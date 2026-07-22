Slovákom zostane v peňaženke po novom viac peňazí: Odvodová úľava sa zvýši z 200 eur na 300 eur

Sídlo Sociálnej poisťovne v Trenčíne a peniaze

Ilustračná foto: TASR - Radovan Stoklasa/Pexels

Roland Brožkovič
TASR
Z novinky sa potešia najmä študenti.

Brigádnikom zostane v peňaženke po novom roku viac peňazí. Odvodová odpočítateľná položka, známa tiež ako odvodová úľava, sa od 1. januára 2027 zvýši zo súčasných 200 eur na 300 eur mesačne. Z toho benefitu budú môcť čerpať nielen brigádnici – tzv. dohodári z radov študentov či dôchodcov, ale po novom tiež osoby privyrábajúce si na dohodu na materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenke. Uviedol to hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.

Spresnil, že odvodovú odpočítateľnú položku si tak budú môcť uplatniť aj fyzické osoby na materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenke, ktoré pracujú na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. Pre túto novú skupinu osôb to znamená ďalší benefit. Už od 1. januára 2026 totiž platí, že osoby, ktoré sa starajú o deti do šesť rokov veku, sú povinne dôchodkovo poistené z dôvodu tejto starostlivosti a súbežne počas tejto starostlivosti môžu aj pracovať.

Ľudia sa môžu rozhodnúť

Kontúr upozornil, že v súvislosti so zvýšením odvodovej odpočítateľnej položky z 200 na 300 eur pracujúcim študentom a dôchodcom ani ich zamestnávateľom nevzniknú od 1. januára 2027 žiadne nové povinnosti. Zamestnanec pracujúci na dohodu, ktorý je na materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenke, sa môže sám rozhodnúť, či si odvodovú odpočítateľnú položku uplatní alebo nie.

Priblížil, že ak má zamestnanec uzatvorené viaceré dohody, v jednom kalendárnom mesiaci si odvodovú odpočítateľnú položku môže uplatniť len na jednu z nich. Zamestnanec o uplatnení odvodovej odpočítateľnej položky písomne informuje zamestnávateľa, ktorý túto skutočnosť oznámi Sociálnej poisťovni.

Peniaze
Foto: unsplash

Naďalej bude podľa Kontúra od 1. januára 2027 bude platiť, že zamestnancovi – dohodárovi sa bude znižovať vymeriavací základ o odvodovú odpočítateľnú položku iba na dôchodkové poistenie, a že vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie a garančné poistenie sa o odvodovú odpočítateľnú položku nebude znižovať.

Zamestnanec pracujúci na dohodu s pravidelným mesačným príjmom, ktorý je na materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenke, bude podľa hovorcu SP mať znížený vymeriavací základ o odvodovú odpočítateľnú položku iba na dôchodkové poistenie a na ostatné fondy (nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti) sa táto úľava nebude vzťahovať.

Nové povinnosti

Nové povinnosti vznikajú výhradne fyzickým osobám na materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenke, ktoré pracujú na základe dohody uzatvorenej do 31. decembra 2026. Na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky hneď od 1. januára 2027 je potrebné, aby zamestnanec najneskôr do 31. decembra 2026 písomne oznámil zamestnávateľovi uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky a zároveň preukázal čerpanie materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenky potvrdením zamestnávateľa, u ktorého túto dovolenku čerpá.

Na základe dohody uzatvorenej od 1. januára 2027 – na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky od prvého dňa vzniku právneho vzťahu je potrebné, aby zamestnanec písomne oznámil zamestnávateľovi uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky a zároveň preukázal najneskôr v deň vzniku tohto právneho vzťahu čerpanie materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenky potvrdením zamestnávateľa, u ktorého túto dovolenku čerpá.

Dodal, že osobitne sa zavádza nová povinnosť zamestnanca – dohodára informovať zamestnávateľa o skončení materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenky, a to najneskôr do ôsmich dní pred jej skončením.

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