Nikto nevie, prečo to spravila teraz: Melania Trump prehovorila o Epsteinovi, nevedel o tom ani prezident

Nina Malovcová
TASR
Vyhlásenie prišlo nečakane.

Prvá dáma USA Melania Trumpová vo štvrtok v nečakanom vyhlásení poprela, že by niekedy mala väzby na nebohého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, Reuters a AFP.

„Klamstvá, ktoré ma spájajú s hanebným Jeffreym Epsteinom, sa musia dnes skončiť. Tí, ktorí o mne klamú, nemajú etické štandardy, pokoru a úctu. Nenamietam proti ich ignorancii, ale skôr odmietam ich zlomyseľné pokusy o očiernenie mojej reputácie,“ vyhlásila prvá dáma.

Viac z témy Jeffrey Epstein:
1.
Banka bude musieť kvôli Epsteinovi zacvakať 67 miliónov eur. Trvá na svojej pravde
2.
Škandál v nórskej monarchii: Princezná Mette-Marit priznala blízky vzťah s Epsteinom. Tvrdí, že bola oklamaná
3.
Nové informácie v kauze Epstein: Prehľadávajú jeho ranč, zverejnili ďalšie fotografie a videá
Zobraziť všetky články (83)

Vyhlásenie prišlo nečakane

Svetové agentúry uvádzajú, že Trumpovej slová prišli z ničoho nič a nie je jasné, prečo sa rozhodla ohľadom škandálu prehovoriť. Prvá dáma nie je obviňovaná z žiadneho protiprávneho konania v súvislosti s Epsteinom alebo jeho odsúdenou partnerkou Ghislaine Maxwellovou.

V krátkom telefonáte s reportérom televízie MS NOW prezident Trump uviedol, že o vyhlásení svojej manželky ohľadom Epsteina vopred nevedel a zdôraznil, že prvá dáma sa s ním nepoznala. Jej výroky podľa nemenovaného predstaviteľa prekvapili aj personál Bieleho domu.

Reagovala aj na šírenie obsahu na sociálnych sieťach

„Falošné obrázky a vyhlásenia o Epsteinovi a mne sa šíria sociálnymi sieťami už roky. Buďte opatrní, čomu veríte. Tieto obrázky a príbehy sú úplne nepravdivé,“ uviedla. „Nikdy som nemala žiadne vedomosti o Epsteinovom zneužívaní svojich obetí. Nikdy som sa do toho nijako nezapojila. Nebola som účastníkom. Nikdy som nebola v Epsteinovom lietadle a nikdy som nenavštívila jeho súkromný ostrov,“ tvrdí prvá dáma USA.

Epsteina našli mŕtveho 10. augusta 2019 v jeho cele v newyorskej väznici, kde čakal na súdny proces pre obvinenia zo sexuálneho zneužívania a obchodovania s maloletými. Súdny lekár stanovil ako príčinu smrti samovraždu obesením.

Trumpová tiež vyzvala americký Kongres, aby zorganizoval verejné vypočutie zamerané na preživších Epsteinových zločinov. „Každá jedna žena by mala mať svoj deň na to, aby verejne povedala svoj príbeh, ak si to želá. Vtedy, a len vtedy, budeme poznať pravdu,“ dodala.

Odporúčané články
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista

