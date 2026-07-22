Finálny trailer k novému filmu Spider-Man je konečne tu. Do kín dorazí už o pár dní

Tom Holland ako Peter Parker

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Zo zákulisia filmov
Odhalil aj bozkávaciu scénu Toma Hollanda a Zendayi.

Finálny trailer k novému superhrdinskému filmu Spider-Man: Nový deň (Spider-Man: Brand New Day) je už online. Pozrite si ho spolu s nami. V nehynúcom príbehu, ktorý vznikol podľa komiksov Marvel Comics, sa v hlavnej úlohe opäť predstaví známy herec Tom Holland.

Zachráni Peter Parker New York a samého seba?

Od udalostí posledného filmu o Spider-Manovi (Spider-Man: Bez domova – Spider-Man: No Way Home) uplynuli už štyri roky a Peter Parker dnes žije osamelý život. Jeho obeta pre záchranu multivesmíru ho vymazala z pamäti a sŕdc najbližších priateľov, a tak sa z neho stal Spider-Man na plný úväzok. Ochrana mesta si však vyberá svoju daň a Peter čelí nečakaným fyzickým následkom. Zatiaľ čo bojuje o holý život, v meste sa vynára temná hrozba s nevídanou mocou. Dokáže Peter zachrániť New York, keď riskuje, že stratí aj to posledné, čo mu zostalo – samého seba?

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Hlavnú postavu Spider-Mana opäť stvárnil Tom Holland, po jeho boku sa predstavila Zendaya ako Michelle „MJ“ Jones-Watson, bývalá spolužiačka a expriateľka Parkera.

Tešiť sa môžete aj na návrat známych tvárí, hercov Marka Ruffala ako Brucea Bannera (Hulk), Jacoba Batalona ako Neda Leedsa a Jona Bernthala ako Franka Castlera (Punisher). Réžie sa ujal Destin Daniel Cretton, o scenár sa postarali Chris McKenna Erik Sommers podľa komiksovej predlohy od Stana Leeho Stevea Ditka.

Zendaya a Spider-Man
Foto: MovieStillsDB

V kinách už o pár dní

Premiéra nového filmu o pavúčom mužovi s názvom Spider-Man: Nový deň (Spider-Man: Brand New Day) je v slovenských kinách naplánovaná na 29. júla 2026. Názov nového filmu odkazuje na rovnomennú komiksovú ságu z roku 2008, ktorá sa zaoberá dôsledkami vymazania Petrovej identity zo sveta. Podľa vyjadrení štúdia však film nebude priamou adaptáciou tejto dejovej línie, ale inšpiruje sa jej hlavnými témami. Tentoraz teda nepôjde o koniec sveta, ale o osobné problémy Petra Parkera, ktoré sú mu oveľa bližšie.

Už minulý mesiac tvorcovia legendárnej snímky zverejnili trailer, ktorý ukázal, že Peter Parker ako Spider-Man bude bojovať s viacerými ďalšími superhrdinami ako napríklad s Hulkom. No jeho slávny humor ho neopustí ani v ťažkých chvíľach. Záver trailera dokonca ukázal, že Peter navštívi hrob svojej tety May Parker, ktorá umrela vo filme Spider-Man: Bez domova z roku 2024, po útoku Greena Goblina. Jej smrť je pre Petra veľkou stratou.

Pozrite si finálny trailer spolu s nami

Kým prvý trailer sa zameral na boje Spider-Mana, finálny trailer ukazuje aj jeho vzťah s Michelle „MJ“, ktorú stvárňuje Zendaya. Trailer začína pohľadom na Parkera, ktorý hovorí: „Ahoj, ja som Peter Parker. Musím vám povedať niečo, čo bude znieť šialene, ale je to pravda.“ Následne sa pozeráme na zábery s ním a s jeho kamarátom Nedom Leedsom.

V druhej polovici traileru sa ukáže aj Zendaya ako Parkerova priateľka. Tvorcovia dokonca odhalili aj ich bozkávacie scény a záber, v ktorom Zendaya ako Michelle „MJ“ hovorí Parkerovi, že ho miluje. Tom Holland a Zendaya pritom tvoria pár aj v reálnom živote, pred pár týždňami mali aj svadbu, ktorá na sociálnych sieťach spôsobila poriadny rozruch, pretože celý svet obleteli fotografie z ich veľkého dňa, ktoré však boli falošné, vytvorila ich umelá inteligencia.

Trailer sa končí strhujúcim bojom Spider-Mana s Hulkom.

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