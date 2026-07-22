Žena bola príliš šťastná zo svadby dcéry, skončila v nemocnici: Lekári popísali „syndróm šťastného srdca“

Možno ste už počuli o tom, že človek môže zomrieť takpovediac na zlomené srdce. Málokto by si však zrejme myslel, že možný je aj opak. Žena sa dostala do nemocnice po tom, ako bola príliš šťastná zo svadby svojej dcéry.
Žena bola príliš šťastná
Ako informuje ScienceAlert, fráza „zomrieť od šťastia“ nabrala nový rozmer. Zdá sa totiž, že je to naozaj možné. Je to však extrémne ojedinelé. Zvláštny prípad popísali odborníci v štúdii publikovanej v časopise Oxford Medical Case Reports. Podľa informácií v štúdii bola 65-ročná žena natoľko šťastná zo svadby svojej dcéry, že si lekári mysleli, že dostala srdcový infarkt.
Tri dni po svadbe trpela žena bolesťami na hrudníku a ťažko sa jej dýchalo. Bolesti hrudníka ju však trápili už aj niekoľko mesiacov predtým. Rozhodla sa preto vyhľadať lekársku pomoc. Výsledky testov však boli pre lekárov mätúce. Do jej srdca pritekalo menej krvi, ako by malo, čo môže spôsobiť napríklad krvná zrazenina. Lekári však žiadnu nenašli.
Namiesto toho sa v jej ľavej komore prejavilo podivné nafúknutie, ktoré oslabovalo srdce a zhoršovalo jeho schopnosť efektívne pumpovať krv do celého tela. Môže to znieť zvláštne, no aj takto sa môže prejavovať vlna obrovskej radosti.
Syndróm zlomeného a šťastného srdca
Ak sa naraz prejaví príliš veľa šťastia alebo pozitívneho vzrušenia, môže to spôsobiť nadmernú záťaž srdca. Dokonca to môže zmeniť jeho tvar. Tento zvláštny syndróm dostal pomenovanie takotsubo kardiomyopatia (TTS). Ide o zriedkavé a často prehliadané ochorenie, ktoré sa veľmi podobá akútnemu infarktu myokardu, čiže srdcovému infarktu.
Hoci ide o stav, ktorý sa pri včasnom zachytení dá zvrátiť, a za žiadnych okolností by sa nemal zanedbať. Môže mať totiž vážne, ba dokonca fatálne následky. Ako sme už spomínali, takotsubo kardiomyopatia môže byť spôsobená veľmi silnými emóciami, ako je radosť zo svadby, ale aj tými negatívnymi, napríklad rozchodom.
Pri negatívnej verzii sa hovorí o „syndróme zlomeného srdca“. Tá pozitívna dostala pomenovanie „syndróm šťastného srdca“. Známejší je syndróm zlomeného srdca, hoci je aj dnes do značnej miery považovaný za medicínsku záhadu.
Podobných prípadov je veľmi málo
Výskumy naznačujú, že približne 1 až 3 percentá pacientov, u ktorých existuje podozrenie na infarkt, ale u ktorých sa nezistili príznaky krvnej zrazeniny v ľavej komore, môžu v skutočnosti trpieť syndrómom TTS. Ide o veľmi malé percento a ešte menšie percento prípadov spôsobia pozitívne emócie. Odhaduje sa, že zo všetkých prípadov, kedy pacient trpí TTS syndrómom, len v 4 % je spôsobený pozitívnymi emóciami.
Vzhľadom na to, ako je takých prípadov málo, je náročné poriadne ich z medicínskeho hľadiska preskúmať. TTS syndróm bol prvýkrát zdokumentovaný až v roku 1983 v nemocnici v japonskej Hirošime. Pomenovanie získal podľa japonských pascí na chobotnice (takotsubo), pretože pacienti s týmto ochorením majú ľavú komoru srdca s abnormálnym tvarom, ktorý ich pripomína.
Lekári majú stále veľa otázok
Presnému mechanizmu TTS v súčasnosti lekári stále nerozumejú. Lekári sa však domnievajú, že to, ako na tom pacient bude, závisí od toho, či bol stav zapríčinený pozitívnymi alebo negatívnymi emóciami. „Oba stavy sú spojené s aktiváciou sympatického nervového systému a náhlym nárastom hladiny katecholamínov. Neurohormonálne reakcie sa však môžu líšiť v závislosti od emocionálnej valencie,“ vysvetlili odborníci v štúdii.
Pri syndróme šťastného srdca sú symptómy zvyčajne o niečo miernejšie. To však môže viesť k tomu, že sú prehliadnuté a z dlhodobého hľadiska môžu byť život ohrozujúce. Zdá sa teda, že skutočne škodí priveľa všetkého, aj šťastia.
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