojník, ktorý Ukrajinu bránil bok po boku s novým hlavným veliteľom. „Je dôležité, aby všetky zložky našich ozbrojených síl naďalej fungovali v úplnej koordinácii. Spoločne sme tiež určili, ako budú Olexandr Syrskyj a Andrij Hnatov naďalej slúžiť v obrane našej krajiny,“ doplnil ukrajinský prezident.
Zelenskyj sa vo svojom príspevku poďakoval Syrskému a Hnatovovi za ich prácu. Drapatému a Skybiukovi zároveň poprial veľa šťastia a úspechov „pri útokoch na ruských okupantov“.
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