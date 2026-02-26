Nové zistenia z Epsteinových spisov: Lajčák sa mal stretnúť s Marcinkovou, potvrdzujú to e-maily

Kauza okolo zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina má ďalšie pokračovanie. Nové tvrdenie zverejnil na sociálnej sieti účet Malý Cynik, vlastným menom Jakub Pohle, podľa ktorého sa mal Miroslav Lajčák stretnúť s Epsteinom za prítomnosti Slovenky Nadie Marcinkovej. Informoval o tom vo svojom statuse na platforme X a Instagrame.
Malý Cynik vo svojom príspevku uviedol, že má byť „definitívne potvrdené“, že Lajčák sa stretol u Epsteina s Marcinkovou, ktorú niektoré obete označovali za osobu zapojenú do Epsteinovej siete. „Máme definitívne potvrdené, že Lajčák sa stretol u Epsteina s Marcinkovou,“ napísal v statuse. Zároveň dodal, že s každou ďalšou informáciou z dokumentov má situácia pre bývalého ministra zahraničných vecí vyzerať horšie.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Kto je Nadia Marcinková
Marcinková je v zahraničných médiách dlhodobo spájaná s Epsteinom. Podľa viacerých zdrojov ju mal do Spojených štátov vziať začiatkom roka 2001, keď mala len 15 rokov. Niektoré obete Epsteina tvrdili, že ju nazýval svojou „sexuálnou otrokyňou“, pričom podľa ich výpovedí mala byť súčasťou jeho blízkeho okruhu.
V roku 2008 jej bola ako súčasť dohody s prokuratúrou udelená imunita, podobne ako niekoľkým ďalším ženám z Epsteinovho prostredia. Oficiálne obvinená nebola. Jej právnici ju opakovane označili za obeť a odmietli tvrdenia, že by sa podieľala na vyhľadávaní maloletých dievčat.
Marcinková pôsobila aj v letectve. Získala pilotnú licenciu, neskôr sa uvádzala ako letecká inštruktorka a mala byť spojená so spoločnosťou Aviloop, ktorá sídlila v budove vlastnenej bratom Jeffreyho Epsteina. V minulosti sa objavili informácie, že Epsteina vo väzení pravidelne navštevovala. V roku 2024 sa podľa zahraničných médií prestala zdržiavať na adrese v New Yorku, kde bola evidovaná, pričom jej aktuálny pobyt nie je známy.
Lajčák komunikáciu priznal, následne odstúpil
Miroslav Lajčák už v minulosti priznal, že s Epsteinom komunikoval. Zdôraznil však, že nešlo o žiadne nelegálne aktivity. Poprel, že by bol zapletený do transakcií či sprostredkovania sexuálnych služieb. Kontakty označil za chybu a situáciu opísal slovami „hlúpe mužské egá v akcii“.
Po medializovaní kontaktov a narastajúcom tlaku verejnosti oznámil odstúpenie z verejnej funkcie. Svoje rozhodnutie vysvetľoval tým, že nechce, aby jeho osoba zaťažovala inštitúciu, ktorú zastupoval. Zároveň opätovne zdôraznil, že sa necíti byť súčasťou žiadnej nezákonnej činnosti.
Na jeho krok reagoval aj premiér Robert Fico. Uviedol, že ide o osobné rozhodnutie Lajčáka, pričom zdôraznil, že neexistuje žiadny právoplatný rozsudok ani obvinenie, ktoré by potvrdzovalo jeho zapojenie do trestnej činnosti. Zároveň poukázal na to, že medializované informácie vychádzajú zo zverejnených dokumentov a ich interpretácie, nie zo súdneho rozhodnutia.
Odhalenia zverejnené Malým Cynikom zatiaľ neboli oficiálne potvrdené orgánmi činnými v trestnom konaní ani súdom. Vyplývajú z interpretácie dokumentov, ktoré sa postupne dostávajú na verejnosť v rámci takzvaných Epsteinových spisov.
Nahlásiť chybu v článku