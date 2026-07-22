V Bratislave rastie nový McDonald’s. Reštaurácia sa otvorí pri známom nákupnom centre

Pri obchodnom centre Shopping Palace na Zlatých pieskoch vzniká nová reštaurácia McDonald’s, ktorá rozšíri sieť prevádzok tejto známej značky v hlavnom meste. Na novej budove už prebiehajú stavebné práce.
Nová prevádzka má podľa dokumentácie vzniknúť v areáli Shopping Palace Bratislava na adrese Cesta na Senec 2/A, v tesnej blízkosti hlavnej križovatky pri Zlatých pieskoch. Podľa projektovej dokumentácie bude budova dobre viditeľná z Vajnorskej, Rožňavskej, zo Studenej aj z Cesty na Senec a zároveň bude mať výborné napojenie na diaľnicu D1.
Nebude to len prevádzka v obchodnom centre. Na rozdiel od klasických foodcourtov pôjde o samostatnú budovu. Projekt počíta s vlastným parkoviskom, dopravným napojením aj obsluhou McDrive, vďaka ktorej si budú môcť zákazníci objednať jedlo priamo z auta.
Shopping Palace patrí medzi známe obchodné centrá vo východnej časti Bratislavy. Hoci v posledných rokoch čelil silnej konkurencii novších nákupných centier, lokalita pri Zlatých pieskoch zostáva jedným z najvýznamnejších obchodných uzlov v meste. Okolie denne navštevujú tisíce zákazníkov smerujúcich do obchodov, športových areálov či rekreačnej oblasti Zlaté piesky.
Pridanie novej prevádzky McDonald’s tak dáva z obchodného hľadiska logiku, keďže značka získava prístup k veľkému počtu potenciálnych zákazníkov. V tesnej blízkosti sa navyše nachádzajú aj viaceré autosalóny, firmy, logistické areály a kancelárske budovy, ktorých zamestnanci môžu tvoriť významnú časť návštevníkov počas pracovných dní.
Stavba už napreduje
Na sociálnych sieťach sa v posledných dňoch objavili fotografie rozostavaného objektu pri Shopping Palace, pričom podľa umiestnenia stavby aj projektovej dokumentácie ide s vysokou pravdepodobnosťou práve o pripravovanú prevádzku McDonaldu. Vzhľadom na stav výstavby spoločnosť zatiaľ oficiálne neoznámila termín otvorenia novej reštaurácie.
Nová prevádzka pri Shopping Palace nie je jediným projektom, ktorý McDonald’s na Slovensku pripravuje. Reťazec v poslednom období výrazne rozširuje svoju sieť a zameriava sa najmä na strategické lokality pri hlavných dopravných ťahoch, kde môže osloviť veľké množstvo vodičov.
Otázky ohľadne pripravovanej prevádzky sme položili aj samotnému reťazcu, bližšie detaily však prezradiť nechcel.
„Ďakujeme za váš záujem o reštaurácie reťazca McDonald’s. V tejto chvíli nemôžeme poskytnúť informácie o konkrétnych lokalitách. Našou dlhodobou stratégiou je však vyhľadávať atraktívne lokality naprieč Slovenskom, pričom sa čoraz viac zameriavame aj na menšie mestá v regiónoch. Naším cieľom je byť zákazníkom čo najbližšie a prinášať im kvalitné služby a chutné jedlo za dostupné ceny,“ vyjadrila sa Nicole Baronová z externej komunikácie spoločnosti McDonald’s Česká republika a Slovensko.
Chystá sa Lúka, dočkal sa aj východ
Podobným príkladom je pripravovaná reštaurácia pri diaľnici D1 v obci Lúka pri Piešťanoch. Prevádzka má vzniknúť priamo pri výjazde z diaľnice a slúžiť najmä motoristom cestujúcim po jednom z najvyťaženejších slovenských úsekov. Spoločnosť už začala hľadať zamestnancov a podľa zverejnených pracovných ponúk by nová reštaurácia mala privítať prvých zákazníkov koncom septembra 2026.
Nová prevádzka pribudla aj v Nitre, kde McDonald’s otvoril reštauráciu v lokalite Na Pasienkoch v blízkosti obchodných centier Hornbach a XXXLutz. V plánoch je zároveň ďalšia prevádzka v centre Nitry, ktorá by mala patriť medzi najväčšie v meste.
Reťazec investuje aj do modernizácie svojich prevádzok. Príkladom je nová reštaurácia v Novej Polhore pri Košiciach, ktorá vznikla podľa nového dizajnového konceptu Classic Spectrum. Prevádzka pri diaľnici ponúka okrem klasických služieb aj McCafé, samoobslužné kiosky, detské ihrisko a veľké kapacity na sedenie v interiéri aj na terase.
Spoločným znakom týchto projektov je výber atraktívnych lokalít pri diaľniciach, rýchlostných cestách alebo frekventovaných mestských komunikáciách.
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