Pozor na falošné pohrebné poistenie. Národná banka varuje pred podvodom, ktorý cieli na seniorov

Len včera sme vás informovali o najnovšom podvode, ktorý vyčíňa na Slovensku. Slovenská sporiteľňa upozornila na nový sofistikovaný spôsob podvodu, pri ktorom útočníci neostávajú iba v anonymite digitálneho priestoru, ale zapájajú do hry osobný kontakt prostredníctvom falošných kuriérov. Títo podvodníci ľudí presviedčajú, aby im fyzicky odovzdali svoje mobilné telefóny, čím získavajú úplnú kontrolu nad ich elektronickým bankovníctvom.
Dnes poznáme ďalší typ podvodu, ktorý sa rozšíril na našom území a tentoraz cieli najmä na seniorov. Na podvodníkov upozornila samotná Národná banka Slovenska, ktorá sa týmto oznamom chcela uistiť, že sú rodiny v bezpečí a nenaletia na falošné výhodné ponuky. Ako uviedli, téma finančného zabezpečenia po strate blízkeho človeka je citlivá, a preto si zaslúži zvýšenú opatrnosť.
Podvodníci sa vydávajú za poisťovne
Podvodné ponuky pohrebného poistenia sa na prvý pohľad môžu zdať úplne legitímne, no v skutočnosti z vás chcú len vymámiť peniaze či citlivé dáta. To, že takýto finančný produkt bežne funguje, ešte nezaručuje pravosť danej ponuky. Útočníci si získavaním osobných údajov často budujú detailný profil obete, čo im neskôr umožňuje spáchať ešte presvedčivejší podvod – napríklad v mene vašej reálnej banky. Najefektívnejšou obranou je preto dostatok informácií a prirodzená opatrnosť.
Podvodné ponuky a reklamy na sociálnych sieťach dnes často vystupujú pod hlavičkou známych inštitúcií či poisťovní. Útočníci na získanie dôvery využívajú jednoduché dotazníky a ankety, odkazy na externé webové stránky či komunikáciu, ktorá na prvý pohľad pôsobí úplne oficiálne a bezpečne.
Ako rozoznať falošnú ponuku
Spozornieť by ste mali najmä vtedy, ak neviete jednoznačne určiť, kto ponuku reálne poskytuje, prípadne ak na stránke chýbajú kontaktné údaje či povolenie na pôsobenie na finančnom trhu. Varovným signálom je aj nátlak na rýchle rozhodnutie, alebo ak od vás niekto vyžaduje citlivé údaje o platobnej karte či prístupy do internetbankingu. Podvodníci bývajú veľmi trpezliví – postupne si budujú vašu dôveru a trpezlivo zbierajú akékoľvek informácie. Tie potom neskôr zneužijú pri telefonáte, v e-maile alebo SMS, kde sa presvedčivo vydávajú za vašu banku či úrad, čím výrazne zvyšujú šancu, že vás oklamú.
Proti týmto praktikám sa však dá účinne brániť dodržiavaním základných pravidiel bezpečnosti. Každú neznámu firmu si môžete jednoducho overiť v registri Národnej banky Slovenska na stránke subjekty.nbs.sk a samotné ponuky si vždy preverte cez oficiálne kontakty danej inštitúcie. Nikdy neposkytujte osobné ani finančné údaje neznámym osobám a neotvárajte podozrivé odkazy. Pre lepší prehľad je vhodné mať nastavené notifikácie o pohyboch na účte a pred akýmkoľvek dôležitým finančným rozhodnutím sa radšej najprv poraďte s rodinou.
Podvody s telefonátmi
Ozajstné pohrebné poistenie ponúkajú napríklad Prvá stavebná sporiteľňa, poisťovňa Kooperativa, Slovenská sporiteľňa či poisťovňa Generali. Reálne pohrebné poistenie, ako uvádza Generali, predstavuje dôležitú finančnú rezervu, ktorá v prípade nečakanej udalosti ochráni vašich blízkych pred neočakávanými pohrebnými nákladmi a poskytne im nielen finančnú podporu, ale aj istotu a pokoj v náročnom smútočnom období.
Aj táto poisťovňa však v súčasnosti čelí podvodom, a tak si musíte dať pozor aj v prípade, že sa niekto predstaví ako zástupca Generali. Ako upozornili na ich webe, zaznamenali podvodné telefonáty, kedy sa volajúci vydávajú za zástupcov poisťovne Generali a snažia sa ponúkať poistné produkty s požiadavkou na okamžitú úhradu. V niektorých prípadoch žiadajú aj poskytnutie citlivých bankových údajov. Preto si vždy treba skontrolovať, či daný volajúci využíva oficiálny kontakt uvedený na ich webovej stránke.
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