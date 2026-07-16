Poľsko zachytilo nad Baltským morom 2 ruské bojové lietadlá. Moskva tým testuje členské štáty, tvrdí minister

Dve ruské bojové lietadlá sa objavili nad Baltským morom a boli zachytené Poľskom. Ide už o druhý takýto prípad za posledné tri dni. Do poľského vzdušného priestoru nevstúpili. Čo je ale o situácii známe? Poľský minister obrany za tým vidí účel zo strany Moskvy.
Poľské stíhačky vo štvrtok nad Baltským morom druhý raz v priebehu troch dní zachytili ruské lietadlá. Išlo o dve ruské bojové lietadlá Su-30 a následne aj prieskumný stroj Il-20. Na sieti X to oznámil poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, informuje varšavský spravodajca TASR.
Rosjanie znowu testują możliwości naszych systemów OP. Para dyżurna polskich myśliwców z Malborka dokonała przechwycenia dwóch rosyjskich Su-30 nad Bałtykiem. Po zakończeniu tej operacji nasze załogi przekierowano na dodatkowe przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego…
— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 16, 2026
Boli vyslané poľské pohotovostné stíhačky
Poľské letectvo najskôr vyslalo pohotovostnú dvojicu stíhačiek z leteckej základne v Malborku na zachytenie dvoch ruských lietadiel Su-30 nad Baltským morom.
Po ukončení tejto operácie boli poľské stroje nasadené aj na ďalšie zachytenie ruského prieskumného lietadla Il-20. To sa nachádzalo približne 30 kilometrov severne od pobrežnej obce Jastrzebia Gora na severe Poľska. „Po skončení nášho sprevádzania ruské lietadlo prevzali švédske lietadlá,“ uviedol minister.
Moskva má takýmito aktivitami preverovať schopnosti systémov protivzdušnej obrany členských štátov, tvrdí poľský minister obrany
Kosiniak-Kamysz uviedol, že ruské lietadlá počas oboch incidentov nevstúpili do poľského vzdušného priestoru. Podľa ministra Moskva takýmito aktivitami opakovane preveruje schopnosti systémov protivzdušnej obrany členských štátov NATO v oblasti Baltského mora.
K podobnému incidentu došlo aj v utorok, keď poľské stíhačky zachytili nad Baltom ruské prieskumné lietadlo Il-20, ktoré sa podľa poľského ministerstva obrany pokúsilo priblížiť k poľskému vzdušnému priestoru. Po kontakte s poľskými strojmi sa lietadlo vzdialilo smerom k ruskému vzdušnému priestoru. Minister vtedy uviedol, že cieľom letu bolo získavanie informácií o systémoch protivzdušnej obrany.
Ukrajinci vyvinuli vlastné Patrioty
Z Ukrajiny zas prichádzajú správy o tom, že chce znížiť svoju závislosť od drahých amerických rakiet Patriot a zároveň pomôcť vybudovať spoločnú obranu Európy. Spolu s deviatimi európskymi krajinami preto odštartovala projekt Freyja, nový systém protibalistickej obrany, ktorý má zachytávať ruské balistické rakety za výrazne nižšie náklady. Ak sa vývoj podarí podľa plánov, prvá verzia by mohla byť pripravená už o rok.
Ukrajinská protivzdušná obrana dnes dokáže zneškodniť väčšinu ruských dronov aj riadených striel. Pri balistických raketách je však situácia podstatne zložitejšia. Nejde o nedostatok skúseností, ale o nedostatok zbraní, ktoré by ich dokázali spoľahlivo zastaviť.
Zelenskyj hovorí, že nemá ísť o náhradu existujúcich systémov protivzdušnej obrany
Každá raketa PAC 3 MSE, ktorú využíva americký systém Patriot, stojí približne 5 miliónov amerických dolárov (4,3 milióna eur). Pri útokoch, počas ktorých Rusko vypúšťa viacero balistických rakiet naraz, ide o mimoriadne nákladnú obranu. Navyše, zásoby týchto rakiet nie sú neobmedzené.
Práve preto prišla Ukrajina s vlastným riešením. Prezident Volodymyr Zelenskyj zdôraznil, že Freyja nemá nahradiť existujúce systémy protivzdušnej obrany. „Silné a dostatočné protibalistické schopnosti sú nevyhnutné na ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine. Freyja má doplniť našu obranu, vytvoriť silný štít nad celou Európou a dosiahnuť to rýchlejšie a za nižšie náklady,“ uviedol.
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