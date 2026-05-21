Investigatíva o Nadi Marcinko: BBC odhalila nové detaily o Epsteinovej druhej najvýznamnejšej partnerke

Keď sa na povrch začali dostávať informácie z Epstein files, svet sa navždy zmenil. Hĺbková investigatíva tohto ohavného prípadu sa bude na povrch dostávať ešte celé roky, ak nie desaťročia. Nové vyšetrovanie BBC v spolupráci s investigatívnym novinárom Jakubom Pohlem prinieslo odhalenia a odkrylo nové informácie o Nadi Marcinkovej.
Jednou zo žien, ktorá Epsteinovi učarovala, je žena známa pod menom Naďa Marcinková. Naďa bola pôvodom z východného Slovenska, no Jeffrey Epstein ju so sebou vzal do Spojených štátov v roku 2001, v čase, keď mala ešte len 15 rokov. Údajne s ňou mal Epstein bližší vzťah ako s ostatnými Slovenkami, s ktorými mal byť v kontakte.
Navštevovala ho vo väzení
Naďa navštevovala Epsteina dokonca aj počas jeho prvého pobytu vo väzení, bola tam najmenej 67-krát, informuje BBC. Marcinková bola Epsteinovou blízkou a dalo by sa povedať, že aj najvýznamnejšou priateľkou celých sedem rokov. Čo sa vzťahov týka, prvenstvo tu ale zrejme patrí Ghislaine Maxwellovej. Naďa sa neskôr stala Epsteinovou osobnou asistentkou a pilotkou jeho súkromného lietadla.
Marcinková však nikdy nebola obvinená zo žiadneho trestného činu. Jej právnici tvrdia, že je jednou z Epsteinových obetí. BBC analyzovala tisícky e-mailov, z ktorých vyplývalo, že Epstein si chcel s Naďou založiť rodinu. Tiež našla dôkazy, ktoré naznačujú, že ju celé roky žiadal, aby mu naverbovala ďalšie ženy, ktoré mali slúžiť jeho sexuálnym fantáziám.
E-maily odhalili mocenskú komunikáciu a obrovské nátlakové techniky, ktoré Epstein na Marcinkovú, ale aj iných, používal. Podľa Nade mal byť aj agresívny, fyzicky ju napádal, dusil a mal ju zhodiť zo schodov. BBC mala prístup k jej výpovedi, no meno Marcinkovej nie je viditeľné a mnohé ďalšie informácie sú začiernené. V niektorých mailoch pritom Epstein hovorí, že je do Nade zamilovaný.
Ako dodáva BBC, päť strán výpovede sa v každom detaile zhoduje s tým, čo majú potvrdené aj z iných zdrojov. BBC kontaktovala Marcinkovú so žiadosťou o komentár, ale neodpovedala. V roku 2010 sa nakoniec rozišli po tom, čo mal byť voči nej obzvlášť násilný, to povedala aj vyšetrovateľom.
Môže čeliť výsluchom napriek dohode o vine a treste
Marcinková sa s Epsteinom stretla v roku 2003 v New Yorku počas oslavy modelingového agenta Jeana-Luca Brunela, ktorý patril medzi blízkych priateľov finančníka. Do Spojených štátov pricestovala len krátko predtým z Paríža, kde pôsobila pre Brunelovu modelingovú agentúru Karin Models.
Mala len osemnásť rokov, zatiaľ čo Epstein mal päťdesiat. Podľa jej bývalého spolužiaka zo základnej školy pritom pôsobila nenápadne – hoci bola veľmi atraktívna, bola skôr plachá „sivá myška“, pri ktorej by len málokto predpokladal kariéru svetoznámej modelky.
Marcinková zmizla z verejného života. Príspevky na sociálnych sieťach však naznačujú, že bola, aspoň do minulého roka, aktívnou členkou zenového budhistického centra v New Yorku. Jej právnik ešte pred časom uviedol, že Naďa chce prehovoriť o svojej viktimizácii a pomôcť ostatným obetiam, ale momentálne „pracuje na svojom uzdravení“.
V roku 2008 jej bola ako súčasť dohody o vine a treste udelená imunita, podobne ako niekoľkým ďalším ženám, ktoré mali Epsteinovi asistovať. Pri výpovedi a otázkach sa však odvolala na 5. dodatok, ktorý jej podľa americkej ústavy umožňuje nevypovedať.
Imunita, ktorú Naďa dostala, je však teraz spochybňovaná, ženy, ktoré spolu s ňou získali imunitu, sa teraz chystajú vypovedať. Otázkou je, či komisia predvolá aj Marcinkovú, dodáva BBC.
Stretla sa aj s Lajčákom
Jakub Pohle, ktorý sa celé mesiace kauze venuje, už predtým informoval, že Epstein mal blízke kontakty aj s Miroslavom Lajčákom. Ten sa mal za prítomnosti sexuálneho predátora stretnúť aj s Naďou.
Pohle vo svojom príspevku uviedol, že má byť „definitívne potvrdené“, že Lajčák sa stretol u Epsteina s Marcinkovou, ktorú niektoré obete označovali za osobu zapojenú do Epsteinovej siete. „Máme definitívne potvrdené, že Lajčák sa stretol u Epsteina s Marcinkovou,“ napísal v statuse. Zároveň dodal, že s každou ďalšou informáciou z dokumentov má situácia pre bývalého ministra zahraničných vecí vyzerať horšie.
Lajčák komunikáciu priznal, následne odstúpil
Miroslav Lajčák už v minulosti priznal, že s Epsteinom komunikoval. Zdôraznil však, že nešlo o žiadne nelegálne aktivity. Poprel, že by bol zapletený do transakcií či sprostredkovania sexuálnych služieb. Kontakty označil za chybu a situáciu opísal slovami „hlúpe mužské egá v akcii“.
Po medializovaní kontaktov a narastajúcom tlaku verejnosti oznámil odstúpenie z verejnej funkcie. Svoje rozhodnutie vysvetľoval tým, že nechce, aby jeho osoba zaťažovala inštitúciu, ktorú zastupoval. Zároveň opätovne zdôraznil, že sa necíti byť súčasťou žiadnej nezákonnej činnosti.
Na jeho krok reagoval aj premiér Robert Fico. Uviedol, že ide o osobné rozhodnutie Lajčáka, pričom zdôraznil, že neexistuje žiadny právoplatný rozsudok ani obvinenie, ktoré by potvrdzovalo jeho zapojenie do trestnej činnosti. Zároveň poukázal na to, že medializované informácie vychádzajú zo zverejnených dokumentov a ich interpretácie, nie zo súdneho rozhodnutia.
Odhalenia zverejnené Malým Cynikom zatiaľ neboli oficiálne potvrdené orgánmi činnými v trestnom konaní ani súdom. Vyplývajú z interpretácie dokumentov, ktoré sa postupne dostávajú na verejnosť v rámci takzvaných Epsteinových spisov.
